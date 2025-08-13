6 Rekomendasi HP Harga Rp3 Jutaan, Berikut Spesifikasinya

Berikut Rekomendasi HP Harga Rp3 Jutaan(freepik)

HP murah adalah ponsel yang dijual dengan harga relatif terjangkau, umumnya ditujukan untuk pengguna yang menginginkan fungsi dasar hingga menengah tanpa harus membayar mahal.

HP murah ini biasanya memiliki harga yang terjangkau, di bawah Rp3 jutaan dan mempunyai spesifikasi cukup untuk kebuhan sehari-hari.

Berikut 6 Rekomendasi HP Harga Rp3 Jutaan

1. Redmi Note 14 5G

Layar AMOLED 6,67 inci, 120 Hz

Chipset MediaTek Dimensity 7025

RAM hingga 12 GB, kamera utama 108 MP, OIS, baterai 5.110 mAh, fast charging 45 W.

2. Infinix GT 20 Pro

Layar AMOLED 6,78 inci, 144 Hz, kecerahan 1.300 nits

Chipset MediaTek Dimensity 8200 Ultimate

RAM 12 GB / 256 GB, kamera 108 MP, OIS, baterai 5.100 mAh, pengisian 45 W, desain gaming, RGB light.

3. iQOO Z9 5G

Layar AMOLED 6,78 inci, 144 Hz, peak brightness 4.500 nits

Chipset Snapdragon 7 Gen 3

RAM 12 GB / 256 GB, baterai 6.000 mAh, fast charging 80 W, vapor chamber, tahan debu & percikan air.

4. Realme 13 5G

Layar AMOLED 6,7 inci, 120 Hz

Chipset MediaTek Dimensity 6300 5G

Kamera utama 50 MP, OIS, baterai 5.000 mAh, fast charging 45 W.

5. Poco X6 5G

Ditawarkan mulai dari sekitar Rp3,2 juta

Ditenagai Dimensity 7300 Ultra, layar AMOLED 120 Hz

Kamera 50 MP, OIS, baterai 5.110 mAh, fast charging 45 W.

6. Tecno Pova 6 Pro 5G

Harga sekitar Rp3,178 juta

Chipset MediaTek Dimensity 6080 5G

Layar AMOLED 6,78 inci 120 Hz, baterai jumbo 6.000 mAh, kamera 108 MP, desain futuristik, Dynamic LED light effect.

HP murah sangat ramah di kantong dan memiliki baterai lebih hemat dibandingkan lainnya karena spesifikasinya. HP ini sangat cocok untuk pemula, pelajar, atau HP kedua. (Z-4)