Generasi Muda Indonesia Jadi Target Utama Pariwisata Taiwan(Istimewa)

TAIWAN kini mengincar potensi wisatawan dari kalangan generasi muda Indonesia. Dengan populasi muda yang besar, mobilitas tinggi, dan tren perjalanan ke luar negeri yang terus berkembang, Indonesia dianggap sebagai salah satu pasar pariwisata paling potensial di Asia Tenggara.

“Indonesia memiliki jumlah penduduk muda yang sangat besar, dengan kecenderungan untuk bepergian dan menjelajah ke luar negeri. Mereka adalah penggerak utama pasar pariwisata masa depan,” kata Deputy Representative Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Indonesia, Trust Lin dalam keterangan yang diterima, Selasa (26/8).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar Indonesia, Taiwan juga terus memperkuat posisinya sebagai salah satu dari tiga destinasi ramah Muslim terbaik di dunia. Berbagai fasilitas ibadah sudah tersedia di lokasi wisata, dan restoran serta hotel bersertifikasi halal semakin diperbanyak. Selain itu, panduan wisata berbahasa Indonesia disiapkan untuk memastikan kenyamanan para wisatawan.

“Bagi wisatawan muda asal Indonesia, keamanan, kenyamanan, dan akses layanan halal adalah prioritas Taiwan berupaya memastikan mereka dapat berwisata dengan tenang sekaligus menikmati keberagaman budaya, kuliner, dan alam Taiwan,” tambah Trust Lin.

Mengikuti tren wisata generasi muda yang sangat lekat dengan media sosial, Taiwan kini menonjolkan destinasi-destinasi dengan daya tarik visual yang kuat. Setiap musim di Taiwan menawarkan pesona wisata yang berbeda dan siap untuk dijelajahi.

Abe Chou, Direktur Taiwan Tourism Information Center (TTIC) di Jakarta, menjelaskan bahwa wisatawan muda Indonesia cenderung mencari pengalaman baru yang otentik

“Karena itu, kami menghadirkan beragam paket perjalanan agar mereka dapatmenjelajah lebih luas,” katanya.

Salah satu daya tarik terbaru yang diperkenalkan adalah Kereta Mewah Haifeng, yang akan diluncurkan pada awal 2025 oleh Taiwan Railways. Kereta ini menawarkan pengalaman liburan unik sepanjang pantai timur laut Taiwan, lengkap dengan hidangan bersertifikat Michelin Star.

"Kami ingin wisatawan dari Indonesia dan mancanegara merasakan pengalaman liburan yang tak terlupakan,” ujar Abe.

Replika Kereta Haifeng juga akan dipamerkan di Taiwan Travel Fair 2025 yang digelar di Central Park. Selain memperkenalkan destinasi wisata, Taiwan Travel Fair 2025 juga menawarkan berbagai promo menarik, mulai dari tiket pesawat, paket tur, atraksi wisata, hingga kuliner khas Taiwan. (P-4)