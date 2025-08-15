The Westin Jakarta Menunjuk Chinese Specialty Chef Baru, Loh Yun Fatt

Loh Yun Fatt sebagai Chef de Cuisine – Chinese Specialty Chef yang baru.(Dok. Istimewa)

THE Westin Jakarta mengumumkan Loh Yun Fatt sebagai Chef de Cuisine – Chinese Specialty Chef yang baru. Dikenal sebagai Chef Loh, ia memimpin kuliner Tiongkok di The Westin Jakarta, termasuk Seasonal Tastes dan dapur Banquet.

Sebelum bergabung dengan The Westin Jakarta, Chef Loh bukanlah sosok asing bagi properti Marriott International. Ia pernah bekerja sebagai Demi Chef di W Kuala Lumpur dan di Four Points by Sheraton KLCC, di mana ia menjabat sebagai Junior Sous Chef di Sichuan Kitchen. Dengan lebih dari 10 tahun pengalaman di industri kuliner, Chef Loh telah mengembangkan kemampuan yang kuat dalam keamanan pangan, supervisi tim, serta inovasi menu, khususnya dalam masakan Tiongkok.

Kecintaannya pada dunia memasak terinspirasi dari sang ayah, yang selalu dengan penuh cinta dan semangat menyiapkan hidangan untuk keluarga.

Pada usia tujuh tahun, kepala sekolah dasarnya mendorong para murid untuk mengejar karier yang sesuai dengan minat dan passion mereka. Sejak saat itu, Chef Loh menetapkan cita-citanya menjadi seorang koki. Saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi kuliner, ia bertemu dengan Head Chef Tiongkok pertamanya yang menginspirasinya lewat kreativitas dan kedisiplinan, sehingga semakin meneguhkan pilihannya untuk berfokus pada masakan Tiongkok sebagai panggilan hidupnya.

“Di The Westin Jakarta, saya berharap para tamu pulang dengan hati yang bahagia dan kenangan rasa masakan Tiongkok yang tak terlupakan. Saya ingin mereka tidak hanya menikmati cita rasa, tetapi juga merasakan perhatian dan passion di balik setiap hidangan. Bagi saya, memasak adalah tentang berbagi cerita dan budaya melalui makanan. sehingga saya berharap setiap suapan memberi rasa nyaman, penemuan baru, bahkan sedikit kejutan,” ujar Chef Loh.

“Baik itu hidangan klasik maupun sajian modern, saya ingin mereka merasakan sesuatu yang istimewa, dibuat dengan cinta dan rasa hormat terhadap tradisi,” tambahnya.

