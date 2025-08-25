Berikut Aplikasi Paling Berat di HP Android(freepik)

APLIKASI HP adalah perangkat lunak yang dipasang pada ponsel pintar untuk menjalankan fungsi tertentu sesuai kebutuhan pengguna, misalnya untuk komunikasi, hiburan, pendidikan, pekerjaan, maupun gaya hidup.

Aplikasi HP merupakan alat digital yang membuat smartphone lebih bermanfaat dan multifungsi sesuai kebutuhan penggunanya.

Berikut 7 Aplikasi Paling Berat di HP Android

1. Facebook

Sangat berat karena berjalan di latar belakang, banyak notifikasi, cache besar, serta fitur lengkap.

2. Instagram

Boros RAM dan baterai karena memuat banyak foto, video, reels, serta story secara real-time. Terlebih lagi kalau sering dipakai upload dan scrolling lama.

3. TikTok

Aplikasi berbasis video pendek dengan algoritma aktif yang memutar video nonstop, bikin CPU dan GPU bekerja terus-menerus.

4. YouTube

Berat jika streaming dengan kualitas tinggi. Pemakaian lama juga menguras baterai dan RAM karena buffer video.

5. Snapchat

Memakai banyak memori karena filter AR, kamera real-time, dan fitur chat. Boros baterai karena aktif di background.

6. Google Chrome

Browser paling populer, tapi juga berat. Membuka banyak tab bisa membuat RAM cepat penuh.

7. Game Online Berat

Memiliki grafis tinggi, file instalasi besar 3 sampai 15 GB, dan butuh GPU kuat. Sangat menguras RAM, CPU, baterai, dan storage.

Dampaknya jika sering pakai aplikasi berat, maka HP akan cepat panas, baterai cepat habis, RAM penuh dan berakibat HP jadi lemot, storage cepat habis karena cache dan file besar. (Z-4)