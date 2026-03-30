Penolakan terhadap Trump Meluas

Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.

12 Fitur Microsoft Form yang Perlu Diketahui

Reynaldi Andrian Pamungkas
30/3/2026 20:30
12 Fitur Microsoft Form yang Perlu Diketahui
Berikut Fitur Microsoft Form yang Perlu Diketahui(Doc Microsoft Store)

MICROSOFT Forms adalah aplikasi berbasis web dari Microsoft yang digunakan untuk membuat survei, kuesioner, dan kuis secara online dengan mudah.

Microsoft Forms merupakan alat praktis untuk mengumpulkan data dan membuat kuis online tanpa perlu keahlian teknis khusus.

Berikut 12 Fitur Microsoft Form yang Perlu Diketahui

1. Pembuatan Form dan Kuis

Bisa membuat form survei dan kuis dengan penilaian otomatis.

2. Beragam Jenis Pertanyaan

Tersedia banyak tipe soal seperti pilihan ganda, teks, skala dan tanggal.

3. Penilaian Otomatis

Khusus kuis, sistem bisa langsung memberi nilai secara otomatis.

4. Tampilan Tema Menarik

Bisa mengubah warna, background, dan desain agar lebih menarik.

5. Pengumpulan Jawaban Real Time

Semua respon masuk secara langsung tanpa perlu refresh.

6. Integrasi dengan Microsoft 365

Terhubung dengan aplikasi seperti Excel, OneDrive, Teams.

7. Export ke Excel

Data jawaban bisa langsung diunduh ke Excel untuk analisis lebih lanjut.

8. Cabang Pertanyaan

Pertanyaan bisa disesuaikan berdasarkan jawaban sebelumnya.

9. Kolaborasi Tim

Bisa dibuat dan diedit bersama orang lain dalam satu tim.

10. Batasan Akses

Bisa mengatur siapa yang boleh mengisi, jumlah respon, dan waktu aktif form.

11. Notifikasi Respon

Mendapat pemberitahuan saat ada orang yang mengisi form.

12. Analisis Otomatis

Hasil jawaban ditampilkan dalam bentuk grafik dan ringkasan.

Microsoft Forms adalah tools praktis untuk membuat survei dan kuis dengan fitur lengkap, mulai dari pembuatan soal hingga analisis hasil secara otomatis. (Z-4)

Sumber: gravityunion, vantage365



Editor : Reynaldi
