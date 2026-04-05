17 Aplikasi Download Video TikTok tanpa Watermark Terbaik 2026

KEBUTUHAN untuk menyimpan video TikTok tanpa gangguan logo air (watermark) semakin meningkat, baik untuk keperluan edukasi, referensi konten, maupun koleksi pribadi. Saat ini, tersedia berbagai platform berbasis aplikasi maupun situs web yang menawarkan layanan ini secara gratis dengan kualitas tinggi.

Artikel ini akan merangkum 17 alat terbaik yang bisa Anda gunakan, lengkap dengan cara penggunaan dan keunggulan masing-masing platform untuk membantu Anda memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan perangkat Anda.

SaveTik adalah salah satu pemimpin pasar dalam kategori ini. Platform ini menawarkan kecepatan konversi yang luar biasa tanpa memerlukan instalasi aplikasi.

Tidak ada batasan jumlah unduhan, antarmuka bersih, dan mendukung semua perangkat. Cara Unduh: Salin tautan video TikTok, tempel di kolom SaveTik, lalu klik "Unduh".

Sangat populer di kalangan pengguna Android dan desktop karena stabilitas servernya.

Mendukung unduhan kualitas HD dan tersedia dalam versi aplikasi Android. Cara Unduh: Tempel tautan di situs SnapTik dan pilih server unduhan yang tersedia.

Dikenal karena kesederhanaannya dan fitur tambahan untuk mengunduh suara (MP3) saja.

Proses sangat cepat dan mendukung konversi video ke MP3 secara langsung. Cara Unduh: Masukkan link video ke kolom utama SSSTIK dan klik "Download".

4. TikMate

Opsi terbaik bagi pengguna yang menginginkan ekstensi browser untuk kemudahan akses satu klik.

Tersedia ekstensi Google Chrome dan aplikasi Android yang ringan. Cara Unduh: Gunakan tombol unduh otomatis jika menggunakan ekstensi, atau tempel link di situsnya.

5. 4K Tokkit

Software desktop profesional bagi mereka yang ingin mengunduh video dalam jumlah massal.

Bisa mengunduh seluruh konten dari satu akun atau tagar sekaligus. Cara Unduh: Masukkan username atau tagar di aplikasi 4K Tokkit, lalu klik "Download".

6. Kapwing

Lebih dari sekadar downloader, Kapwing adalah editor video berbasis cloud.

Bisa langsung mengedit video setelah diunduh tanpa watermark. Cara Unduh: Impor link TikTok ke studio Kapwing, lalu ekspor sebagai MP4.

7. ExpertsPHP

Situs multifungsi yang mendukung berbagai platform media sosial selain TikTok.

Kompatibel dengan Pinterest, Instagram, dan Twitter. Cara Unduh: Tempel link video TikTok di kolom pencarian ExpertsPHP.

8. MusicallyDown

Salah satu pemain lama yang tetap konsisten memberikan layanan tanpa biaya.

Opsi "Video with Watermark" atau "No Watermark" yang jelas. Cara Unduh: Masukkan URL video dan pilih format yang diinginkan.

9. TTDownloader

Situs web yang sangat minimalis dan fokus pada fungsionalitas murni.

Tidak memerlukan registrasi dan sangat jarang mengalami gangguan server. Cara Unduh: Tempel link dan klik tombol "Get Video".

10. SaveFrom.net

Raksasa pengunduh video yang kini mendukung penuh platform TikTok.

Keamanan situs terjamin dan proses unduhan yang intuitif. Cara Unduh: Tambahkan "sfrom.net/" di depan URL video atau gunakan situs utamanya.

11. QLoad.info

Menawarkan fitur unik untuk mengunduh video secara otomatis ke Dropbox atau Google Drive.

Integrasi penyimpanan cloud yang memudahkan manajemen file. Cara Unduh: Tempel link dan pilih opsi "Save to Drive" jika diperlukan.

12. LoveTik

Platform baru yang mulai naik daun karena kecepatan aksesnya di perangkat mobile.

Tampilan modern dan sangat sedikit iklan pop-up. Cara Unduh: Salin-tempel link video di halaman utama LoveTik.

13. NoraTik

Situs alternatif yang sangat stabil untuk mengunduh video TikTok dalam format MP4.

Server cadangan yang banyak sehingga jarang terjadi kegagalan unduh. Cara Unduh: Masukkan link dan klik "Search".

14. TikDown

Aplikasi yang fokus pada kualitas output video yang tetap tajam (High Definition).

Menjaga resolusi asli video tanpa kompresi berlebihan. Cara Unduh: Tempel link dan pilih kualitas HD.

15. Video Downloader for TikTok (D-Tech)

Aplikasi Android khusus yang memiliki fitur "Auto Download".

Video otomatis terunduh saat Anda menyalin link di aplikasi TikTok. Cara Unduh: Aktifkan fitur auto-download, lalu cukup salin link di TikTok.

16. PasteDownload

Downloader berbasis web yang mendukung lebih dari 500 situs web.

Satu situs untuk semua kebutuhan unduhan media sosial Anda. Cara Unduh: Tempel link dan tunggu proses deteksi video selesai.

17. Downloaderi.com

Menyediakan layanan unduh video TikTok tanpa watermark dengan opsi kualitas ultra-fast.

Sangat ringan dan bisa diakses melalui browser jadul sekalipun. Cara Unduh: Masukkan link video dan tekan enter.

Tabel Perbandingan Ringkas

Nama Alat Platform Utama Fitur Unggulan SaveTik / SnapTik Web / Android Kecepatan & Kualitas HD 4K Tokkit Windows / Mac Unduh Massal (Bulk) SSSTIK Web Konversi MP3 Cepat

Peringatan Etika: Mengunduh video tanpa watermark harus dilakukan dengan menghormati hak cipta. Jangan gunakan video orang lain untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari pemilik konten asli. (I-2)