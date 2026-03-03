Tablet Gaming Kecil Batrai Badak! Berikut Spesifikasi Lenovo Legion Tab Gen 5

Spesifikasi Lenovo Legion Tab Gen 5.(Dok.NotebookCheck)

LENOVO kembali menggebrak pasar tablet gaming melalui peluncuran Lenovo Legion Tab Gen 5 pada ajang MWC 2026. Tablet ini hadir sebagai penerus langsung dengan peningkatan drastis di sektor performa, efisiensi termal, dan daya tahan baterai.

Performa Tanpa Kompromi: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Jantung pacu tablet ini mengandalkan chipset terbaru Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang dibangun dengan arsitektur 3nm. Chipset ini menjanjikan performa CPU dan GPU yang melampaui standar tablet Android saat ini.

Didukung oleh RAM LPDDR5T hingga 16GB dengan kecepatan transfer data mencapai 10.667Mbps, Legion Tab Gen 5 siap melibas game kompetitif berat pada pengaturan grafis tertinggi.

Visual Memukau: Layar 3K PureSight 165Hz

Meskipun mempertahankan form factor ringkas 8,8 inci, Lenovo meningkatkan resolusi layarnya menjadi 3K (3040 x 1904 piksel). Panel ini mendukung 165Hz variable refresh rate, memberikan transisi visual yang sangat halus. Dengan tingkat kecerahan puncak hingga 750 nits dan cakupan warna 98% DCI-P3, tablet ini sangat unggul untuk gaming maupun konsumsi konten HDR10.

Tabel Spesifikasi Lenovo Legion Tab Gen 5

Fitur Spesifikasi Chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Layar 8.8" 3K LCD, 165Hz, 750 nits RAM/Storage Up to 16GB LPDDR5T / 512GB UFS 4.1 Pro Baterai 9.000 mAh, 68W Fast Charging Kamera 50MP (Belakang) & 50MP (Depan)

Fitur Gaming dan Baterai Raksasa

Salah satu peningkatan paling signifikan adalah kapasitas baterai yang kini mencapai 9.000 mAh.

Lenovo juga menyertakan fitur pengisian daya cepat 68W dan tetap mempertahankan dua port USB-C yang mendukung fitur bypass charging, sehingga pengguna bisa bermain game sambil mengisi daya tanpa merusak kesehatan baterai.

Untuk menjaga suhu, sistem pendingin Legion Coldfront Vapor terbaru diklaim 32% lebih efektif dalam membuang panas. Fitur Lenovo AI Engine+ juga hadir untuk mengoptimalkan sensitivitas sentuhan dan kualitas audio saat bermain game.

Harga dan Ketersediaan

Lenovo Legion Tab Gen 5 dibanderol mulai dari €999 (sekitar Rp17 jutaan) di pasar global. Tablet ini tersedia dalam warna Eclipse Black, Glacier White, dan Surge Green. Peluncuran di Indonesia diharapkan segera menyusul dalam waktu dekat.

