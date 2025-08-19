Headline
Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

40 Rumus Excel Terlengkap untuk Pemula hingga Pro, Kuasai Spreadsheet!

Wisnu Arto Subari
19/8/2025 21:50
40 Rumus Excel Terlengkap untuk Pemula hingga Pro, Kuasai Spreadsheet!
Ilustrasi.(Freepik)

Dengan rumus rumus Excel, Anda bisa mengolah data lebih cepat dan efisien. Baik Anda pemula atau sudah mahir, daftar 40 rumus Excel berikut akan membantu Anda menguasai spreadsheet.

Artikel ini disusun sederhana agar mudah dipahami, bahkan untuk pelajar kelas 7-8. Yuk, simak daftarnya!

Mengapa Rumus Excel Penting?

Rumus Excel adalah alat bantu untuk menghitung, menganalisis, dan mengelola data. Dari perhitungan sederhana hingga analisis kompleks, rumus rumus Excel membuat pekerjaan lebih mudah. Berikut adalah 40 rumus Excel yang wajib Anda tahu, dikelompokkan berdasarkan fungsinya.

Baca juga : Fungsi Microsoft Office Excel: Panduan Lengkap untuk Pemula

1. Rumus Excel Dasar

Rumus dasar adalah fondasi untuk memulai. Berikut beberapa rumus rumus Excel yang sering digunakan:

  • SUM: Menjumlahkan angka. Contoh: =SUM(A1:A10)
  • AVERAGE: Menghitung rata-rata. Contoh: =AVERAGE(B1:B5)
  • MIN: Mencari nilai terkecil. Contoh: =MIN(C1:C10)
  • MAX: Mencari nilai terbesar. Contoh: =MAX(D1:D10)
  • COUNT: Menghitung jumlah sel dengan angka. Contoh: =COUNT(E1:E10)

Baca juga: 50 Shortcut Microsoft Excel yang Wajib Kamu Tahu

2. Rumus Logika

Rumus logika membantu membuat keputusan berdasarkan kondisi. Berikut contoh rumus rumus Excel logika:

  • IF: Menentukan kondisi. Contoh: =IF(A1>10, "Lulus", "Gagal")
  • AND: Memeriksa beberapa kondisi benar. Contoh: =AND(A1>5, B1<10)
  • OR: Memeriksa salah satu kondisi benar. Contoh: =OR(A1=5, B1=10)
  • NOT: Membalikkan nilai logika. Contoh: =NOT(A1=5)
  • IFERROR: Menangani error. Contoh: =IFERROR(A1/B1, "Error")

3. Rumus Pencarian dan Referensi

Rumus ini membantu menemukan data di spreadsheet besar. Berikut rumus rumus Excel populer:

Baca juga : Rumus Excel Pengurangan: Panduan Lengkap untuk Pemula

  • VLOOKUP: Mencari data vertikal. Contoh: =VLOOKUP(A1, B1:C10, 2, FALSE)
  • HLOOKUP: Mencari data horizontal. Contoh: =HLOOKUP(A1, B1:D5, 2, FALSE)
  • INDEX: Mengambil nilai dari rentang. Contoh: =INDEX(A1:C10, 2, 3)
  • MATCH: Mencari posisi data. Contoh: =MATCH(A1, B1:B10, 0)
  • LOOKUP: Pencarian sederhana. Contoh: =LOOKUP(A1, B1:B10, C1:C10)

4. Rumus Teks

Rumus teks mempermudah pengolahan kata. Berikut beberapa rumus rumus Excel untuk teks:

  • LEFT: Mengambil karakter dari kiri. Contoh: =LEFT(A1, 3)
  • RIGHT: Mengambil karakter dari kanan. Contoh: =RIGHT(A1, 3)
  • MID: Mengambil karakter dari tengah. Contoh: =MID(A1, 2, 3)
  • CONCATENATE: Menggabungkan teks. Contoh: =CONCATENATE(A1, " ", B1)
  • UPPER: Mengubah teks ke huruf besar. Contoh: =UPPER(A1)

Baca juga: 50 Rumus Dasar dalam Microsoft Excel, Apa saja Itu

5. Rumus Tanggal dan Waktu

Rumus ini membantu mengelola data waktu. Berikut rumus rumus Excel untuk tanggal:

  • TODAY: Menampilkan tanggal hari ini. Contoh: =TODAY()
  • NOW: Menampilkan tanggal dan waktu saat ini. Contoh: =NOW()
  • DATE: Membuat tanggal. Contoh: =DATE(2023, 10, 15)
  • DAY: Mengambil hari dari tanggal. Contoh: =DAY(A1)
  • MONTH: Mengambil bulan dari tanggal. Contoh: =MONTH(A1)

Baca juga: Begini Cara Membuat Catatan Kaki di Microsoft Word

6. Rumus Matematika dan Statistik

Rumus ini cocok untuk perhitungan kompleks. Berikut beberapa rumus rumus Excel:

  • ROUND: Membulatkan angka. Contoh: =ROUND(A1, 2)
  • ABS: Nilai absolut. Contoh: =ABS(A1)
  • SQRT: Akar kuadrat. Contoh: =SQRT(A1)
  • PI: Nilai pi. Contoh: =PI()
  • RAND: Angka acak 0-1. Contoh: =RAND()

Baca juga: Rumus VLOOKUP Memudahkan Pencarian Data dalam Excel

7. Rumus Keuangan

Rumus keuangan untuk analisis finansial. Berikut rumus rumus Excel keuangan:

  • PMT: Menghitung cicilan pinjaman. Contoh: =PMT(5%/12, 60, 100000)
  • FV: Nilai masa depan investasi. Contoh: =FV(5%/12, 60, -1000)
  • PV: Nilai saat ini. Contoh: =PV(5%/12, 60, 1000)
  • NPV: Nilai bersih saat ini. Contoh: =NPV(5%, A1:A5)
  • RATE: Suku bunga. Contoh: =RATE(60, 1000, -50000)

Baca juga: Cara Menghilangkan Garis Merah di Microsoft Word

8. Rumus Lain yang Berguna

Berikut beberapa rumus rumus Excel tambahan yang sering digunakan:

  • COUNTA: Menghitung sel tidak kosong. Contoh: =COUNTA(A1:A10)
  • UNIQUE: Mengambil nilai unik. Contoh: =UNIQUE(A1:A10)
  • SUMIF: Menjumlahkan dengan kriteria. Contoh: =SUMIF(A1:A10, ">10")
  • COUNTIF: Menghitung dengan kriteria. Contoh: =COUNTIF(A1:A10, "Lulus")
  • AVERAGEIF: Rata-rata dengan kriteria. Contoh: =AVERAGEIF(A1:A10, ">10")

Baca juga: Simpel, Begini Cara Mengubah Word ke PDF

Tips Menggunakan Rumus Excel

Agar mahir menggunakan rumus rumus Excel, ikuti tips ini:

  • Gunakan tanda = sebelum menulis rumus.
  • Perhatikan penulisan huruf besar/kecil, seperti VLOOKUP vs vlookup.
  • Gunakan fitur AutoFill untuk mengisi rumus ke sel lain.
  • Simpan pekerjaan secara berkala untuk menghindari kehilangan data.

Kesimpulan

Dengan 40 rumus rumus Excel di atas, Anda bisa mengolah data dengan lebih cepat dan akurat. Mulai dari rumus dasar hingga keuangan, semua bisa dipelajari dengan mudah. Cobalah praktikkan satu per satu, dan segera kuasai spreadsheet seperti seorang pro!



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Wisnu Arto Subari
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved