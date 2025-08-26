Mutiara Carita Cottages: Destinasi Favorit Gathering Perusahaan di Pantai Carita

Mutiara Carita Cottages (MCC) menjadi destinasi favorit untuk gathering dengan akomodasi nyaman dan aktivitas seru.(Mutiara Carita Cottages (MCC))

MUTIARA Carita Cottages (MCC) menjadi destinasi favorit untuk gathering perusahaan, dengan suasana tropis yang asri dan privat di area seluas 20 hektar. Tempat ini ideal untuk outing, acara korporat, maupun family gathering yang dapat menyegarkan semangat kerja serta mempererat kebersamaan antar-karyawan.

Terletak tepat di tepi Pantai Carita yang menawan, eco-resort ini memadukan keindahan alam dengan fasilitas modern, menciptakan pengalaman yang menyenangkan untuk outing serta liburan perusahaan.

MCC dapat memberikan penginapan yang nyaman, meeting room yang representatif, hingga berbagai aktivitas pantai dan kegiatan seru lainnya, menjadikan MCC sebagai one-stop destination yang komplit untuk kebutuhan gathering perusahaan, baik skala kecil maupun besar.

Suasana Eksklusif di Tengah Alam Tropis

Eco-Resort ini menawarkan pilihan akomodasi yang beragam, mulai dari hotel, sampai dengan cottage 2 hingga 5 kamar yang ideal untuk rombongan besar.

Udara segar, rindangnya pepohonan, pemandangan langsung ke laut, danau kembar, serta pegunungan di kejauhan menciptakan suasana menyatu dengan alam yang jarang ditemukan di resort lain di wilayah Anyer dan Carita.

Fasilitas Lengkap untuk Kebutuhan Corporate

Sebagai resort yang telah berdiri sejak tahun 1994 dan telah melakukan renovasi total sejak tahun 2018, MCC memahami kebutuhan perusahaan dalam menyelenggarakan event yang efektif, produktif, dan berkesan. Berbagai fasilitas yang tersedia dirancang untuk mendukung kelancaran acara sekaligus memotivasi para karyawan dalam suasana yang menyenangkan.

Berikut beberapa fasilitas unggulan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan korporat:

Beberapa ruang meeting (meeting room) ber-AC dengan kapasitas hingga 200 peserta

Area outbound yang luas, cocok untuk aktivitas team building dan fun games. 4 area outbound yang dapat dipilih adalah Arjuna Outbound dengan luas 2.010m2, Nakula Outbound 1.550m2, Sadewa Outbound 1.300m2 dan Bima Putbound 620m2.

Lapangan olahraga untuk voli pantai, basket, futsal, tenis, hingga badminton

Private beach area untuk kegiatan santai, fun games, maupun event privat

Restoran dengan pilihan menu khas lokal hingga internasional yang menggugah selera

Dengan kombinasi fasilitas indoor dan outdoor yang lengkap, MCC siap menjadi partner ideal untuk memastikan kelancaran berbagai kegiatan perusahaan Anda.

Ragam Aktivitas Seru untuk Membangun Kekompakan Tim

Tak hanya unggul dari segi fasilitas, kegiatan di Eco Resort ini juga dirancang khusus untuk membangun kerja sama, kekompakan, dan semangat tim antar karyawan. Berbagai aktivitas seru dan menyenangkan dapat dinikmati oleh peserta gathering, outing, maupun family gathering, antara lain:

Water sport: banana boat, jet ski, hingga snorkeling

Beach games dan outbound di berbagai area outdoor yang luas

Kunjungan wisata alam, seperti ke Gunung Krakatau, Curug Putri, atau Pulau Liwungan

Api unggun dan barbeque malam untuk mempererat suasana kebersamaan

Bersepeda santai di sekitar area resort yang rindang

ATV ride yang memacu adrenalin di jalur off-road ringan

Fish spa alami untuk relaksasi setelah aktivitas fisik

Kolam renang outdoor dan kolam anak anak, lengkap dengan sun loungers untuk bersantai.

Mini zoo & vegetable garden, suasana eco-resort dengan pepohonan rindang di area seluas 20 hektar yang sangat ideal untuk outing dan bonding alam

Karaoke, mini soccer, biliard, gym dan berbagai aktivitas lainnya

Akses Mudah dari Jakarta dan Sekitarnya

Venue untuk outing ini mudah dijangkau baik oleh kendaraan pribadi maupun bus rombongan. Letaknya yang strategis menjadikannya pilihan favorit berbagai perusahaan dari Jabodetabek, Serang, Bandung, Lampung dan sekitarnya.

Telah Dipercaya oleh Berbagai Perusahaan dan Instansi Nasional

Resort yang cantik ini terus berkembang menjadi pilihan utama bagi berbagai perusahaan dan instansi nasional dalam menyelenggarakan gathering, outing, MICE, hingga pelatihan internal. Sebagai mitra yang terpercaya, MCC telah turut mendukung kesuksesan acara dari sejumlah perusahaan dan lembaga besar, seperti:

PT Astra Honda Motor (AHM), Suzuki, Daihatsu dan perusahaan otomotif lainnya

Lembaga Pembiayaan seperti : Adira Finance, BAF, Home Credit, Kredivo dan lain-lain

PT PLN, PT Pertamina dan beberapa BUMN lainnya

Perusahaan asuransi seperti Allianz, ACA dan lain-lain

Beberapa Kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kemeterian Perhubungan dan lainnya

Lembaga Pemerintah seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu

Bank Mandiri, BRI, dan BCA dan beberapa bank besar lainnya

Perusahaan swasta besar seperti Alfamart, Hypermart, Transmart dan banyak lainnya

Berbagai sekolah & lembaga pendidikan dari Jakarta, Banten, hingga Jawa Barat

Kepercayaan dari perusahaan dan lembaga tersebut menunjukan bahwa MCC tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga pelayanan profesional, fasilitas lengkap, dan suasana yang sangat mendukung kegiatan team building maupun kegiatan resmi perusahaan.

Mutiara Carita Cottages Contact:

�� Info & Reservasi: 0812-8480-8181

�� Website: https://mutiara-carita.com

�� Lokasi: Jl. Raya Carita KM 10, Carita, Pandeglang – Banten

