Reynaldi Andrian Pamungkas
01/9/2025 18:00
6 Rekomendasi HP Murah Harga Rp3 Jutaan, Berikut Spesifikasinya
Berikut Rekomendasi HP Murah Harga Rp3 Jutaan(freepik)

HP murah adalah istilah untuk menyebut smartphone dengan harga terjangkau, biasanya berada di kelas entry-level hingga mid range.

HP murah identik dengan harga kisaran Rp1 juta sampai Rp3 jutaan, namun tetap memberikan fitur penting seperti layar besar, baterai tahan lama, kamera cukup baik, dan performa yang mumpuni untuk kebutuhan harian.

Berikut 6 Rekomendasi HP Murah Harga Rp3 Jutaan

1. Samsung Galaxy A25

  • Layar: Super AMOLED 6,5 inci FHD+, 120 Hz, kecerahan hingga 1000 nits
  • Chipset: Exynos 1280
  • RAM/ROM: 6/8 GB + 128 GB
  • Kamera: Triple 50 MP + 8 MP ultrawide + 2 MP makro, kamera depan 13 MP
  • Baterai/Charger: 5000 mAh, Fast Charging 25 W
  • Harga: Sekitar Rp 3,999 juta

2. Infinix Note 40 Pro 5G

  • Layar: AMOLED 6,78 inci FHD+, 120 Hz
  • Chipset: MediaTek Dimensity 7020 5G
  • RAM/ROM: 8 GB
  • Kamera: Belum diperinci, namun unggul untuk fotografi
  • Fitur Tambahan: Fast charging 45 W, mendukung Wireless Charging
  • Harga: Sekitar Rp 3,299 juta

3. POCO X5 Pro 5G

  • Layar: AMOLED 6,67 inci FHD+, 120 Hz, 100% DCI-P3
  • Chipset: Snapdragon 695 5G
  • RAM/ROM: Hingga 8 GB + 128/256 GB
  • Kamera: Triple 48 MP utama + 8 MP ultrawide + 2 MP makro
  • Baterai: 5000 mAh
  • Harga: Sekitar Rp 3,999 juta

4. Vivo Y100 5G

  • Layar: OLED + 120 Hz
  • Chipset: MediaTek Dimensity 7300 Energy
  • RAM/ROM: 12 GB
  • Baterai/Charger: 5000 mAh + Ultra Fast Charge 80 W
  • Fitur Tambahan: Sertifikasi tahan air atau debu IP64
  • Harga: Mulai dari Rp 3,199 juta

5. Redmi Note 14 5G

  • Layar: AMOLED 6,67 inci FHD+, 120 Hz
  • Chipset: Dimensity 7025 Ultra
  • RAM/ROM: Tidak disebutkan
  • Kamera: 108 MP dengan OIS, plus ultrawide
  • Baterai/Charger: 5110 mAh + Fast Charging 45 W
  • Harga: Mulai dari Rp 3,199 juta

6. Samsung Galaxy A15 5G

  • Layar: Super AMOLED 6,5 inci FHD+, 90 Hz
  • Chipset: MediaTek Dimensity 6100+
  • RAM/ROM: 8 GB + 256 GB
  • Kamera: Triple 50 MP + 5 MP ultrawide + 2 MP makro
  • Baterai/Charger: 5000 mAh + Fast Charging 25 W
  • Fitur Tambahan: NFC
  • Harga: Sekitar Rp 3,149 juta

HP murah adalah smartphone dengan harga terjangkau tetapi tetap bisa memenuhi kebutuhan komunikasi, hiburan, hingga pekerjaan ringan sehari-hari. (Z-4)



Editor : Reynaldi
