TIKET bioskop online adalah tiket untuk menonton film di bioskop yang dibeli melalui internet menggunakan HP, laptop, atau perangkat digital lainnya, tanpa harus mengantri di loket.

Dengan memesan secara online, maka bisa menonton film favorit kapan saja, memilih jam tayang dan kursi secara langsung, serta mendapatkan tiket dalam bentuk QR code atau e-ticket.

Berikut Cara Beli Tiket Bioskop Online lewat HP

1. Pilih Aplikasi atau Website Resmi

Beberapa platform populer di Indonesia seperti BookMyShow, GoTix, TIX ID, situs resmi bioskop seperti CGV Cinemas, Cinema XXI.

2. Login

Buka aplikasi atau website dan daftar akun baru atau login dengan akun yang sudah ada.

3. Pilih Film dan Jadwal

Pilih film yang ingin ditonton, pilih tanggal dan jam tayang, pilih lokasi bioskop terdekat.

4. Pilih Kursi

Biasanya tersedia layout bioskop, pilih kursi yang masih kosong sesuai preferensi.

5. Bayar Tiket

Metode pembayaran yang umum biasanya transfer bank atau virtual account, dompet digital, dan kartu kredit atau debit.

6. Konfirmasi dan Dapatkan Tiket

Setelah pembayaran sukses, tiket akan dikirim melalui Email, notifikasi aplikasi atau QR code untuk scan di pintu masuk bioskop.

7. Tips Agar Mudah

Pastikan koneksi internet stabil, login terlebih dahulu sebelum memilih kursi, dan gunakan aplikasi resmi agar aman dari penipuan.

Membeli tiket bioskop lewat HP sangat praktis, cepat, dan bisa memilih kursi favorit tanpa antri. Cukup buka aplikasi resmi, pilih film, kursi, bayar, dan tiket siap digunakan. (Z-4)

