Poppy Playtime Chapter 5: Broken Things Resmi Rilis, Prototype Terungkap!

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Era baru teror di Playtime Co. telah dimulai. Mob Entertainment resmi merilis Poppy Playtime: Chapter 5 - Broken Things pada 18 Februari 2026. Chapter ini membawa pemain ke area terdalam pabrik yang belum pernah terjamah sebelumnya, tempat di mana "The Prototype" menyembunyikan hasil eksperimennya yang paling mengerikan.
Saat ini, Chapter 5 sudah tersedia secara global untuk pengguna PC. Berikut adalah rincian lengkapnya:
|Kategori
|Informasi
|Tanggal Rilis PC
|18 Februari 2026
|Platform Utama
|Steam, Epic Games Store
|Subtitle Resmi
|Broken Things
|Harga Mata Uang Rupiah
|Sekitar Rp150.000 - Rp200.000 (Estimasi DLC)
Chapter 5 memperkenalkan Lily Lovebraids, karakter yang memiliki penampilan seperti anak kecil dengan rambut kepang yang sangat panjang. Jangan terkecoh dengan penampilannya; rambut tersebut digunakan untuk menjerat dan menyerang pemain dari kegelapan. Selain itu, The Prototype (Experiment 1006) akhirnya mengambil peran sentral. Pemain akan melihat wujud fisiknya yang masif dengan satu mata yang menyeramkan.
Kejutan besar lainnya adalah kembalinya ikon seri ini, Huggy Wuggy. Ia muncul sebagai sistem keamanan yang telah dimodifikasi oleh Prototype untuk mengejar pemain di area lab bawah tanah. Kehadirannya menambah ketegangan karena pemain harus menghadapi musuh lama dengan pola serangan baru.
Mob Entertainment menghadirkan beberapa pembaruan signifikan dalam mekanisme permainan:
Versi Android dan iOS biasanya menyusul 4-6 bulan setelah rilis PC. Diperkirakan akan hadir pada kuartal ketiga tahun 2026.
Berdasarkan cuplikan di Chapter 5, Kissy Missy dan Poppy terlihat tertangkap dan dikurung dalam sel oleh Prototype, memberikan harapan bagi pemain untuk menyelamatkan mereka.
Pemain disarankan menyiapkan ruang penyimpanan sekitar 25-30 GB karena detail grafis yang meningkat drastis dibandingkan chapter sebelumnya.
