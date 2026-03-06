Harga MacBook Neo 2026 di Indonesia: Spesifikasi Chip A18 Pro & Varian Warna

Headline
Apple resmi mengguncang pasar teknologi pada Maret 2026 dengan merilis MacBook Neo. Berbeda dengan lini Air atau Pro, MacBook Neo diposisikan sebagai perangkat entry-level yang menyasar pelajar dan pengguna kasual. Menariknya, ini adalah laptop pertama Apple yang ditenagai oleh chip seri-A, yakni A18 Pro, yang sebelumnya digunakan pada iPhone 16 Pro.
|Varian
|Harga Global (USD)
|Estimasi Harga Indonesia
|MacBook Neo (8GB/256GB)
|$599
|Rp10.100.000 - Rp10.500.000
|MacBook Neo (8GB/512GB) + Touch ID
|$699
|Rp11.800.000 - Rp12.200.000
*Harga berdasarkan kurs Mata Uang Rupiah Maret 2026. Harga resmi di iBox/Digimap mungkin berbeda.
MacBook Neo hadir dengan desain aluminium yang segar dan pilihan warna yang lebih berani seperti Blush (Pink), Indigo, Silver, dan Citrus (Yellow). Berikut adalah spesifikasi teknisnya:
Bisa untuk editing ringan (1080p) menggunakan iMovie atau CapCut. Namun, untuk beban kerja berat atau profesional, MacBook Air M5 atau MacBook Pro tetap menjadi pilihan utama.
Perbedaan paling mencolok ada pada chip (A18 Pro vs M5), absennya MagSafe di Neo, dan batasan memori yang hanya mentok di 8GB RAM.
MacBook Neo adalah jawaban bagi Anda yang ingin masuk ke ekosistem Apple dengan anggaran terbatas. Dengan harga di kisaran Rp10 jutaan, ia menjadi ancaman serius bagi laptop Windows kelas menengah di tahun 2026 ini.

