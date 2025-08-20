3I/ATLAS, komet berusia miliaran tahun, melewati Bumi. NASA mengamati “kepompong debu” di sekitarnya, menjadikannya objek antarbintang ketiga yang terdeteksi.(NASA)

OBJEK antarbintang misterius bernama 3I/ATLAS tengah melintasi tata surya. Pada 21 Juli, objek ini melewati Bumi dengan jarak cukup dekat, sehingga Teleskop Antariksa Hubble mampu menangkap detailnya.

NASA menggambarkan adanya “kepompong debu berbentuk tetesan air mata” yang terlihat membuntuti objek tersebut, menandakan kemungkinan besar bahwa 3I/ATLAS adalah sebuah komet.

Merupakan Objek Ketiga dari Luar Tata Surya

3I/ATLAS baru ditemukan pada 1 Juli lalu, menjadikannya objek antarbintang ketiga yang pernah terdeteksi melintasi tata surya. Sebelumnya ada Oumuamua (2017) dan 3I/Borisov (2019).

Baca juga : Benarkah Komet Antarbintang 3I/ATLAS adalah Pesawat Alien Penyusup?

Sama seperti pendahulunya, muncul spekulasi bahwa 3I/ATLAS mungkin adalah pesawat luar angkasa alien. Namun, NASA menegaskan bahwa objek ini kemungkinan besar hanyalah inti komet padat yang penuh es.

Berusia Miliaran Tahun

Dua astrofisikawan, Aster Taylor dari University of Michigan dan Darryl Seligman dari Michigan State University, memperkirakan bahwa 3I/ATLAS mungkin berusia 3 hingga 11 miliar tahun.

"Karena pengaruh galaksi cenderung mempercepat objek seiring waktu, kecepatan ini menyiratkan bahwa ATLAS jauh lebih tua" tulis para astrofisikawan dikutip dari Futurism.

Baca juga : Tata Surya Kedatangan Komet Antarbintang 3I/ATLAS, Umurnya Miliaran Tahun

Dugaan itu timbul karena objek bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, sekitar 134.000 mil per jam. Perhitungan tersebut didasarkan pada kecepatannya relatif terhadap Matahari. Mereka menjelaskan semakin lama suatu objek berkelana di galaksi, pengaruh gravitasi cenderung mempercepat lajunya.

Dalam hasil penelitiannya yang terbaru, NASA memperkirakan bahwa inti 3I/ATLAS memiliki diameter antara 1.000 kaki hingga 3,5 mil. Estimasi ini dibuat berkat gambar terbaru dari Hubble, meski NASA menegaskan bahwa inti padat komet ini belum bisa dilihat secara langsung, bahkan dengan teleskop sebesar Hubble.

Asal dari Benda Misterius Ini

Meski sejumlah informasi berhasil dikumpulkan, masih ada pertanyaan besar tentang dari mana sebenarnya 3I/ATLAS itu berasal.

Pimpinan tim sains Teleskop Hubble, David Jewitt mengungkap jika hal ini masih menjadi misteri bagi para ilmuan. “Kita tidak tahu dari mana asal komet ini,” ujar David.

David mengibaratkan objek itu seperti peluru yang hanya terlihat sepersekian ribu detik, terlalu singkat dan cepat untuk bisa ditelusuri kembali asal-usulnya.(Futurism/Z-2)