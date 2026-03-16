Berikut Rekomendasi HP Rp2 Jutaan Terbaik 2026

HP Rp2 jutaan adalah smartphone yang dijual dengan kisaran harga sekitar Rp2.000.000 hingga Rp2.999.000. HP pada kelas harga ini biasanya termasuk kelas menengah ke bawah yang menawarkan spesifikasi cukup baik dengan harga terjangkau.

HP di segmen ini banyak diminati karena mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti chatting, media sosial, menonton video, hingga bermain game ringan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Berikut 6 Rekomendasi HP Rp2 Jutaan Terbaik 2026

1. Samsung Galaxy A15

Layar: Super AMOLED 6,5 inci, 90Hz

Chipset: MediaTek Dimensity 6100+

Kamera: 50 MP

Baterai: 5000 mAh

2. Xiaomi Redmi Note 13

Layar: AMOLED FHD+ 120Hz

Chipset: Snapdragon 680

Kamera: 108 MP

Baterai: 5000 mAh

3. POCO M6 Pro

Layar: AMOLED 120Hz

Chipset: Helio G99 Ultra

RAM: hingga 8GB

Penyimpanan: sampai 256GB

4. Realme C67

Chipset: Snapdragon 685

Kamera: 108 MP

RAM: 8GB

Baterai: 5000 mAh

5. Infinix Note 40

Layar: AMOLED 120Hz

Chipset: Helio G99 Ultimate

Kamera: 108 MP

Fast charging: 45W

6. Vivo Y29

Chipset: Snapdragon 685

RAM: hingga 8GB

Baterai: 6500 mAh

Layar: 120Hz

HP Rp2 jutaan adalah smartphone dengan harga sekitar dua jutaan yang menawarkan spesifikasi cukup lengkap dan seimbang, sehingga cocok untuk pengguna yang menginginkan HP bagus dengan harga terjangkau. (Z-4)

Sumber: pricebook, dorangadget