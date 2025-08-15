Rijsttafel Colonial Heritage, Harris Puri Mansion Berkolaborasi dengan ABC

HARRIS Puri Mansion merilis menu makanan spesial di bulan kemerdekaan.(Dok. Istimewa)

HARRIS Puri Mansion merilis menu makanan spesial di bulan kemerdekaan berjudul “Rijsttafel Colonial Heritage Cuisine” hasil kolaborasi dengan ABC Foodservice. Promo ini mengangkat gaya hidangan untuk keluarga ala Belanda yaitu “Rijsttafel” atau “Meja Nasi” dengan berbagai macam hidangan nusantara.

Menu yang tersedia dalam promo ini merupakan ciptaan dari hasil kolaborasi antara Chef Harris Puri Mansion dengan chef dari ABC Foodservice. Chef Ben sebagai Executive Chef Harris Puri Mansion membuat tiga menu dalam promo ini yaitu Rabeg Lambshank, Soup Jamur Candi Sewu, dan Woku Bakar Rahang Tuna. Sementara itu, Chef Dede dan Chef Surya juga membawakan menu andalan masing-masing. Chef Dede membawa Iga Sapi Selat Solo, dan Chicken Galatin sedangkan Chef Surya membawa menu Kolak Pisang Karamel, Caramelized Colenak, and Shaken Wedang Mango Coco.

“Sesuai dengan tema yaitu Rijsttafel Colonial Heritage Cuisine, saya membawakan makanan yang konon katanya disajikan untuk para bangsawan seperti salah satunya Soup Jamur Candi Sewu ini yang merupakan adaptasi dari Mushroom Cream Soup”. Ucap Chef Ben selaku Executive Chef Harris Puri Mansion saat memperkenalkan hidangannya dalam event launching promo.

Promo Rijsttafel Colonial Heritage Cuisine ini tersedia di Harris Puri Mansion mulai tanggal 15 Agustus hingga 15 September 2025 untuk pembelian dine-in dan in-room service. Pembelian dapat dilakukan dalam bentuk paket dimana tamu dapat menikmati seluruh menu dengan harga Rp. 450.000 yang disajikan untuk 4 orang. Menu Rijsttafel juga ditawarkan a la carte dengan harga mulai dari Rp. 40.000 hingga Rp. 175.000 dengan variasi makanan main course, dessert hingga minuman. (RO)