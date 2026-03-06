Panduan Claude Code Anthropic 2026: Fitur, Harga, & Cara Pakai

Headline
Dunia pengembangan perangkat lunak di tahun 2026 telah bergeser dari sekadar "autocompletion" menjadi "agentic workflows". Salah satu pemain kunci dalam perubahan ini adalah Claude Code, alat command-line interface (CLI) berbasis AI yang dikembangkan oleh Anthropic. Berbeda dengan asisten coding biasa, Claude Code bekerja sebagai "rekan pengembang senior" yang bisa beroperasi langsung di terminal Anda.
Claude Code adalah agen pengkodean cerdas yang tidak hanya memberikan saran baris kode, tetapi mampu membaca seluruh basis kode (codebase), mengedit banyak file sekaligus, menjalankan perintah terminal, hingga melakukan debugging secara mandiri. Alat ini ditenagai oleh model terbaru Anthropic seperti Claude 3.7 Sonnet dan Claude 4 Opus yang memiliki kemampuan penalaran (reasoning) sangat tinggi.
|Paket
|Harga (Estimasi)
|Fitur Utama
|Claude Pro
|Mata Uang Rupiah ~Rp315.000 ($20/bln)
|Akses terminal, model Sonnet, batas penggunaan standar.
|Claude Max
|Mata Uang Rupiah ~Rp1.575.000 ($100/bln)
|Penggunaan 5x lebih tinggi, prioritas akses Opus 4.6.
|Team Premium
|Mata Uang Rupiah ~Rp2.360.000 ($150/user)
|Fitur kolaborasi tim dan keamanan tingkat tinggi.
Untuk mulai menggunakan Claude Code di lingkungan pengembangan Anda, ikuti langkah berikut:
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
claude di folder proyek Anda dan lakukan login.
claude "buatkan skrip migrasi database dari MySQL ke PostgreSQL".
Gunakan file
CLAUDE.md di root proyek Anda untuk memberikan instruksi permanen (seperti standar coding tim). Ini mengurangi pengulangan prompt dan menghemat biaya token secara signifikan.
Kesimpulan: Claude Code adalah investasi berharga bagi pengembang yang ingin meningkatkan kecepatan kerja secara eksponensial di era AI ini.
