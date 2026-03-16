Poppy Playtime Chapter 5: Broken Things Resmi Rilis, Prototype Terungkap!

Era baru teror di Playtime Co. telah dimulai. Mob Entertainment resmi merilis Poppy Playtime: Chapter 5 - Broken Things pada 18 Februari 2026. Chapter ini membawa pemain ke area terdalam pabrik yang belum pernah terjamah sebelumnya, tempat di mana "The Prototype" menyembunyikan hasil eksperimennya yang paling mengerikan.

Detail Rilis dan Ketersediaan Platform

Saat ini, Chapter 5 sudah tersedia secara global untuk pengguna PC. Berikut adalah rincian lengkapnya:

Kategori Informasi Tanggal Rilis PC 18 Februari 2026 Platform Utama Steam, Epic Games Store Subtitle Resmi Broken Things Harga Mata Uang Rupiah Sekitar Rp150.000 - Rp200.000 (Estimasi DLC)

Villain Utama: Lily Lovebraids dan The Prototype

Chapter 5 memperkenalkan Lily Lovebraids, karakter yang memiliki penampilan seperti anak kecil dengan rambut kepang yang sangat panjang. Jangan terkecoh dengan penampilannya; rambut tersebut digunakan untuk menjerat dan menyerang pemain dari kegelapan. Selain itu, The Prototype (Experiment 1006) akhirnya mengambil peran sentral. Pemain akan melihat wujud fisiknya yang masif dengan satu mata yang menyeramkan.

Kembalinya Huggy Wuggy

Kejutan besar lainnya adalah kembalinya ikon seri ini, Huggy Wuggy. Ia muncul sebagai sistem keamanan yang telah dimodifikasi oleh Prototype untuk mengejar pemain di area lab bawah tanah. Kehadirannya menambah ketegangan karena pemain harus menghadapi musuh lama dengan pola serangan baru.

Inovasi Gameplay dan Mekanik Baru

Mob Entertainment menghadirkan beberapa pembaruan signifikan dalam mekanisme permainan:

GrabPack Upgrade: Alat ikonik pemain kini memiliki fungsi baru untuk berinteraksi dengan sirkuit listrik yang lebih kompleks dan menarik beban berat.

Tortured Denizens: Karakter-karakter mainan yang "rusak" akan tersebar di sepanjang level. Beberapa bisa diajak bekerja sama, sementara yang lain akan menyerang secara tiba-tiba.

Environmental Puzzles: Teka-teki kini lebih terintegrasi dengan lingkungan, seperti menggunakan uap panas atau mesin penghancur untuk melumpuhkan musuh.

Tips Bertahan Hidup: Selalu perhatikan suara bisikan di dinding. Di Chapter 5, suara lingkungan adalah kunci untuk mengetahui arah datangnya serangan Lily Lovebraids sebelum ia muncul di layar.

FAQ: Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kapan Poppy Playtime Chapter 5 rilis di HP?

Versi Android dan iOS biasanya menyusul 4-6 bulan setelah rilis PC. Diperkirakan akan hadir pada kuartal ketiga tahun 2026.

Apakah Kissy Missy masih hidup?

Berdasarkan cuplikan di Chapter 5, Kissy Missy dan Poppy terlihat tertangkap dan dikurung dalam sel oleh Prototype, memberikan harapan bagi pemain untuk menyelamatkan mereka.

Berapa ukuran file game ini?

Pemain disarankan menyiapkan ruang penyimpanan sekitar 25-30 GB karena detail grafis yang meningkat drastis dibandingkan chapter sebelumnya.