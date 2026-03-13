Pengelolaan Parkir Berbasis Teknologi Makin Diminati

Sistem teknologi parkir di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta(Dok. MI)

MINAT terhadap sistem pengelolaan parkir berbasis teknologi di Indonesia semakin meningkat seiring kebutuhan efisiensi dan transparansi di berbagai kawasan properti. Digitalisasi sistem parkir mulai diterapkan di pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, rumah sakit hingga kawasan transportasi untuk meningkatkan kenyamanan pengguna.

Perkembangan tersebut tercermin dari hasil survei nasional Top Brand Award 2026 untuk kategori manajemen parkir. Survei tersebut mengukur tingkat kepercayaan serta preferensi masyarakat terhadap berbagai merek layanan di Indonesia.

Salah satu perusahaan pengelola parkir, PT Centrepark Citra Corpora, menjadi peraih penghargaan dalam kategori tersebut. Capaian ini menempatkan perusahaan sebagai salah satu pelaku industri yang mengembangkan sistem parkir berbasis teknologi di berbagai sektor properti.

CEO dan President Director Centrepark Group Charles Richard Oentomo mengatakan penghargaan tersebut mencerminkan kepercayaan pelanggan serta mitra properti terhadap layanan yang dikembangkan perusahaan.

“Top Brand Award 2026 merupakan bentuk apresiasi atas kepercayaan pelanggan dan mitra properti di seluruh Indonesia. Kami akan terus menghadirkan inovasi dalam sistem parkir modern yang memberikan transparansi pengelolaan, kemudahan akses, serta pengalaman parkir yang lebih nyaman bagi masyarakat,” ujar Charles dikutip pada Jumat (13/3).

Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan teknologi menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan di industri pengelolaan parkir. Berbagai inovasi mulai digunakan, mulai dari pembayaran non-tunai, sistem parkir tanpa tiket, hingga integrasi data secara real-time.

Teknologi seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things (IoT) juga mulai dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir di berbagai kawasan properti.

Selama lebih dari 16 tahun beroperasi di industri manajemen parkir, Centrepark saat ini mengelola lebih dari 800 lokasi parkir yang tersebar di lebih dari 60 kota di Indonesia. Total kapasitas yang dikelola mencapai sekitar 300.000 ruang parkir dengan volume transaksi sekitar 350 juta parkir setiap tahun.

Selain pengembangan teknologi, perusahaan menyebut aspek layanan tetap menjadi fokus dalam pengembangan bisnisnya. Nilai perusahaan yang diusung, Beyond With Care, disebut sebagai komitmen untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pengguna dan mitra.

Ke depan, pengembangan sistem parkir yang lebih terintegrasi diperkirakan akan terus meningkat seiring kebutuhan kawasan perkotaan yang semakin kompleks. Perusahaan juga menargetkan perluasan kerja sama dengan berbagai sektor properti seperti pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, rumah sakit, apartemen, hingga kawasan transportasi.