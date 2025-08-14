Diagram ini menunjukkan lintasan komet antarbintang 3I/ATLAS saat melintasi tata surya. Komet ini akan mencapai titik terdekatnya dengan Matahari pada bulan Oktober.(NASA/JPL-Caltech)

SEJUMLAH astronom berhasil menemukan 3I/ATLAS, komet antarbintang ketiga yang terdeteksi memasuki tata surya kita. Pengumuman mengenai penemuan ini dibuat pada 3 Juli oleh tim internasional, termasuk Aster Taylor, seorang mahasiswa doktoral dari Universitas Michigan.

Keberadaan 3I/ATLAS memberikan peluang berharga bagi para ilmuwan untuk menyelidiki materi yang berasal dari luar tata surya kita.

Sifat Komet 3I/ATLAS

3I/ATLAS memiliki perbedaan dibandingkan dengan dua objek antarbintang sebelumnya, 1I/'Oumuamua dan 2I/Borisov, dalam hal ukuran yang lebih besar dan usia yang lebih lanjut.

Sebuah estimasi awal menyebutkan diameter 3I/ATLAS sekitar 10 kilometer, yang jauh lebih besar dibandingkan 'Oumuamua, yang 100 kali lebih kecil, dan 10 kali lebih besar dibandingkan Borisov.

Yang paling mengejutkan adalah perkiraan umurnya, yang diperkirakan antara 3 miliar hingga 11 miliar tahun. Angka ini menunjukkan bahwa 3I/ATLAS mungkin hampir sejalan dengan usia galaksi Bima Sakti.

Akan tetapi, astronom mengindikasikan bahwa angka-angka ini bisa berubah seiring bertambahnya data yang dikumpulkan.

3I/ATLAS kemungkinan adalah komet yang memiliki koma, yaitu lapisan gas dan debu yang terbentuk saat mendekati matahari.

Saat ini, para ahli sedang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai komposisi gas dan esnya menggunakan teleskop seperti Hubble dan JWST.

Penemuan dan Respon Cepat

Deteksi 3I/ATLAS dilakukan oleh sistem teleskop NASA ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), yang dirancang untuk mengidentifikasi objek yang berpotensi bahaya bagi Bumi.

Meskipun 3I/ATLAS tidak berisiko, penemuannya memicu reaksi cepat dari astronom seluruh dunia untuk melakukan konfirmasi sebelum astronom lainnya.

Aster Taylor, salah satu peneliti yang terlibat, berbagi pengalamannya tentang bagaimana dia mengonfirmasi penemuan ini saat liburan di Fiji.

Sementara itu, rekannya Darryl Seligman dari Universitas Negeri Michigan harus bekerja di pagi hari untuk mengumpulkan data dari berbagai teleskop setelah mendengar berita tersebut.

John Tonry, salah satu perancang ATLAS, mengungkapkan perasaannya.

"Sangat menyenangkan setiap kali usaha kami dalam memantau langit membuahkan hasil yang baru," ujarnya.

Penemuan ini menekankan pentingnya dukungan masyarakat terhadap proyek seperti Observatorium Vera C. Rubin yang baru saja dioperasikan, yang diharapkan dapat mendeteksi lebih banyak objek antarbintang di masa mendatang.

Sumber: SciTechDaily