TFT: Space Gods Siap Meluncur April 2026, Hadirkan Mekanik Baru Pengganti Carousel

TFT Space Gods(MI/HO)

RIOT Games resmi mengumumkan set ke-17 untuk Teamfight Tactics (TFT) bertajuk Space Gods. Set pertama di 2026 ini mengusung tema perpaduan fiksi ilmiah dan fantasi, di mana para pemain akan bertarung memperebutkan berkah dari dewa-dewa kosmik.

Pembaruan besar ini dijadwalkan meluncur di server PBE pada Selasa, 31 Maret, dan akan tersedia secara global di platform PC serta seluler pada Rabu, 15 April 2026.

Mekanik Baru: Realm of the Gods

Inovasi paling mencolok dalam Space Gods adalah diperkenalkannya Realm of the Gods, sebuah mekanisme pasar surgawi yang menggantikan sistem carousel tradisional untuk pertama kalinya dalam sejarah TFT.

Di awal permainan, dua Dewa akan dipilih secara acak untuk memberikan tawaran kepada pemain

Pada pertengahan setiap stage, pemain akan kembali ke Realm untuk memilih salah satu dari dua tawaran Dewa tersebut.

Pemain yang memilih tawaran Dewa yang sama sebanyak dua kali pada stage 2, 3, dan 4 akan mendapatkan boon (berkah) unik dari Dewa tersebut pada stage akhir (4-7).

Roster Champion dan Summon Eksklusif

Set ini menghadirkan kembalinya champion favorit seperti Master Yi, Pyke, dan Maokai. Menariknya, beberapa karakter baru akan memulai debutnya sebagai unit 5-cost untuk pertama kalinya, di antaranya Fiora, Shen, Vex, Graves, dan Blitzcrank.

Selain itu, terdapat unit eksklusif TFT:

Bia & Bayin: Duo ibu dan anak yang menjadi unit summon terbaru

Meepsie: Champion tank 2-cost yang merupakan versi kuat dari Meeps

Primordian Swarmlings: Unit yang terinspirasi dari mode permainan Swarm di League of Legends.

Eksplorasi Trait dan Origin

Pemain ditantang untuk menyusun strategi kreatif melalui berbagai trait baru, seperti:

Anima: Trait berisiko tinggi yang memberikan tech setiap kali kalah atau melakukan takedown untuk membuat senjata prototipe

Dark Star: Mampu menciptakan lubang hitam yang melahap musuh dengan darah rendah

Stargazer: Memberikan pola hex yang berbeda di setiap permainan untuk memperkuat sekutu

Factory New:Trait khusus untuk Graves 5-cost yang memungkinkannya berevolusi menjadi tank atau carry sesuai kebutuhan.

Daftar Dewa dan Kosmetik

Sembilan champion ikonik telah diangkat menjadi entitas dewa dalam set ini, termasuk Soraka (God of Stars), Yasuo (God of the Abyss), hingga Aurelion Sol (God of Wonders).

Sisi estetika juga diperkuat dengan kehadiran kosmetik baru seperti Chibi Battle Bat Xayah dan Dark Star Mordekaiser Unbound.

"Space Gods menyatukan genre fiksi ilmiah dan fantasi, serta menandai kolaborasi tererat antara tim Seni, Desain, dan UX kami. Dengan mekanik Realm of the Gods yang menggantikan carousel untuk pertama kalinya dalam sejarah TFT, kami menawarkan kesempatan bagi pemain untuk melihat para Dewa dalam segala kemuliaannya,” ujar Noemi Coute, Set Design Lead. (Z-1)