Harga MacBook Neo 2026 di Indonesia: Spesifikasi Chip A18 Pro & Varian Warna

Ilustrasi(Dok Apple)

Apple resmi mengguncang pasar teknologi pada Maret 2026 dengan merilis MacBook Neo. Berbeda dengan lini Air atau Pro, MacBook Neo diposisikan sebagai perangkat entry-level yang menyasar pelajar dan pengguna kasual. Menariknya, ini adalah laptop pertama Apple yang ditenagai oleh chip seri-A, yakni A18 Pro, yang sebelumnya digunakan pada iPhone 16 Pro.

Daftar Harga MacBook Neo 2026 (Estimasi Indonesia) Varian Harga Global (USD) Estimasi Harga Indonesia MacBook Neo (8GB/256GB) $599 Rp10.100.000 - Rp10.500.000 MacBook Neo (8GB/512GB) + Touch ID $699 Rp11.800.000 - Rp12.200.000 *Harga berdasarkan kurs Mata Uang Rupiah Maret 2026. Harga resmi di iBox/Digimap mungkin berbeda.

Spesifikasi Utama: Performa iPhone di Tubuh Laptop

MacBook Neo hadir dengan desain aluminium yang segar dan pilihan warna yang lebih berani seperti Blush (Pink), Indigo, Silver, dan Citrus (Yellow). Berikut adalah spesifikasi teknisnya:

Baca juga : Apple Rilis MacBook Neo: Laptop Murah Warna-warni Chip A18 Pro

Layar: 13 inci Liquid Retina Display (500 nits, resolusi 2408 x 1506).

13 inci Liquid Retina Display (500 nits, resolusi 2408 x 1506). Chipset: Apple A18 Pro (6-Core CPU, 5-Core GPU).

Apple A18 Pro (6-Core CPU, 5-Core GPU). Baterai: Bertahan hingga 16 jam penggunaan video streaming.

Bertahan hingga 16 jam penggunaan video streaming. Konektivitas: Wi-Fi 6E dan Bluetooth 6.

Wi-Fi 6E dan Bluetooth 6. Port: Dua port USB-C (Satu port USB 3, satu port USB 2).

People Also Ask (FAQ)

Apakah MacBook Neo bisa digunakan untuk editing video?

Bisa untuk editing ringan (1080p) menggunakan iMovie atau CapCut. Namun, untuk beban kerja berat atau profesional, MacBook Air M5 atau MacBook Pro tetap menjadi pilihan utama.

Apa perbedaan utama MacBook Neo dan MacBook Air?

Perbedaan paling mencolok ada pada chip (A18 Pro vs M5), absennya MagSafe di Neo, dan batasan memori yang hanya mentok di 8GB RAM.

Kesimpulan: Worth It atau Tidak?

MacBook Neo adalah jawaban bagi Anda yang ingin masuk ke ekosistem Apple dengan anggaran terbatas. Dengan harga di kisaran Rp10 jutaan, ia menjadi ancaman serius bagi laptop Windows kelas menengah di tahun 2026 ini.