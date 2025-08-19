40 Rumus Excel Terlengkap untuk Pemula hingga Pro, Kuasai Spreadsheet!

Ilustrasi.(Freepik)

Dengan rumus rumus Excel, Anda bisa mengolah data lebih cepat dan efisien. Baik Anda pemula atau sudah mahir, daftar 40 rumus Excel berikut akan membantu Anda menguasai spreadsheet.

Artikel ini disusun sederhana agar mudah dipahami, bahkan untuk pelajar kelas 7-8. Yuk, simak daftarnya!

Mengapa Rumus Excel Penting?

Rumus Excel adalah alat bantu untuk menghitung, menganalisis, dan mengelola data. Dari perhitungan sederhana hingga analisis kompleks, rumus rumus Excel membuat pekerjaan lebih mudah. Berikut adalah 40 rumus Excel yang wajib Anda tahu, dikelompokkan berdasarkan fungsinya.

Rumus dasar adalah fondasi untuk memulai. Berikut beberapa rumus rumus Excel yang sering digunakan:

SUM : Menjumlahkan angka. Contoh: =SUM(A1:A10)

: Menjumlahkan angka. Contoh: =SUM(A1:A10) AVERAGE : Menghitung rata-rata. Contoh: =AVERAGE(B1:B5)

: Menghitung rata-rata. Contoh: =AVERAGE(B1:B5) MIN : Mencari nilai terkecil. Contoh: =MIN(C1:C10)

: Mencari nilai terkecil. Contoh: =MIN(C1:C10) MAX : Mencari nilai terbesar. Contoh: =MAX(D1:D10)

: Mencari nilai terbesar. Contoh: =MAX(D1:D10) COUNT: Menghitung jumlah sel dengan angka. Contoh: =COUNT(E1:E10)

2. Rumus Logika

Rumus logika membantu membuat keputusan berdasarkan kondisi. Berikut contoh rumus rumus Excel logika:

IF : Menentukan kondisi. Contoh: =IF(A1>10, "Lulus", "Gagal")

: Menentukan kondisi. Contoh: =IF(A1>10, "Lulus", "Gagal") AND : Memeriksa beberapa kondisi benar. Contoh: =AND(A1>5, B1<10)

: Memeriksa beberapa kondisi benar. Contoh: =AND(A1>5, B1<10) OR : Memeriksa salah satu kondisi benar. Contoh: =OR(A1=5, B1=10)

: Memeriksa salah satu kondisi benar. Contoh: =OR(A1=5, B1=10) NOT : Membalikkan nilai logika. Contoh: =NOT(A1=5)

: Membalikkan nilai logika. Contoh: =NOT(A1=5) IFERROR: Menangani error. Contoh: =IFERROR(A1/B1, "Error")

3. Rumus Pencarian dan Referensi

Rumus ini membantu menemukan data di spreadsheet besar. Berikut rumus rumus Excel populer:

VLOOKUP : Mencari data vertikal. Contoh: =VLOOKUP(A1, B1:C10, 2, FALSE)

: Mencari data vertikal. Contoh: =VLOOKUP(A1, B1:C10, 2, FALSE) HLOOKUP : Mencari data horizontal. Contoh: =HLOOKUP(A1, B1:D5, 2, FALSE)

: Mencari data horizontal. Contoh: =HLOOKUP(A1, B1:D5, 2, FALSE) INDEX : Mengambil nilai dari rentang. Contoh: =INDEX(A1:C10, 2, 3)

: Mengambil nilai dari rentang. Contoh: =INDEX(A1:C10, 2, 3) MATCH : Mencari posisi data. Contoh: =MATCH(A1, B1:B10, 0)

: Mencari posisi data. Contoh: =MATCH(A1, B1:B10, 0) LOOKUP: Pencarian sederhana. Contoh: =LOOKUP(A1, B1:B10, C1:C10)

4. Rumus Teks

Rumus teks mempermudah pengolahan kata. Berikut beberapa rumus rumus Excel untuk teks:

LEFT : Mengambil karakter dari kiri. Contoh: =LEFT(A1, 3)

: Mengambil karakter dari kiri. Contoh: =LEFT(A1, 3) RIGHT : Mengambil karakter dari kanan. Contoh: =RIGHT(A1, 3)

: Mengambil karakter dari kanan. Contoh: =RIGHT(A1, 3) MID : Mengambil karakter dari tengah. Contoh: =MID(A1, 2, 3)

: Mengambil karakter dari tengah. Contoh: =MID(A1, 2, 3) CONCATENATE : Menggabungkan teks. Contoh: =CONCATENATE(A1, " ", B1)

: Menggabungkan teks. Contoh: =CONCATENATE(A1, " ", B1) UPPER: Mengubah teks ke huruf besar. Contoh: =UPPER(A1)

5. Rumus Tanggal dan Waktu

Rumus ini membantu mengelola data waktu. Berikut rumus rumus Excel untuk tanggal:

TODAY : Menampilkan tanggal hari ini. Contoh: =TODAY()

: Menampilkan tanggal hari ini. Contoh: =TODAY() NOW : Menampilkan tanggal dan waktu saat ini. Contoh: =NOW()

: Menampilkan tanggal dan waktu saat ini. Contoh: =NOW() DATE : Membuat tanggal. Contoh: =DATE(2023, 10, 15)

: Membuat tanggal. Contoh: =DATE(2023, 10, 15) DAY : Mengambil hari dari tanggal. Contoh: =DAY(A1)

: Mengambil hari dari tanggal. Contoh: =DAY(A1) MONTH: Mengambil bulan dari tanggal. Contoh: =MONTH(A1)

6. Rumus Matematika dan Statistik

Rumus ini cocok untuk perhitungan kompleks. Berikut beberapa rumus rumus Excel:

ROUND : Membulatkan angka. Contoh: =ROUND(A1, 2)

: Membulatkan angka. Contoh: =ROUND(A1, 2) ABS : Nilai absolut. Contoh: =ABS(A1)

: Nilai absolut. Contoh: =ABS(A1) SQRT : Akar kuadrat. Contoh: =SQRT(A1)

: Akar kuadrat. Contoh: =SQRT(A1) PI : Nilai pi. Contoh: =PI()

: Nilai pi. Contoh: =PI() RAND: Angka acak 0-1. Contoh: =RAND()

7. Rumus Keuangan

Rumus keuangan untuk analisis finansial. Berikut rumus rumus Excel keuangan:

PMT : Menghitung cicilan pinjaman. Contoh: =PMT(5%/12, 60, 100000)

: Menghitung cicilan pinjaman. Contoh: =PMT(5%/12, 60, 100000) FV : Nilai masa depan investasi. Contoh: =FV(5%/12, 60, -1000)

: Nilai masa depan investasi. Contoh: =FV(5%/12, 60, -1000) PV : Nilai saat ini. Contoh: =PV(5%/12, 60, 1000)

: Nilai saat ini. Contoh: =PV(5%/12, 60, 1000) NPV : Nilai bersih saat ini. Contoh: =NPV(5%, A1:A5)

: Nilai bersih saat ini. Contoh: =NPV(5%, A1:A5) RATE: Suku bunga. Contoh: =RATE(60, 1000, -50000)

8. Rumus Lain yang Berguna

Berikut beberapa rumus rumus Excel tambahan yang sering digunakan:

COUNTA : Menghitung sel tidak kosong. Contoh: =COUNTA(A1:A10)

: Menghitung sel tidak kosong. Contoh: =COUNTA(A1:A10) UNIQUE : Mengambil nilai unik. Contoh: =UNIQUE(A1:A10)

: Mengambil nilai unik. Contoh: =UNIQUE(A1:A10) SUMIF : Menjumlahkan dengan kriteria. Contoh: =SUMIF(A1:A10, ">10")

: Menjumlahkan dengan kriteria. Contoh: =SUMIF(A1:A10, ">10") COUNTIF : Menghitung dengan kriteria. Contoh: =COUNTIF(A1:A10, "Lulus")

: Menghitung dengan kriteria. Contoh: =COUNTIF(A1:A10, "Lulus") AVERAGEIF: Rata-rata dengan kriteria. Contoh: =AVERAGEIF(A1:A10, ">10")

Tips Menggunakan Rumus Excel

Agar mahir menggunakan rumus rumus Excel, ikuti tips ini:

Gunakan tanda = sebelum menulis rumus.

Perhatikan penulisan huruf besar/kecil, seperti VLOOKUP vs vlookup.

Gunakan fitur AutoFill untuk mengisi rumus ke sel lain.

Simpan pekerjaan secara berkala untuk menghindari kehilangan data.

Kesimpulan

Dengan 40 rumus rumus Excel di atas, Anda bisa mengolah data dengan lebih cepat dan akurat. Mulai dari rumus dasar hingga keuangan, semua bisa dipelajari dengan mudah. Cobalah praktikkan satu per satu, dan segera kuasai spreadsheet seperti seorang pro!