Apple Dikabarkan Bakal Hapus Kontrol Kamera di Iphone 18

Iphone 16 pro.(Rifaldi/MI)

SAAT rilis Iphone 16 series, Apple memperkenalkan fitur kontrol kamera fisik yang terletak di sisi kanan bawah ponsel. Awalnya fitur itu dihadirkan dengan harapan dapat mempermudah pengguna dalam menjepret gambar.

Dikutip dari GSM Arena, kontrol kamera tersebut dikabarkan bakal dihilangkan oleh Apple pada produk Iphone 18 series mendatang. Jika benar, kemungkinan tahun depan saat Apple merilis Iphone 18 series fitur tersebut tidak lagi tersedia pada perangkat, belum diketahui apakah akan digantikan dengan tombol baru atau dibiarkan hilang.

Sumber yang menyatakan bahwa kontrol kamera tersebut dihilangkan, mengungkap bahwa sejak perilisannya, tidak banyak orang yang menggunakan kontrol kamera dalam menjepret gambar. Pengguna lebih banyak memilih untuk mengabadikan momen dengan menekan tombol pada layar. Karena itulah, kemungkinan Apple akan menghilangkannya pada Iphone 18 series.

Adapun penggunaan fitur kontrol kamera memang dapat dikatakan sulit, terlebih karena posisinya yang berada di sisi kanan bawah. Bagi pengguna yang ingin mengabadikan gambar dengan mode landscape mungkin fitur itu sedikit berguna, tapi dengan semakin banyaknya pengguna yang lebih suka mengabadikan momen dengan mode potrait tentu saja terasa sulit untuk menjangkau kontrol kamera tersebut.

Belum lagi cara penggunaanya pun cukup sulit, dengan tombol yang memiliki fungsi seperti trackpad pada laptop, terkadang membuat pengguna kesulitan untuk mengatur pengaturan kamera yang diinginkan. Tombol itu pun terasa sulit untuk ditekan untuk mengambil jepretan.

Fitur tersebut sejatinya bisa sangat berguna untuk pengguna, karena hanya lewat tombol itu pengguna bisa mengatur mulai dari pencahayaan, kedalaman, zoom, hingga tone warna pada kamera. Hanya saja pengaplikasiannya yang cukup sulit dilakukan, khususnya untuk pengguna umum.(H-4)