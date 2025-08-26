Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

7 Aplikasi Paling Ringan di HP Android

Reynaldi Andrian Pamungkas
26/8/2025 22:00
7 Aplikasi Paling Ringan di HP Android
Berikut Aplikasi Paling Ringan di HP Android(freepik)

APLIKASI HP adalah perangkat lunak yang dipasang di ponsel pintar untuk membantu pengguna melakukan berbagai aktivitas, mulai dari komunikasi, hiburan, produktivitas, hingga kebutuhan sehari-hari.

Aplikasi HP memudahkan kehidupan sehari-hari, karena hampir semua aktivitas kini bisa dilakukan lewat aplikasi, mulai dari belajar, bekerja, hiburan, sampai berbelanja.

Berikut 7 Aplikasi Paling Ringan di HP Android

1. Facebook Lite

  • Ukuran: 2 MB
  • Fitur: Versi ringan Facebook, hemat kuota dan baterai, cocok untuk HP low end.

2. Messenger Lite

  • Ukuran: 10 MB
  • Fitur: Chat, kirim foto, stiker, voice call ringan tanpa boros data.

3. Instagram Lite

  • Ukuran: 2 MB
  • Fitur: Bisa posting foto atau video, lihat story, tanpa fitur berat seperti reels penuh.

4. Google Go

  • Ukuran: 7 MB
  • Fitur: Aplikasi pencarian ringan, cepat, hemat kuota dan RAM.

5. Opera Mini

  • Ukuran: 8 MB
  • Fitur: Browser super ringan, hemat data, ada mode blokir iklan.

6. Spotify Lite

  • Ukuran: 10 MB
  • Fitur: Dengarkan musik dengan konsumsi data dan penyimpanan lebih hemat.

7. TikTok Lite

  • Ukuran: 20 MB
  • Fitur: Versi ringan TikTok, lebih cepat loading dan hemat memori.

Aplikasi Lite dibuat untuk pengguna HP dengan spesifikasi rendah, jaringan lambat, atau yang ingin lebih hemat memori dan kuota. (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved