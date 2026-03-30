Berikut Aplikasi Streaming Bola Terbaik di HP(freepik)

APLIKASI streaming bola adalah aplikasi di HP atau perangkat digital yang digunakan untuk menonton pertandingan sepak bola secara langsung maupun tayangan ulang melalui internet.

Aplikasi streaming bola bisa membuat penggunanya nonton pertandingan tanpa TV, akses berbagai liga dunia, serta menonton kapan saja dan di mana saja.

Berikut 7 Aplikasi Streaming Bola Terbaik di HP

1. Vidio

Aplikasi paling populer di Indonesia untuk nonton bola. Liga Inggris, Liga Champions, Liga 1, live dan replay dengan kualitas HD.

Baca juga : 7 Aplikasi Streaming Bola Terbaik di HP

2. beIN SPORTS Connect

Platform internasional dengan banyak liga top. La Liga, Serie A, kompetisi Eropa, statistik dan fitur lengkap, streaming stabil.

3. Vision+

Aplikasi lokal yang sering tayangin bola nasional. Timnas Indonesia, liga lokal dan beberapa internasional, bisa nonton ulang.

4. RCTI+

Streaming TV Indonesia termasuk siaran bola. Gratis untuk beberapa pertandingan, cocok untuk bola nasional.

Baca juga : 7 Aplikasi Streaming Bola Terbaik di HP dan Laptop

5. Mola TV

Platform olahraga dan hiburan. Bundesliga dan konten olahraga lain, bisa live dan on demand.

6. SPOTV Now

Alternatif untuk nonton bola internasional. Kompetisi Asia dan global, kualitas streaming bagus.

7. FIFA+

Platform resmi dari FIFA. Streaming pertandingan tertentu, konten eksklusif dan dokumenter bola, gratis di banyak negara.

Semua aplikasi ini dapat membuat penggunanya nonton bola langsung di HP dengan kualitas bagus dan aman. (Z-4)

Sumber: pricebook, uptodown