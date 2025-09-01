6 Rekomendasi HP Murah Harga Rp3 Jutaan, Berikut Spesifikasinya

Berikut Rekomendasi HP Murah Harga Rp3 Jutaan(freepik)

HP murah adalah istilah untuk menyebut smartphone dengan harga terjangkau, biasanya berada di kelas entry-level hingga mid range.

HP murah identik dengan harga kisaran Rp1 juta sampai Rp3 jutaan, namun tetap memberikan fitur penting seperti layar besar, baterai tahan lama, kamera cukup baik, dan performa yang mumpuni untuk kebutuhan harian.

Berikut 6 Rekomendasi HP Murah Harga Rp3 Jutaan

1. Samsung Galaxy A25

Layar: Super AMOLED 6,5 inci FHD+, 120 Hz, kecerahan hingga 1000 nits

Chipset: Exynos 1280

RAM/ROM: 6/8 GB + 128 GB

Kamera: Triple 50 MP + 8 MP ultrawide + 2 MP makro, kamera depan 13 MP

Baterai/Charger: 5000 mAh, Fast Charging 25 W

Harga: Sekitar Rp 3,999 juta

2. Infinix Note 40 Pro 5G

Layar: AMOLED 6,78 inci FHD+, 120 Hz

Chipset: MediaTek Dimensity 7020 5G

RAM/ROM: 8 GB

Kamera: Belum diperinci, namun unggul untuk fotografi

Fitur Tambahan: Fast charging 45 W, mendukung Wireless Charging

Harga: Sekitar Rp 3,299 juta

3. POCO X5 Pro 5G

Layar: AMOLED 6,67 inci FHD+, 120 Hz, 100% DCI-P3

Chipset: Snapdragon 695 5G

RAM/ROM: Hingga 8 GB + 128/256 GB

Kamera: Triple 48 MP utama + 8 MP ultrawide + 2 MP makro

Baterai: 5000 mAh

Harga: Sekitar Rp 3,999 juta

4. Vivo Y100 5G

Layar: OLED + 120 Hz

Chipset: MediaTek Dimensity 7300 Energy

RAM/ROM: 12 GB

Baterai/Charger: 5000 mAh + Ultra Fast Charge 80 W

Fitur Tambahan: Sertifikasi tahan air atau debu IP64

Harga: Mulai dari Rp 3,199 juta

5. Redmi Note 14 5G

Layar: AMOLED 6,67 inci FHD+, 120 Hz

Chipset: Dimensity 7025 Ultra

RAM/ROM: Tidak disebutkan

Kamera: 108 MP dengan OIS, plus ultrawide

Baterai/Charger: 5110 mAh + Fast Charging 45 W

Harga: Mulai dari Rp 3,199 juta

6. Samsung Galaxy A15 5G

Layar: Super AMOLED 6,5 inci FHD+, 90 Hz

Chipset: MediaTek Dimensity 6100+

RAM/ROM: 8 GB + 256 GB

Kamera: Triple 50 MP + 5 MP ultrawide + 2 MP makro

Baterai/Charger: 5000 mAh + Fast Charging 25 W

Fitur Tambahan: NFC

Harga: Sekitar Rp 3,149 juta

HP murah adalah smartphone dengan harga terjangkau tetapi tetap bisa memenuhi kebutuhan komunikasi, hiburan, hingga pekerjaan ringan sehari-hari. (Z-4)