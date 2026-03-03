Berikut Aplikasi Pengingat Waktu Adzan untuk HP Android(freepik)

APLIKASI pengingat waktu adzan adalah aplikasi di smartphone yang dirancang untuk menampilkan jadwal salat lima waktu dan memberi notifikasi suara adzan otomatis sesuai dengan lokasi kamu.

Aplikasi ini biasanya menggunakan GPS untuk menentukan posisi kamu sehingga waktu salat Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya bisa ditampilkan secara akurat setiap harinya.

Berikut 7 Aplikasi Pengingat Waktu Adzan untuk HP Android

1. Muslim Pro

Aplikasi populer dengan jadwal sholat otomatis berdasarkan lokasi, notifikasi suara adzan, arah kiblat, dan Al-Qur’an digital lengkap.

2. Athan: Muslim Prayer Times & Dua

Memberi jadwal salat akurat, alarm adzan, kompas arah kiblat, serta fitur Al-Qur’an dan doa harian.

3. AlMosaly

Aplikasi yang menyajikan jadwal sholat, pengingat adzan, penunjuk kiblat, serta kalender Hijriyah dan azkar harian.

4. Salatuk

Tampilan sederhana, jadwal sholat akurat, dan notifikasi adzan yang mudah digunakan oleh semua kalangan.

5. My Prayer

Menampilkan waktu salat waktu nyata dan notifikasi adzan yang bisa disesuaikan, cocok untuk ibadah harian.

6. Prayer Now

Aplikasi dengan fitur notifikasi adzan otomatis, waktu salat lima waktu, dan penunjuk arah kiblat.

7. Waktu Solat & Qibla

Aplikasi ringan dengan notifikasi adzan yang akurat berdasarkan GPS, kalender Islam, dan kompas kiblat.

Semua aplikasi di atas menampilkan waktu salat berdasarkan lokasi kamu dan memberi notifikasi adzan otomatis agar ibadah lima waktu bisa dilakukan tepat waktu tanpa harus menghitung manual. (Z-4)

Sumber: erablue, carisinyal