Berikut Aplikasi Paling Ringan di HP Android(freepik)

APLIKASI HP adalah perangkat lunak yang dipasang di ponsel pintar untuk membantu pengguna melakukan berbagai aktivitas, mulai dari komunikasi, hiburan, produktivitas, hingga kebutuhan sehari-hari.

Aplikasi HP memudahkan kehidupan sehari-hari, karena hampir semua aktivitas kini bisa dilakukan lewat aplikasi, mulai dari belajar, bekerja, hiburan, sampai berbelanja.

Berikut 7 Aplikasi Paling Ringan di HP Android

1. Facebook Lite

Ukuran: 2 MB

Fitur: Versi ringan Facebook, hemat kuota dan baterai, cocok untuk HP low end.

2. Messenger Lite

Ukuran: 10 MB

Fitur: Chat, kirim foto, stiker, voice call ringan tanpa boros data.

3. Instagram Lite

Ukuran: 2 MB

Fitur: Bisa posting foto atau video, lihat story, tanpa fitur berat seperti reels penuh.

4. Google Go

Ukuran: 7 MB

Fitur: Aplikasi pencarian ringan, cepat, hemat kuota dan RAM.

5. Opera Mini

Ukuran: 8 MB

Fitur: Browser super ringan, hemat data, ada mode blokir iklan.

6. Spotify Lite

Ukuran: 10 MB

Fitur: Dengarkan musik dengan konsumsi data dan penyimpanan lebih hemat.

7. TikTok Lite

Ukuran: 20 MB

Fitur: Versi ringan TikTok, lebih cepat loading dan hemat memori.

Aplikasi Lite dibuat untuk pengguna HP dengan spesifikasi rendah, jaringan lambat, atau yang ingin lebih hemat memori dan kuota. (Z-4)