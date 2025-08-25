SpaceX Tunda Uji Terbang ke-10 Roket Raksasa Starship

Uji terbang ke-10 roket Starship milik SpaceX ditunda karena sistem darat.(SpaceX)

PELUNCURAN uji terbang ke-10 roket raksasa Starship milik SpaceX harus kembali ditunda.

Perusahaan antariksa milik Elon Musk itu awalnya menjadwalkan penerbangan dari fasilitas Starbase di Texas Selatan pada Minggu (25/8) malam, dengan jendela peluncuran selama satu jam mulai pukul 07.30 malam waktu setempat (23.30 GMT). Namun, hanya 17 menit sebelum waktu peluncuran dibuka, SpaceX membatalkan rencana tersebut.

“Peluncuran ke-10 Starship ditunda untuk memberi waktu menyelesaikan masalah pada sistem darat,” tulis SpaceX dalam pernyataannya di platform X pada pukul 07.13 malam (23.13 GMT). Hingga kini, perusahaan belum mengumumkan jadwal baru, meski masih memiliki hari cadangan hingga 26 Agustus.

Roket Terbesar dan Terkuat

Starship adalah roket terbesar dan paling bertenaga yang pernah dibuat, dengan tinggi mencapai lebih dari 120 meter saat terpasang penuh. Roket ini terdiri dari dua bagian yang dirancang bisa digunakan kembali: Super Heavy sebagai pendorong utama, serta Starship (Ship) sebagai tahap atas.

SpaceX mengembangkan Starship untuk misi besar, termasuk mendukung NASA dalam program Artemis yang menargetkan pendaratan awak pertama di bulan pada 2027, serta misi jangka panjang menuju Mars.

Rekam Jejak Uji Terbang

Sejauh ini, Starship telah menjalani sembilan uji terbang dari Starbase. Tiga di antaranya berlangsung tahun ini, tepatnya pada Januari, Maret, dan Mei. Namun, ketiganya masih menghadapi kendala serius.

Pada penerbangan ke-7 dan ke-8, Starship meledak kurang dari 10 menit setelah lepas landas.

Pada penerbangan ke-9, roket hancur saat kembali memasuki atmosfer bumi.

Target Uji Terbang ke-10

Dalam penerbangan uji berikutnya, SpaceX menargetkan skenario serupa dengan uji ke-9. Super Heavy akan diarahkan jatuh terkendali di Teluk Meksiko sekitar 6,5 menit setelah peluncuran. Starship dijadwalkan melakukan pendaratan terkontrol di Samudra Hindia, lepas pantai Australia Barat, sekitar satu jam kemudian.

Selain itu, Starship juga akan menguji pelepasan delapan satelit tiruan Starlink serta melakukan uji penyalaan ulang mesin di luar angkasa. (Space/Z-2)