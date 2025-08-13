6 Rekomendasi HP Harga Rp3 Jutaan, Berikut Spesifikasinya

Headline
HP murah adalah ponsel yang dijual dengan harga relatif terjangkau, umumnya ditujukan untuk pengguna yang menginginkan fungsi dasar hingga menengah tanpa harus membayar mahal.
HP murah ini biasanya memiliki harga yang terjangkau, di bawah Rp3 jutaan dan mempunyai spesifikasi cukup untuk kebuhan sehari-hari.
HP murah sangat ramah di kantong dan memiliki baterai lebih hemat dibandingkan lainnya karena spesifikasinya. HP ini sangat cocok untuk pemula, pelajar, atau HP kedua.
Walaupun terbilang cukup murah, HP tersebut tetap menawarkan fitur-fitur dasar yang cukup untuk kebutuhan harian.
Di Indonesia, HP dikategorikan murah bila harganya berada di kisaran Rp1 jutaan hingga Rp3 jutaan.
