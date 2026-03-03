iPhone 17e Resmi Meluncur: Spesifikasi Chip A19, Memori 256GB, dan Harga 2026

iPhone 17e(Dok Apple)

Apple kembali menggebrak pasar smartphone global dengan mengumumkan iPhone 17e pada Senin (2/3/2026). Sebagai penerus iPhone 16e, perangkat ini diposisikan sebagai model paling ekonomis dalam keluarga iPhone 17, namun membawa peningkatan internal yang sangat signifikan guna mendukung ekosistem kecerdasan buatan Apple Intelligence.

Spesifikasi Utama: Chip A19 dan Modem C1X

Kejutan terbesar terletak pada dapur pacunya. iPhone 17e dibekali dengan chip A19 (3nm), arsitektur yang sama dengan iPhone 17 standar. Meski memiliki satu inti GPU yang lebih sedikit (4-core GPU), performa CPU-nya diklaim 15% lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini memastikan kelancaran pemrosesan data AI secara on-device.

Selain itu, Apple menyematkan modem seluler buatan sendiri, C1X. Modem generasi kedua ini menawarkan kecepatan koneksi 5G hingga dua kali lipat lebih stabil dan 30% lebih hemat energi dibandingkan modem pada iPhone 16 Pro, yang berdampak positif pada daya tahan baterai.

Desain Familiar dengan Ketahanan Lebih Kuat

Secara visual, iPhone 17e tetap mempertahankan desain klasik dengan layar 6,1 inci dan notch (poni). Namun, Apple memberikan peningkatan pada material kaca depan menggunakan Ceramic Shield 2. Material ini diklaim memiliki ketahanan gores tiga kali lebih baik dibandingkan kaca pelindung sebelumnya.

Fitur Detail iPhone 17e Layar 6.1-inch Super Retina XDR OLED (60Hz) Chipset A19 (6-core CPU, 4-core GPU) Kamera Belakang 48MP Fusion (2x Optical-quality Telephoto) Penyimpanan Dasar 256GB (Naik dari 128GB) Konektivitas 5G (Modem C1X), Wi-Fi 6, USB-C Fitur Baru MagSafe Support (15W), Qi2 Charging

Hadirnya Fitur MagSafe

Salah satu keluhan utama pada seri budget sebelumnya adalah absennya fitur MagSafe. Pada iPhone 17e, Apple akhirnya menyertakan cincin magnetik di bagian belakang. Pengguna kini bisa menggunakan ekosistem aksesori MagSafe secara penuh, termasuk pengisian daya nirkabel hingga 15W, dompet magnetik, dan berbagai mount kendaraan.

Harga dan Ketersediaan

Apple membanderol iPhone 17e mulai dari US$599. Menariknya, dengan harga yang sama seperti tahun lalu, pengguna kini mendapatkan kapasitas penyimpanan dasar sebesar 256GB, bukan lagi 128GB. Tersedia juga varian 512GB bagi pengguna yang membutuhkan ruang lebih besar.

Estimasi Harga di Indonesia: Berdasarkan tren harga distributor resmi (iBox/Digimap), iPhone 17e diprediksi akan dijual di rentang Rp10.499.000 hingga Rp11.499.000 (Mata Uang Rupiah) setelah pajak dan biaya impor.

iPhone 17e hadir dalam tiga pilihan warna: Black, White, dan warna baru Soft Pink. Sesi pre-order global akan dimulai pada 4 Maret 2026, dengan ketersediaan di toko fisik mulai 11 Maret 2026.