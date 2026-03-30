12 Fitur Microsoft Form yang Perlu Diketahui

Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
MICROSOFT Forms adalah aplikasi berbasis web dari Microsoft yang digunakan untuk membuat survei, kuesioner, dan kuis secara online dengan mudah.
Microsoft Forms merupakan alat praktis untuk mengumpulkan data dan membuat kuis online tanpa perlu keahlian teknis khusus.
Bisa membuat form survei dan kuis dengan penilaian otomatis.
Tersedia banyak tipe soal seperti pilihan ganda, teks, skala dan tanggal.
Khusus kuis, sistem bisa langsung memberi nilai secara otomatis.
Bisa mengubah warna, background, dan desain agar lebih menarik.
Semua respon masuk secara langsung tanpa perlu refresh.
Terhubung dengan aplikasi seperti Excel, OneDrive, Teams.
Data jawaban bisa langsung diunduh ke Excel untuk analisis lebih lanjut.
Pertanyaan bisa disesuaikan berdasarkan jawaban sebelumnya.
Bisa dibuat dan diedit bersama orang lain dalam satu tim.
Bisa mengatur siapa yang boleh mengisi, jumlah respon, dan waktu aktif form.
Mendapat pemberitahuan saat ada orang yang mengisi form.
Hasil jawaban ditampilkan dalam bentuk grafik dan ringkasan.
Microsoft Forms adalah tools praktis untuk membuat survei dan kuis dengan fitur lengkap, mulai dari pembuatan soal hingga analisis hasil secara otomatis. (Z-4)
Sumber: gravityunion, vantage365
