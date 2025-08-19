objek antarbintang 3I/ATLAS(Doc themiddleland)

SEORANG profesor astronom Harvard, Avi Loeb mengklaim telah menemukan bukti-bukti tidak biasa pada objek antarbintang 3I/ATLAS yang diduga kuat merupakan wahana alien.

Dalam makalah penelitan sebelumnya pada 21 Juli 2025, Profesor Avi Loeb, menyatakan objek tersebut menunjukkan karakteristik yang tidak dapat dijelaskan sebagai fenomena alam biasa.

Tim peneliti melaporkan bahwa objek antarbintang ini menunjukkan pola orbit yang sangat aneh dengan kemiringan hanya 5 derajat dari bidang ekliptika Bumi.

"Probabilitas kemunculan acak pola orbit seperti ini kurang dari 0,2%," tulis Loeb dalam laporannya yang telah dipublikasikan. Yang lebih mengejutkan, objek tersebut dideteksi memancarkan cahaya dengan karakteristik spektrum yang tidak biasa.

Pengamatan spektroskopi menunjukkan ketiadaan tanda-tanda gas komet yang normal, sementara pantulan cahayanya menunjukkan pola yang konsisten dengan material logam buatan.

Menurut Loeb, objek ini secara konsisten mendekati tiga planet berbeda dalam satu lintasan, dengan probabilitas hanya 0,005% jika terjadi secara alami. Pola pendekatannya terlalu sempurna untuk disebut kebetulan.

Penemuan ini merupakan yang kedua kalinya Loeb membuat klaim kontroversial tentang objek antarbintang setelah sebelumnya meneliti 'Oumuamua pada 2017.

Butuh bukti lebih kuat untuk klaim sebesar ini. Observatorium Gemini North kemudian mengkonfirmasi telah menangkap citra objek tersebut yang menunjukkan adanya koma samar, meskipun Loeb bersikeras bahwa karakteristik cahaya yang teramati tetap tidak biasa.

Hasil observasi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai sifat sebenarnya dari objek misterius tersebut. Loeb menjelaskan bahwa objek tersebut berada dalam posisi strategis yang menghindari pengamatan optimal dari Bumi saat berada pada titik terdekat dengan Matahari. Menurut Loeb, posisi ini terlalu tepat untuk disebut kebetulan.

Sampai saat ini, perdebatan ilmiah terus berlanjut sementara data baru terus dikumpulkan. Loeb tetap pada pendiriannya bahwa "ilmuwan harus berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar, meskipun itu berarti menantang paradigma yang ada."

Penelitian ini telah memicu diskusi intensif di kalangan astronom internasional tentang perlunya protokol baru untuk mengidentifikasi objek-objek antarbintang yang mencurigakan.

