Apa Itu eSIM? Panduan Lengkap Cara Kerja, Kelebihan, dan Aktivasi di Indonesia

SELAMA bertahun-tahun, kartu SIM fisik nyaris tidak mengalami perubahan besar. Memang ukurannya terus mengecil,dari ukuran penuh, lalu micro SIM, hingga nano SIM, tetapi konsepnya tetap sama, sebuah kartu kecil yang harus dimasukkan ke slot ponsel.

Saat ingin pindah operator atau bepergian ke luar negeri, pengguna tetap harus membeli dan memasang kartu baru secara manual.

Hadirnya eSIM mengubah cara itu secara drastis. Tidak ada lagi kartu fisik, tidak perlu membuka tray SIM, dan tidak perlu repot mencari jarum ejector. Semua proses dilakukan secara digital, langsung dari perangkat.

Sejak pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mulai mendorong migrasi dari SIM fisik ke eSIM pada April 2026, teknologi ini semakin relevan bagi masyarakat luas. eSIM kini bukan hanya fitur untuk pengguna ponsel premium atau traveler internasional, tetapi sudah menjadi bagian dari arah perkembangan konektivitas seluler di Indonesia.

Artikel ini akan membahas eSIM secara lengkap: mulai dari pengertian, cara kerja, perbedaan dengan SIM fisik, perangkat yang mendukung, langkah aktivasi, hingga manfaatnya untuk penggunaan sehari-hari dan perjalanan ke luar negeri.

eSIM adalah singkatan dari Embedded SIM atau Embedded Subscriber Identity Module. Secara sederhana, eSIM merupakan SIM yang sudah tertanam langsung di dalam perangkat dan tidak bisa dilepas seperti kartu SIM biasa.

Kalau dijelaskan dengan cara paling mudah, eSIM adalah versi digital dari kartu SIM fisik. Semua fungsi utama SIM tetap ada, tetapi dijalankan oleh chip kecil yang sudah dipasang permanen di motherboard ponsel. Chip ini dapat menyimpan beberapa profil operator, lalu pengguna bisa memilih atau mengganti profil aktif langsung dari menu pengaturan.

Ukuran chip eSIM sendiri sangat kecil, sekitar 6 x 5 milimeter. Meski kecil, kemampuannya justru lebih fleksibel dibanding SIM konvensional karena tidak bergantung pada kartu plastik.

Teknologi eSIM pertama kali hadir secara komersial sekitar tahun 2016, terutama untuk perangkat Internet of Things (IoT) dan smartwatch. Salah satu produk konsumen yang membuat eSIM mulai dikenal luas adalah Apple Watch Series 3 pada 2017.

Setelah itu, eSIM mulai masuk ke pasar smartphone mainstream ketika Apple merilis iPhone XS dan iPhone XR pada 2018. Sejak saat itu, semakin banyak produsen ponsel besar yang mengadopsinya.

Di Indonesia, eSIM mulai diperkenalkan secara terbatas sekitar 2019. Namun popularitasnya baru meningkat beberapa tahun kemudian, terutama ketika operator besar mulai menawarkan dukungan yang lebih luas. Memasuki 2026, semua operator seluler utama di Indonesia telah menyediakan layanan eSIM, dan adopsinya terus didorong sebagai bagian dari penguatan keamanan digital.

Untuk memahami eSIM, kita perlu melihat dulu fungsi dasar kartu SIM. Pada dasarnya, SIM berfungsi menyimpan identitas pelanggan di jaringan seluler. Identitas ini dikenal sebagai IMSI atau International Mobile Subscriber Identity. Melalui data inilah operator mengenali pelanggan dan menentukan layanan yang bisa diakses.

Pada eSIM, fungsi tersebut tetap sama, tetapi identitas pelanggan disimpan dalam bentuk profil digital di chip yang tertanam di perangkat. Profil ini bisa diunduh dari jarak jauh melalui sistem operator, tanpa perlu kartu fisik.

Prosesnya biasanya seperti ini:

Pengguna membeli paket atau layanan eSIM dari operator atau penyedia tertentu. Operator mengirimkan QR code yang berisi akses ke profil digital. Pengguna memindai QR code melalui pengaturan ponsel. Perangkat lalu menghubungkan diri ke server operator dan mengunduh profil eSIM. Setelah proses selesai, nomor atau paket tersebut langsung aktif di perangkat.

Satu chip eSIM bisa menyimpan beberapa profil sekaligus. Namun dalam kebanyakan kasus, hanya satu profil yang aktif pada satu waktu, meskipun beberapa perangkat modern memungkinkan dua profil aktif bersamaan.

Teknologi ini berjalan berdasarkan standar global dari GSMA, khususnya standar SGP.22 untuk konsumen. Standar ini memastikan kompatibilitas eSIM di berbagai perangkat dan operator di seluruh dunia.

eSIM vs SIM Fisik: Apa Bedanya?

Secara fungsi, eSIM dan SIM fisik sama-sama menghubungkan pengguna ke jaringan operator. Perbedaannya terletak pada bentuk, cara aktivasi, dan fleksibilitas penggunaannya.

SIM fisik berbentuk kartu plastik yang harus dimasukkan ke slot ponsel. Jika ingin berganti operator, kartu lama harus dilepas dan diganti secara manual. SIM jenis ini bisa dipindahkan langsung ke perangkat lain selama slotnya sesuai.

Sebaliknya, eSIM tidak memiliki bentuk fisik. Semua dilakukan secara digital dari menu pengaturan. Pengguna tidak perlu mencabut atau memasang apapun saat ingin mengganti operator atau menambah paket.

Dalam penggunaan sehari-hari, perbedaan paling terasa muncul pada dua kondisi:

Pertama, saat traveling ke luar negeri. Dengan eSIM, pengguna tidak perlu lagi membeli kartu lokal di bandara atau mencari toko operator setempat. Paket bisa dibeli sebelum berangkat, lalu diaktifkan begitu sampai di negara tujuan.

Kedua, saat ponsel hilang atau dicuri. Karena eSIM tidak bisa dicabut secara fisik, nomor tidak dapat langsung dilepas dari perangkat oleh pencuri. Ini memberi keuntungan tambahan dari sisi keamanan dan pelacakan.

Kelebihan eSIM

eSIM menawarkan sejumlah keunggulan yang membuatnya semakin menarik bagi pengguna modern.

1. Aktivasi lebih praktis

Pengguna bisa membeli dan mengaktifkan layanan langsung dari ponsel tanpa harus datang ke gerai. Prosesnya bisa dilakukan kapan saja selama tersedia koneksi internet.

2. Mendukung penggunaan dua nomor dengan lebih fleksibel

Banyak ponsel modern mendukung kombinasi satu SIM fisik dan satu eSIM. Artinya, pengguna bisa memakai dua nomor aktif sekaligus tanpa harus bergantung pada dua slot kartu fisik.

3. Lebih aman

Karena tidak bisa dilepas sembarangan, eSIM memberikan lapisan perlindungan tambahan. Saat ponsel hilang, nomor tidak bisa langsung dimatikan hanya dengan mencabut SIM.

4. Sangat praktis untuk perjalanan internasional

Inilah salah satu alasan terbesar orang mulai beralih ke eSIM. Pengguna dapat membeli paket data internasional sebelum berangkat dan langsung menggunakannya begitu mendarat.

5. Bisa menyimpan beberapa profil

Satu perangkat dapat menyimpan beberapa profil eSIM dari operator yang berbeda. Ini memudahkan pengguna yang ingin memisahkan nomor pribadi, kerja, dan perjalanan.

Kekurangan eSIM

Meski praktis, eSIM tetap punya beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.

1. Belum semua perangkat mendukung

Ponsel lama umumnya belum kompatibel dengan eSIM. Bahkan pada model yang lebih baru, dukungan eSIM bisa berbeda tergantung negara atau varian perangkat.

2. Tidak bisa dipindahkan semudah SIM fisik

Jika ganti ponsel, eSIM tidak bisa sekadar dicabut lalu dipasang ke perangkat baru. Pengguna biasanya harus melakukan proses migrasi ulang melalui operator.

3. Membutuhkan internet saat aktivasi

Karena profil diunduh secara digital, aktivasi pertama biasanya memerlukan koneksi Wi-Fi atau internet lain yang stabil.

4. Dukungan operator belum sepenuhnya merata

Operator besar di Indonesia memang sudah mendukung eSIM, tetapi layanan dari operator kecil atau regional belum tentu tersedia secara luas.

Ponsel yang Mendukung eSIM di Indonesia

Sebelum beralih ke eSIM, hal pertama yang wajib dicek adalah kompatibilitas perangkat.

iPhone

Apple mulai menghadirkan eSIM sejak iPhone XS dan iPhone XR pada 2018. Setelah itu, hampir semua generasi berikutnya mendukung eSIM, termasuk seri iPhone 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Beberapa model iPhone yang dijual di Amerika Serikat bahkan sudah sepenuhnya tanpa slot SIM fisik.

Samsung

Samsung secara konsisten menghadirkan dukungan eSIM pada lini Galaxy S20 ke atas, serta seri Galaxy Z Fold dan Galaxy Z Flip. Namun perlu diingat, tidak semua varian Samsung di pasar Indonesia otomatis mendukung eSIM. Karena itu, pengguna sebaiknya memeriksa nomor model secara spesifik.

Google Pixel

Google termasuk salah satu produsen awal yang mendukung eSIM. Seri Pixel sudah mulai membawa fitur ini sejak Pixel 2, dan implementasinya semakin matang di generasi setelahnya.

Cara Mengecek Apakah HP Mendukung eSIM

Ada beberapa cara sederhana untuk memeriksa dukungan eSIM di ponsel:

Di iPhone:

Masuk ke Pengaturan > Seluler. Jika ada opsi seperti Tambahkan eSIM atau Tambahkan Paket Data, berarti perangkat mendukung eSIM.

Di Android:

Masuk ke Pengaturan > Koneksi > Manajer SIM atau menu sejenis. Jika ada opsi seperti Tambahkan paket seluler, Tambahkan eSIM, atau Download SIM, berarti fitur ini tersedia.

Alternatif lain:

Ketik *#06# di aplikasi telepon. Jika selain IMEI muncul juga EID, itu menandakan perangkat kompatibel dengan eSIM.

Operator eSIM di Indonesia pada 2026

Saat ini operator seluler utama di Indonesia sudah menyediakan dukungan eSIM.

Telkomsel termasuk yang paling awal menghadirkan eSIM, dengan opsi migrasi melalui aplikasi maupun gerai.

Indosat Ooredoo Hutchison juga menyediakan layanan eSIM untuk sejumlah paket prabayar dan pascabayar.

XL Axiata mendukung eSIM melalui layanan reguler maupun prioritas.

Tri Indonesia mulai menyediakan eSIM untuk segmen pengguna tertentu.

by.U hadir dengan pendekatan digital penuh, sehingga seluruh prosesnya dilakukan lewat aplikasi.

Smartfren juga telah menyediakan dukungan eSIM untuk beberapa produknya.

Secara umum, migrasi dari SIM fisik ke eSIM membutuhkan verifikasi identitas menggunakan KTP. Pada banyak kasus, proses ini bisa dilakukan tanpa harus datang langsung ke gerai. Biaya migrasi berbeda-beda, ada yang gratis dan ada yang mengenakan biaya administrasi ringan.

Cara Aktivasi eSIM

Aktivasi eSIM di iPhone

Sebelum memulai, pastikan ponsel terhubung ke Wi-Fi. Buka Pengaturan. Pilih menu Seluler. Ketuk Tambahkan eSIM atau Tambahkan Paket Data. Pilih opsi Gunakan Kode QR. Arahkan kamera ke QR code yang diberikan operator. Setelah profil terdeteksi, konfirmasi pemasangan. Beri nama pada eSIM, misalnya “Utama”, “Kerja”, atau “Travel”. Tentukan apakah eSIM akan digunakan untuk data, telepon, SMS, atau kombinasi semuanya.

Jika tidak mendapatkan QR code, biasanya tersedia opsi untuk memasukkan detail aktivasi secara manual.

Aktivasi eSIM di Android

Tampilan menu bisa berbeda tergantung merek dan versi sistem, tetapi alurnya kurang lebih sama.

Pada Samsung Galaxy:

Buka Pengaturan. Pilih Koneksi. Masuk ke Manajer SIM. Pilih Tambahkan paket seluler atau Tambahkan eSIM. Ikuti instruksi lalu pindai QR code.

Pada Google Pixel:

Buka Pengaturan. Pilih Jaringan & Internet. Masuk ke SIM. Ketuk tombol tambah (+). Pilih opsi untuk mengunduh SIM baru. Pindai QR code atau masukkan kode manual.

Setelah pemasangan selesai, jangan lupa atur eSIM sebagai sumber data utama jika memang akan digunakan untuk internet.

Khusus untuk eSIM internasional, pengguna Android biasanya juga perlu mengaktifkan Data Roaming agar koneksi dapat berjalan dengan normal.

eSIM untuk Traveling ke Luar Negeri

Bagi banyak orang, manfaat eSIM paling terasa justru saat bepergian ke luar negeri.

Dengan SIM fisik, pengguna biasanya harus membeli kartu lokal setibanya di negara tujuan. Proses ini sering memakan waktu, apalagi jika harus mencari counter, antre, dan mengganti kartu manual.

Dengan eSIM, semuanya bisa disiapkan dari rumah. Paket dibeli sebelum keberangkatan, QR code diterima lewat email, lalu profil dipasang di ponsel sebelum terbang. Begitu mendarat, perangkat bisa langsung terhubung ke jaringan lokal sesuai paket yang dibeli.

Untuk perjalanan multi-negara, eSIM regional sangat membantu. Satu paket bisa berlaku di banyak negara sekaligus, sehingga pengguna tidak perlu membeli kartu baru setiap kali berpindah negara.

Saat memilih eSIM internasional, ada tiga hal penting yang sebaiknya diperiksa:

Pastikan negara tujuan benar-benar termasuk dalam cakupan paket.

Cek operator mitra di negara tersebut untuk memastikan kualitas jaringan.

Perhatikan apakah masa berlaku dihitung sejak pembelian atau sejak pertama kali aktivasi.

Masalah Umum eSIM dan Cara Mengatasinya

Walaupun lebih praktis, pengguna baru kadang tetap menemui beberapa kendala.

eSIM tidak terbaca setelah dipasang

Coba restart ponsel terlebih dahulu. Dalam banyak kasus, perangkat hanya perlu memuat ulang konfigurasi jaringan.

QR code gagal dipindai

Pastikan pencahayaan cukup dan jarak kamera pas. Jika tetap gagal, minta kode aktivasi manual dari operator atau penyedia layanan.

eSIM sudah terpasang tapi tidak ada sinyal

Untuk eSIM internasional, penyebab paling umum adalah data roaming belum diaktifkan.

eSIM tidak bisa dipindahkan ke HP baru

Memang, eSIM tidak bisa dipindah secara fisik seperti SIM biasa. Jika berganti perangkat, pengguna perlu melakukan aktivasi ulang atau migrasi melalui operator.

eSIM hilang saat HP rusak atau hilang

Profil eSIM yang ada di perangkat memang tidak bisa diambil begitu saja. Namun operator biasanya menyediakan proses pemulihan atau penerbitan ulang setelah verifikasi identitas.

Apakah eSIM bisa dipakai untuk WhatsApp dan telepon?

Bisa. eSIM berfungsi seperti SIM biasa untuk SMS, panggilan, dan aplikasi seperti WhatsApp. Hanya saja, beberapa eSIM internasional memang khusus data dan tidak menyediakan nomor lokal untuk panggilan tradisional. (Z-10)