Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

5 Rekomendasi HP POCO Terbaik Tahun 2026

Reynaldi Andrian Pamungkas
03/3/2026 18:30
Berikut Rekomendasi HP POCO Terbaik Tahun 2026(freepik)

POCO adalah merek HP atau smartphone yang awalnya merupakan sub-brand dari Xiaomi. POCO dikenal menawarkan ponsel dengan spesifikasi tinggi namun harga terjangkau, sehingga banyak diminati oleh pengguna yang ingin performa kuat tanpa harus bayar mahal.

HP POCO merupakan pilihan yang pas buat kamu yang ingin ponsel cepat dan powerful, tapi tetap dengan budget ramah di kantong.

Berikut 5 Rekomendasi HP POCO Terbaik Tahun 2026

1. Xiaomi POCO F6 5G

Performa flagship kelas menengah dengan prosesor kuat. Cocok untuk gaming, multitasking, dan foto atau video. Desain premium dan baterai besar, ideal buat penggunaan harian.

2. POCO X6 Pro 5G

Spesifikasi unggul di kelas menengah atas. Layar lebar dan cepat, performa stabil untuk game berat. Pilihan baik buat yang ingin smartphone kencang tanpa harga flagship.

3. POCO X6 5G

Versi standar X6 dengan performa hampir setara. Opsi lebih hemat dari versi Pro tapi tetap cepat. Cocok buat daily driver yang responsif.

4. POCO X6 Neo

Performa solid di kelas menengah. Desain ringan dan baterai tahan lama. Harga cenderung lebih terjangkau dibanding seri Pro.

5. POCO X5 Pro 5G

Pilihan serba bisa dengan performa cepat. Layar luas dan baterai cukup besar. Cocok buat kamu yang ingin HP bernilai tinggi tapi tidak perlu flagship.

Banyak pilihan POCO di 2026 menawarkan layar cepat, baterai besar, serta konektivitas 5G yang siap digunakan sekarang juga berdasarkan tren terbaru ponsel 2026. (Z-4)

Sumber: carisinyal, medcom



Editor : Reynaldi
