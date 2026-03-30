TFT: Space Gods Siap Meluncur April 2026, Hadirkan Mekanik Baru Pengganti Carousel

Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
RIOT Games resmi mengumumkan set ke-17 untuk Teamfight Tactics (TFT) bertajuk Space Gods. Set pertama di 2026 ini mengusung tema perpaduan fiksi ilmiah dan fantasi, di mana para pemain akan bertarung memperebutkan berkah dari dewa-dewa kosmik.
Pembaruan besar ini dijadwalkan meluncur di server PBE pada Selasa, 31 Maret, dan akan tersedia secara global di platform PC serta seluler pada Rabu, 15 April 2026.
Inovasi paling mencolok dalam Space Gods adalah diperkenalkannya Realm of the Gods, sebuah mekanisme pasar surgawi yang menggantikan sistem carousel tradisional untuk pertama kalinya dalam sejarah TFT.
Di awal permainan, dua Dewa akan dipilih secara acak untuk memberikan tawaran kepada pemain
Pada pertengahan setiap stage, pemain akan kembali ke Realm untuk memilih salah satu dari dua tawaran Dewa tersebut.
Pemain yang memilih tawaran Dewa yang sama sebanyak dua kali pada stage 2, 3, dan 4 akan mendapatkan boon (berkah) unik dari Dewa tersebut pada stage akhir (4-7).
Set ini menghadirkan kembalinya champion favorit seperti Master Yi, Pyke, dan Maokai. Menariknya, beberapa karakter baru akan memulai debutnya sebagai unit 5-cost untuk pertama kalinya, di antaranya Fiora, Shen, Vex, Graves, dan Blitzcrank.
Selain itu, terdapat unit eksklusif TFT:
Pemain ditantang untuk menyusun strategi kreatif melalui berbagai trait baru, seperti:
Sembilan champion ikonik telah diangkat menjadi entitas dewa dalam set ini, termasuk Soraka (God of Stars), Yasuo (God of the Abyss), hingga Aurelion Sol (God of Wonders).
Sisi estetika juga diperkuat dengan kehadiran kosmetik baru seperti Chibi Battle Bat Xayah dan Dark Star Mordekaiser Unbound.
"Space Gods menyatukan genre fiksi ilmiah dan fantasi, serta menandai kolaborasi tererat antara tim Seni, Desain, dan UX kami. Dengan mekanik Realm of the Gods yang menggantikan carousel untuk pertama kalinya dalam sejarah TFT, kami menawarkan kesempatan bagi pemain untuk melihat para Dewa dalam segala kemuliaannya,” ujar Noemi Coute, Set Design Lead. (Z-1)
Riot Games memperkenalkan sejumlah pembaruan penting dalam game strategi Teamfight Tactics (TFT), termasuk peluncuran ulang mode Revival: Remix Rumble
Kini, mulai dari menu, teks, hingga deskripsi champion dan item dalam gim League of Legends dan Teamfight Tactics ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.
Turnamen Teamfight Tactics, Nusantara Open Inkborn Fables akan memasuki babak final pada 20 Juli 2024 di Chillax Sudirman, Jakarta.
Teamfight Tactics mengundang pemain dari seluruh dunia untuk ikut merayakan kemeriahan yang akan menampilkan kosmetik bertema ulang tahun dan berbagai hadiah untuk pemain.
