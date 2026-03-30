HP harga Rp1 jutaan adalah smartphone dengan kisaran harga sekitar Rp1.000.000 sampai Rp1.900.000 yang ditujukan untuk kebutuhan dasar hingga menengah seperti chat, media sosial, belajar online, dan hiburan ringan.

Di tahun 2026, HP di kelas ini sudah cukup bagus karena biasanya dibekali RAM 4GB hingga 8GB, memori 64GB sampai 256GB, baterai 5000mAh, dan layar hingga 90Hz 120Hz.

Berikut 5 Rekomendasi HP Harga Rp1 Jutaan Terbaik

1. Redmi 13X

HP ini punya kamera 108MP dan performa stabil untuk multitasking.

2. Infinix Hot 50

Layar 120Hz super smooth, cocok buat scrolling dan gaming ringan.

3. Samsung Galaxy A06

Pilihan aman dengan performa stabil dan update software yang bagus.

4. Tecno Spark Go 2

Harga paling murah, cocok untuk pelajar dan penggunaan basic.

5. Infinix Smart 10 Plus

Baterai awet dan speaker kencang, enak buat nonton dan hiburan.

HP harga Rp1 jutaan adalah pilihan murah tapi fungsional, cocok untuk pelajar atau penggunaan sehari-hari. Bahkan sekarang sudah cukup lancar berkat RAM besar dan baterai awet. (Z-4)

Sumber: pricebook, erablue