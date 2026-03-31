OnePlus Ace6 Ultra dengan Layar OLED 165Hz, Dimensity 9500, dan Baterai 8500mAh Diprediksi Rilis April

KABAR terbaru dari para pembocor teknologi ternama menunjukkan bahwa persaingan di segmen smartphone ultra-premium akan semakin sengit dalam waktu dekat. Sejumlah spesifikasi yang bocor mengindikasikan bahwa dua perangkat besar yang dijadwalkan meluncur pada April mendatang akan hadir dengan “jeroan” yang hampir identik, membuka potensi rivalitas ketat di pasar flagship.

Salah satu perangkat yang menjadi sorotan adalah OnePlus Ace6 Ultra. Berdasarkan informasi dari tipster teknologi @PandaVeryBald, ponsel ini diperkirakan membawa spesifikasi kelas atas yang sangat mengesankan.

Perangkat ini disebut akan dibekali baterai berkapasitas besar mencapai 8500mAh, yang jauh melampaui rata-rata smartphone flagship saat ini. Kapasitas ini menjanjikan daya tahan baterai yang sangat lama, bahkan untuk penggunaan intensif sepanjang hari.

Tak hanya itu, layar yang digunakan juga menjadi daya tarik utama. OnePlus Ace6 Ultra dikabarkan mengusung panel OLED dengan refresh rate hingga 165Hz. Angka ini tergolong sangat tinggi dan biasanya hanya ditemukan pada perangkat gaming, sehingga pengguna dapat menikmati tampilan visual yang sangat halus, baik saat bermain game maupun scrolling.

Dari sisi performa, ponsel ini akan ditenagai oleh chipset terbaru MediaTek Dimensity 9500 yang diprediksi menawarkan peningkatan signifikan dibanding generasi sebelumnya. Chipset ini diyakini mampu memberikan performa tinggi sekaligus efisiensi daya yang lebih baik.

Menariknya, OnePlus Ace6 Ultra tidak akan sendirian di pasar. Perangkat ini disebut akan berhadapan langsung dengan REDMI K90 Ultra, yang digadang-gadang sebagai penerus dari seri sebelumnya. Informasi ini diperkuat oleh laporan dari tipster terkenal @DigitalChatStation, yang menyebutkan bahwa dua smartphone ultra-premium akan hadir dengan spesifikasi yang sangat mirip.

Berdasarkan bocoran yang beredar, kedua perangkat ini akan mengusung chipset yang sama, layar flat dengan refresh rate tinggi 165Hz, serta baterai jumbo di atas 8000mAh. Selain itu, keduanya juga diperkirakan mendukung teknologi pengisian cepat hingga 100W, memungkinkan pengisian daya dalam waktu singkat.

Dengan spesifikasi yang hampir identik, persaingan antara OnePlus Ace6 Ultra dan REDMI K90 Ultra diprediksi akan sangat ketat, terutama dalam hal harga, fitur tambahan, serta pengalaman pengguna. Kehadiran kedua perangkat ini tentu akan menjadi kabar menarik bagi para penggemar gadget yang mencari smartphone dengan performa ekstrem dan daya tahan baterai luar biasa.

Informasi lebih lanjut mengenai kedua ponsel ini diperkirakan akan segera terungkap menjelang jadwal peluncurannya pada April mendatang. (Muhammad Ghifari A/E-4)