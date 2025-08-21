Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

Media Indonesia
21/8/2025 14:45
Budaya Betawi Meriahkan Grand Opening StudioRenang.com Cabang Kemang
StudioRenang.com resmi membuka cabang terbarunya di Kemang, Jakarta Selatan, pada Jumat (15/8).(Dok. Istimewa)

StudioRenang.com resmi membuka cabang terbarunya di Kemang, Jakarta Selatan, pada Jumat (15/8). Peresmian cabang ke-40 ini berlangsung meriah dengan sentuhan budaya Betawi, menegaskan identitas StudioRenang.com sebagai produk lokal Indonesia yang terus berkembang dan berkomitmen menghadirkan pendidikan renang berkualitas.

Acara grand opening ini digelar secara internal dan dihadiri oleh manajemen, karyawan, serta staf StudioRenang.com. Meski terbatas, suasana peresmian tetap semarak. Sepasang ondel-ondel berwarna cerah turut memeriahkan acara, menjadi simbol penghargaan terhadap budaya Betawi sekaligus mempertegas pesan bahwa StudioRenang.com adalah brand lokal yang lahir dan berkembang di Indonesia.

“Kami sengaja mengangkat tema Betawi sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya lokal dan sebagai pengingat bahwa StudioRenang.com adalah produk anak bangsa. Kami bangga telah berkembang hingga memiliki 56 cabang dan akan terus memperluas jaringan kami di masa depan,” ujar CEO StudioRenang.com Steven Lim.

Baca juga : Machiko Kennedy: Dari Jakarta Menembus Dunia Lewat Budaya Betawi

Edukasi Water Safety Jadi Prioritas

Dalam sambutannya, Steven Lim menegaskan bahwa pembukaan cabang Kemang merupakan bagian dari upaya memperkuat edukasi water safety atau keselamatan di air.

“Renang bukan hanya olahraga, tetapi juga keterampilan hidup. Kami ingin masyarakat lebih sadar akan pentingnya memahami teknik keselamatan di air. Inilah komitmen kami selama 10 tahun terakhir dan akan terus kami bawa ke cabang-cabang baru,” jelasnya.

Baca juga : Budayawan: Wajah Betawi Sudah Tertanam Kuat di Masyarakat Sejak Dulu

Fasilitas Modern dengan Konsep Private Studio

Cabang Kemang dirancang dengan konsep Private Swimming Studio untuk memberikan kenyamanan dan privasi maksimal. Fasilitas yang tersedia meliputi:

  • Kolam renang dengan teknologi pengatur suhu otomatis
  • Sistem filtrasi air modern yang menjaga kebersihan dan kualitas air
  • Ruang ganti dan shower premium dengan desain higienis
  • Kelas renang terstruktur untuk berbagai kelompok usia, termasuk bayi, anak-anak, dewasa, hingga terapi air

Dengan standar fasilitas tersebut, StudioRenang.com berupaya memberikan pengalaman belajar renang yang aman, nyaman, dan profesional.

Perluas Jangkauan ke Kota-Kota Besar

Grand opening ini juga menjadi bagian dari perayaan 10 Tahun Studio Renang. Dalam satu dekade perjalanannya, StudioRenang.com telah berkembang menjadi salah satu penyedia pendidikan renang terkemuka di Indonesia dengan total 56 cabang aktif. 

Steven Lim juga mengungkapkan rencana ekspansi besar-besaran:

“Dalam waktu dekat, kami akan membuka 14 cabang baru di berbagai kota besar Indonesia. Harapan kami, semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan pengalaman belajar renang dengan standar terbaik,” ujarnya.

Hasil wawancara dan liputan Media Indonesia dengan Steven Lim, CEO StudioRenang.com bisa klik https://www.instagram.com/reel/DNj__35RH3y/



Editor : Irvan Sihombing
