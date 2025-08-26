Mutiara Carita Cottages: Destinasi Favorit Gathering Perusahaan di Pantai Carita

Headline
Headline
MUTIARA Carita Cottages (MCC) menjadi destinasi favorit untuk gathering perusahaan, dengan suasana tropis yang asri dan privat di area seluas 20 hektar. Tempat ini ideal untuk outing, acara korporat, maupun family gathering yang dapat menyegarkan semangat kerja serta mempererat kebersamaan antar-karyawan.
Terletak tepat di tepi Pantai Carita yang menawan, eco-resort ini memadukan keindahan alam dengan fasilitas modern, menciptakan pengalaman yang menyenangkan untuk outing serta liburan perusahaan.
MCC dapat memberikan penginapan yang nyaman, meeting room yang representatif, hingga berbagai aktivitas pantai dan kegiatan seru lainnya, menjadikan MCC sebagai one-stop destination yang komplit untuk kebutuhan gathering perusahaan, baik skala kecil maupun besar.
Eco-Resort ini menawarkan pilihan akomodasi yang beragam, mulai dari hotel, sampai dengan cottage 2 hingga 5 kamar yang ideal untuk rombongan besar.
Udara segar, rindangnya pepohonan, pemandangan langsung ke laut, danau kembar, serta pegunungan di kejauhan menciptakan suasana menyatu dengan alam yang jarang ditemukan di resort lain di wilayah Anyer dan Carita.
Sebagai resort yang telah berdiri sejak tahun 1994 dan telah melakukan renovasi total sejak tahun 2018, MCC memahami kebutuhan perusahaan dalam menyelenggarakan event yang efektif, produktif, dan berkesan. Berbagai fasilitas yang tersedia dirancang untuk mendukung kelancaran acara sekaligus memotivasi para karyawan dalam suasana yang menyenangkan.
Berikut beberapa fasilitas unggulan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan korporat:
Dengan kombinasi fasilitas indoor dan outdoor yang lengkap, MCC siap menjadi partner ideal untuk memastikan kelancaran berbagai kegiatan perusahaan Anda.
Tak hanya unggul dari segi fasilitas, kegiatan di Eco Resort ini juga dirancang khusus untuk membangun kerja sama, kekompakan, dan semangat tim antar karyawan. Berbagai aktivitas seru dan menyenangkan dapat dinikmati oleh peserta gathering, outing, maupun family gathering, antara lain:
Venue untuk outing ini mudah dijangkau baik oleh kendaraan pribadi maupun bus rombongan. Letaknya yang strategis menjadikannya pilihan favorit berbagai perusahaan dari Jabodetabek, Serang, Bandung, Lampung dan sekitarnya.
Resort yang cantik ini terus berkembang menjadi pilihan utama bagi berbagai perusahaan dan instansi nasional dalam menyelenggarakan gathering, outing, MICE, hingga pelatihan internal. Sebagai mitra yang terpercaya, MCC telah turut mendukung kesuksesan acara dari sejumlah perusahaan dan lembaga besar, seperti:
Kepercayaan dari perusahaan dan lembaga tersebut menunjukan bahwa MCC tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga pelayanan profesional, fasilitas lengkap, dan suasana yang sangat mendukung kegiatan team building maupun kegiatan resmi perusahaan.
Mutiara Carita Cottages Contact:
�� Info & Reservasi: 0812-8480-8181
�� Website: https://mutiara-carita.com
�� Lokasi: Jl. Raya Carita KM 10, Carita, Pandeglang – Banten
(RO/Z-2)
