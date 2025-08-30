TikTok Kembangkan Fitur Baru, Bisa Kirim Catatan Suara dan Gambar di DM

Aplikasi platform hiburan Tiktok(Dok Tiktok)

TIKTOK tengah mengembangkan fitur tambahan pada Direct Massage (DM). Perusahaan mengungkap, dalam waktu mendatang aplikasi berbagi video pendek itu, bakal memungkinkan pengguna untuk mengirim catatan suara dan berbagi gambar dalam obrolan di DM.

Dengan fitur-fitur baru ini, TikTok kian menguatkan posisinya lebih dari sekadar platform hiburan, menjadi tempat bagi pengguna berinteraksi secara rutin, lebih dari sekadar saling berkirim video TikTok. Selain itu, kemampuan baru ini menjadikan pengalaman berkirim pesan TikTok lebih selaras dengan aplikasi dan layanan sosial populer lainnya.

Dikutip dari TechCrunch, pada fitur catatan suara, pengguna dapat merekam dan mengirim pesan audio berdurasi hingga 60 detik. Peluncuran fitur ini tentunya sebagai jawaban seiring layanan seperti WhatsApp, Instagram, dan Apple Messages yang sudah menawarkan kemampuan untuk mengirim catatan suara melalui DM.

Untuk berbagi foto dan video, pengguna dapat mengambil foto atau video dengan kamera mereka atau memilih salah satu dari rol kamera mereka untuk dibagikan dengan orang lain. Mereka juga dapat mengedit konten sebelum mengirimkannya. Aplikasi ini juga akan memungkinkan pengguna berbagi sekaligus hingga sembilan gambar atau video dalam obrolan pribadi ataupun grup di platform tersebut.

Dari sisi keamanan, TikTok menetapkan regulasi di mana pengguna tidak dapat mengirimkan gambar atau video sebagai permintaan pesan awal. Misalnya, jika seseorang mengirim pesan kepada Anda untuk pertama kalinya, mereka tidak dapat mengirimkan foto atau video yang mereka ambil sendiri; mereka hanya dapat membagikan konten yang sudah ada di TikTok.

Selain itu, saat seseorang memilih untuk mengirim foto atau video, TikTok akan mengingatkan mereka untuk melindungi privasi dan memperhatikan kepada siapa mereka mengirim konten tersebut. Pun tersedia fitur sensor otomatis, memungkinkan sistem mendeteksi dan memblokir gambar yang mengandung ketelanjangan. Namun tetap ada opsi bagi pengguna di atas usia 18 tahun untuk mengaktifkan fitur sensor otomatis atau tidak.

TikTok melihat fitur baru ini sebagai cara bagi pengguna untuk mengekspresikan diri dan terhubung dengan orang lain dengan cara yang sudah biasa mereka lakukan. Perusahaan mengatakan, fitur ini akan diluncurkan dalam beberapa minggu ke depan. (M-2)