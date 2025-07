Autumn Bloom di The Westin Jakarta: Persembahan Kue Bulan Tradisional untuk Perayaan Pertengahan Musim Gugur

Hampers ‘Autumn Bloom’ ini tersedia hingga 15 Oktober 2025, dengan penawaran early bird.(Dok. Istimewa)

DALAM rangka perayaan Festival Pertengahan Musim Gugur atau Mid-Autumn Festival, The Westin Jakarta menghadirkan koleksi eksklusif ‘Autumn Bloom’ Mooncake. Tersedia seharga Rp 888.000++, satu set mooncake terdiri dari empat varian rasa klasik yang cocok untuk dibagikan kepada orang terkasih maupun rekan bisnis.

Dikemas kotak elegan bernuansa merah dan emas, dihiasi motif bunga yang merekah, desain box kue bulan ini menyerupai lemari mini klasik. Di dalamnya terdapat empat kue bulan tradisional dengan varian rasa: Lotus Single Egg Yolk, Pure Lotus with Sunflower Seeds, Red Bean with Sunflower Seeds and Black Sesame with Sunflower Seeds.

Hampers ‘Autumn Bloom’ ini tersedia hingga 15 Oktober 2025, dengan penawaran early bird berupa potongan harga sebesar 20% untuk pemesanan

sebelum 31 Agustus 2025.

Anggota Marriott Bonvoy juga berhak mendapatkan diskon 20% untuk setiap pembelian mooncake. Daftar gratis di sini dan nikmati berbagai keuntungan eksklusif, serta kumpulkan dan tukarkan poin untuk menginap dan bersantap gratis di seluruh dunia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Seasonal Tastes, ikuti kami di Instagram @thewestinjakarta, kunjungi website atau hubungi kami melalui WhatsApp.