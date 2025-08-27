Apple Luncurkan Iphone Air September, Ponsel yang Lebih Tipis!

Iphone Air.(Dok. Macrumors)

APPLE diperkirakan akan meluncurkan model Iphone yang lebih tipis, yang kemungkinan diberi nama Iphone Air, pada September tahun ini. Mark Gurman dari Bloomberg melaporkan perangkat ini akan menandai pergeseran desain yang signifikan bagi Apple, yang selama beberapa tahun terakhir lebih sering berfokus pada pembaruan minor.

Laporan juga menyebutkan rencana masa depan yang mencakup Iphone lipat pada tahun 2026 dan Iphone dengan kaca melengkung serta bezel tipis untuk perayaan ulang tahun produk yang ke-20 pada tahun 2027.

Seri utama Iphone 17 diperkirakan tidak akan mengalami perubahan desain besar tahun ini, kecuali tambahan bar kamera baru di bagian belakang. Iphone Air yang dikabarkan ini mungkin akan memiliki harga lebih tinggi dan daya tahan baterai yang lebih pendek dibandingkan model-model saat ini.

Perubahan Desain Apple 7 Tahunan

Rencana perubahan desain tiga tahunan yang dikabarkan dari Apple sejalan dengan pola historis yang menunjukkan perusahaan ini melakukan perubahan desain signifikan kira-kira setiap tujuh tahun. Iphone orisinal diluncurkan pada tahun 2007, diikuti oleh perubahan desain besar Iphone 4 pada tahun 2010 (dengan diperkenalkannya layar Retina dan kamera depan), pergeseran Iphone 6 ke layar yang lebih besar pada tahun 2014, dan penghilangan tombol home pada Iphone X pada tahun 2017.

Pola ini menunjukkan periode 2024–2027 bisa jadi adalah waktu untuk evolusi desain besar Apple berikutnya, dengan Iphone Air yang dirumorkan, model lipat, dan edisi ulang tahun dengan kaca melengkung yang sesuai dengan linimasa ini.

Setiap siklus perubahan desain sebelumnya merespons tekanan pasar tertentu: Iphone 4 menanggapi tuntutan kualitas layar, Iphone 6 menjawab permintaan untuk layar yang lebih besar, dan Iphone X memodernisasi desain antarmuka. Siklus perubahan Iphone saat ini tampaknya berfokus pada inovasi faktor bentuk, berpotensi menanggapi tekanan kompetitif dari perangkat lipat Samsung dan kebutuhan untuk menyegarkan lini produk yang telah mengalami perubahan yang relatif minor sejak 2017. (H-3)