Anara Airport Hotel Sambut HUT RI ke-80 dengan Promo Eksklusif(Dok. Istimewa)

DALAM rangka memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-80 Republik Indonesia, Anara Airport Hotel turut menyambut momen bersejarah ini dengan penuh semangat melalui beragam promo spesial yang ditujukan bagi para tamu. Selaras dengan komitmen dalam memberikan pengalaman menginap terbaik, Anara menghadirkan berbagai penawaran menarik sebagai bentuk apresiasi kepada para tamu setia.

1. Promo “Merdeka Rasa”

Minuman spesial bertema Hari Kemerdekaan diracik secara eksklusif oleh tim kuliner Anara Airport Hotel. Kombinasi rasa yang menyegarkan dan tampilan yang menggugah selera akan menjadi pelengkap sempurna dalam merayakan kemerdekaan.

2. Promo Pizza Spesial

Dua varian pizza unik siap memanjakan lidah Anda:

- Quail Pizza – Perpaduan gurih daging puyuh dalam sajian pizza khas Anara.

- Choco Banana Pizza – Kombinasi manis dari pisang dan cokelat yang pas untuk penutup hari Anda.

3. Promo Spesial Upgrade Room

Khusus bagi tamu Walk-In dan FIT Guest, Anara menawarkan:

- Potongan harga khusus

- Gratis upgrade kamar dari Deluxe Twin/King menjadi Junior Suite Room

Promo ini berlaku hanya pada tanggal 16, 17, dan 18 Agustus 2025, dengan jumlah kamar terbatas sesuai ketersediaan.

“Melalui promo ini, kami ingin berbagi semangat kemerdekaan dengan para tamu yang menginap di Anara Airport Hotel. Kami berharap tamu tetap dapat merasakan momen perayaan yang hangat dan berkesan, meskipun sedang berada jauh dari rumah atau dalam perjalanan,”

ujar Epril Purwandi, General Manager Anara Airport Hotel.



Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, silakan hubungi:

+62 21 3950 8599

anara.id/international

Anara Airport Hotel – Terhubung langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3 Internasional.