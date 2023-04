Polres Cilegon Antisipasi Keramaian Pantai Anyer Akhir Pekan Ini

KAWASAN wisata Anyer Banten diprediksi akan dibanjiri wisatawan pada Sabtu dan Minggu (29-30/4) sebagai fase akhir libur Lebaran 2023.



Guna mengantisipasi lonjakan pengunjung, Polres Cilegon sudah menyiapkan 6 antisipasi secara terpadu.



Sebelumnya, pada Minggu dan Senin (23-24/4) bertepatan dengan H+1 dan H+2 Lebaran 2023, wisatawan juga membanjiri pantai-pantai di Anyer.



Jumlah pengunjung kemudian menurun pada 25-28 April 2023.



"Nah pada Sabtu dan Minggu besok diperkirakan akan ada lonjakan kembali pengunjung,” kata Kapolres Cilegon AKB Eko Tjahyo Untoro, Jumat (28/4).



Menurut Eko Tjahyo, lonjakan pengunjung potensial menimbulkan antrean kendaraan. Hal tersebut terjadi karena kendaraan akan keluar masuk pantai.



Dengan Jalan Anyer yang hanya dua jalur berlawanan, akan membuat arus lalu lintas melambat.



Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung yang berdampak pada arus lalu lintas dan juga hal lain, Polres Cilegon akan mengambil sejumlah antisipasi.



"Ada 6 Satgas yang kita turunkan secara serentak dan terpadu,” jelas Kapolres Cilegon.



6 Satgas tersebut adalah Satgas Kamseltibcarlantas yang bertugas untuk menegakkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Satgas ini dipimpin Kasatlantas AK Jeanny Viadiniati.



Sejumlah langkah akan diambil seperti memperlakukan one way pada pagi hari dari arah Cilegon dan Serang ke Anyer. Sebaliknya pada sore hari one way diberlakukan dari arah Anyer menuju Cilegon dan Serang.



"Kebijakan one way akan diberlakukan kalau memang dipandang perlu,” tegas Eko.



Lalu ad Satgas Gakkum yang bertugas menegakkan hukum. Satgas Gakkum dipimpin Kasatreskrim AK Nandar.



"Ini penegakkan hukum untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kejahatan konvensional seperti pungutan liar, parkir liar, banjing loncat, jambret dan lainnya,” cetus Kapolres.



Kemudian Satgas Preventif yang dipimpin Kasat Sabhara. Tugasnya mencegah hal-hal yang akan menganggu keamanan dan kenyamanan wisatawan.



"Ini sudah dilakukan dan terus dilakukan seperti penertiban parkir pinggir jalan, pasar tumpah sehingga kelancaran arus lalu lintas bisa terjaga,” terang Eko.



Kemudian Satgas Preemtive yang dipimpin Kasat Intel. Tugasnya mencegah berbagai kemungkinan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pengunjung.



"Misalnya mengawasi dan melarang pengunjung untuk mendirikan tenda untuk berlamal di tepi pantai karena berbahaya bagi keselamatan mereka,” ujar Eko.



Lalu Satgas Deteksi yang bertugas mendeteksi segala kemungkinan untuk menghadirkan keamanan dan kenyamanan pengunjung.



"Antara lain bertugas mendeteksi tingkat hunian hotel, kepadatan lokasi wisata sehingga satgas lain bisa mengambil tindakan,” kata Kapolres Cilegon.



Terakhir Satgas Banops yang bertugas untuk bantuan logistik dan pergeseran pasukan.



"Melalui Satgas Banops, Polres Cilegon akan bisa secara dinamis mengantisipasi perkembangan situasi,” jelas Eko. (RO/J-1)