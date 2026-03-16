Headline
Serangan ke Andrie Yunus Alarm bagi Demokrasi

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

6 Rekomendasi HP Rp2 Jutaan Terbaik 2026

Reynaldi Andrian Pamungkas
16/3/2026 18:00
6 Rekomendasi HP Rp2 Jutaan Terbaik 2026
Berikut Rekomendasi HP Rp2 Jutaan Terbaik 2026

HP Rp2 jutaan adalah smartphone yang dijual dengan kisaran harga sekitar Rp2.000.000 hingga Rp2.999.000. HP pada kelas harga ini biasanya termasuk kelas menengah ke bawah yang menawarkan spesifikasi cukup baik dengan harga terjangkau.

HP di segmen ini banyak diminati karena mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti chatting, media sosial, menonton video, hingga bermain game ringan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Berikut 6 Rekomendasi HP Rp2 Jutaan Terbaik 2026

1. Samsung Galaxy A15

  • Layar: Super AMOLED 6,5 inci, 90Hz
  • Chipset: MediaTek Dimensity 6100+
  • Kamera: 50 MP
  • Baterai: 5000 mAh

2. Xiaomi Redmi Note 13

  • Layar: AMOLED FHD+ 120Hz
  • Chipset: Snapdragon 680
  • Kamera: 108 MP
  • Baterai: 5000 mAh

3. POCO M6 Pro

  • Layar: AMOLED 120Hz
  • Chipset: Helio G99 Ultra
  • RAM: hingga 8GB
  • Penyimpanan: sampai 256GB

4. Realme C67

  • Chipset: Snapdragon 685
  • Kamera: 108 MP
  • RAM: 8GB
  • Baterai: 5000 mAh

5. Infinix Note 40

  • Layar: AMOLED 120Hz
  • Chipset: Helio G99 Ultimate
  • Kamera: 108 MP
  • Fast charging: 45W

6. Vivo Y29

  • Chipset: Snapdragon 685
  • RAM: hingga 8GB
  • Baterai: 6500 mAh
  • Layar: 120Hz

HP Rp2 jutaan adalah smartphone dengan harga sekitar dua jutaan yang menawarkan spesifikasi cukup lengkap dan seimbang, sehingga cocok untuk pengguna yang menginginkan HP bagus dengan harga terjangkau. (Z-4)

Sumber: pricebook, dorangadget



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved