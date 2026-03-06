Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Panduan Claude Code Anthropic 2026: Fitur, Harga, & Cara Pakai

Media Indonesia
06/3/2026 11:05
Panduan Claude Code Anthropic 2026: Fitur, Harga, & Cara Pakai
Ilustrasi(claude.com)

 

Dunia pengembangan perangkat lunak di tahun 2026 telah bergeser dari sekadar "autocompletion" menjadi "agentic workflows". Salah satu pemain kunci dalam perubahan ini adalah Claude Code, alat command-line interface (CLI) berbasis AI yang dikembangkan oleh Anthropic. Berbeda dengan asisten coding biasa, Claude Code bekerja sebagai "rekan pengembang senior" yang bisa beroperasi langsung di terminal Anda.

Apa Itu Claude Code?

Claude Code adalah agen pengkodean cerdas yang tidak hanya memberikan saran baris kode, tetapi mampu membaca seluruh basis kode (codebase), mengedit banyak file sekaligus, menjalankan perintah terminal, hingga melakukan debugging secara mandiri. Alat ini ditenagai oleh model terbaru Anthropic seperti Claude 3.7 Sonnet dan Claude 4 Opus yang memiliki kemampuan penalaran (reasoning) sangat tinggi.

Fitur Unggulan Claude Code (Update 2026)

  • Agentic Loop: Claude tidak hanya menjawab pertanyaan; ia merencanakan langkah, mengeksekusi kode, memverifikasi hasil dengan menjalankan test, dan memperbaiki diri jika menemukan error.
  • Model Context Protocol (MCP): Standar terbuka yang memungkinkan Claude terhubung ke data eksternal seperti dokumentasi di Google Drive, tiket Jira, atau kanal Slack secara langsung.
  • Multi-File Reasoning: Mampu memahami keterkaitan antar ribuan file dalam satu proyek, memungkinkannya melakukan refactoring kompleks tanpa merusak dependensi.
  • Human-in-the-loop Security: Dilengkapi fitur Claude Code Security untuk mendeteksi kerentanan kode secara cerdas sebelum diterapkan.

Perbandingan Harga Claude Code 2026

Paket Harga (Estimasi) Fitur Utama
Claude Pro Mata Uang Rupiah ~Rp315.000 ($20/bln) Akses terminal, model Sonnet, batas penggunaan standar.
Claude Max Mata Uang Rupiah ~Rp1.575.000 ($100/bln) Penggunaan 5x lebih tinggi, prioritas akses Opus 4.6.
Team Premium Mata Uang Rupiah ~Rp2.360.000 ($150/user) Fitur kolaborasi tim dan keamanan tingkat tinggi.

Cara Instalasi dan Penggunaan

Untuk mulai menggunakan Claude Code di lingkungan pengembangan Anda, ikuti langkah berikut:

  1. Instalasi CLI: Buka terminal dan jalankan perintah: npm install -g @anthropic-ai/claude-code
  2. Otentikasi: Jalankan perintah claude di folder proyek Anda dan lakukan login.
  3. Mencoba Perintah: Berikan instruksi seperti: claude "buatkan skrip migrasi database dari MySQL ke PostgreSQL".

Information Gain: Tips Efisiensi Token

Gunakan file CLAUDE.md di root proyek Anda untuk memberikan instruksi permanen (seperti standar coding tim). Ini mengurangi pengulangan prompt dan menghemat biaya token secara signifikan.

Pros & Cons

Kelebihan

  • Konteks sangat luas (1M+ tokens).
  • Otonomi tinggi dalam debugging dan testing.
  • Terintegrasi langsung dengan ekosistem terminal.

Kekurangan

  • Biaya bisa membengkak jika tidak memantau penggunaan token.
  • Membutuhkan pemahaman perintah CLI yang baik.

Kesimpulan: Claude Code adalah investasi berharga bagi pengembang yang ingin meningkatkan kecepatan kerja secara eksponensial di era AI ini.



Editor : Indrastuti
