10 Cara Mudah Screen Record di Laptop untuk Pemula

MEREKAM layar laptop kini jadi kebutuhan, baik untuk membuat tutorial, presentasi, atau merekam gameplay. Artikel ini akan membahas cara screen record di laptop dengan langkah-langkah sederhana yang cocok untuk pemula. Kami akan membahas berbagai metode, mulai dari fitur bawaan hingga aplikasi gratis, untuk Windows, Mac, dan Linux.
Screen record adalah proses merekam aktivitas layar laptop Anda. Ini berguna untuk berbagi informasi, membuat konten, atau menyimpan momen penting. Dengan panduan ini, Anda akan tahu cara screen record di laptop tanpa ribet.
Pada Windows 10 dan 11, Xbox Game Bar adalah alat gratis untuk merekam layar. Berikut langkah-langkahnya:
Catatan: Fitur ini tidak bisa merekam desktop atau File Explorer.
Untuk pengguna Mac, QuickTime Player adalah pilihan mudah untuk cara screen record di laptop. Caranya:
OBS Studio adalah aplikasi gratis yang populer untuk merekam layar di Windows, Mac, atau Linux. Kelebihannya adalah fleksibilitas dan fitur edit dasar. Berikut caranya:
Bandicam adalah aplikasi berbayar dengan versi gratis yang cukup untuk kebutuhan dasar. Caranya:
ShareX adalah alat open-source yang ringan untuk merekam layar. Cocok untuk pengguna Windows yang ingin cara screen record di laptop tanpa biaya. Langkah-langkahnya:
Pengguna Linux bisa menggunakan SimpleScreenRecorder. Caranya:
Camtasia menawarkan fitur lengkap dengan editor video bawaan. Meski berbayar, ini cocok untuk profesional. Langkah-langkahnya:
Tanpa instalasi, Apowersoft menawarkan solusi berbasis web. Caranya:
VLC bukan hanya pemutar video, tapi juga bisa merekam layar. Caranya:
Screencast-O-Matic adalah alat berbasis web dengan versi gratis dan berbayar. Caranya:
Dengan 10 cara screen record di laptop di atas, Anda bisa memilih metode yang paling cocok, baik menggunakan fitur bawaan, aplikasi gratis, atau berbayar. Mulailah dengan yang paling sederhana seperti Xbox Game Bar atau QuickTime, lalu coba aplikasi lain jika perlu fitur lebih canggih. Selamat merekam!
Merekam layar atau Screen Record di laptop adalah keterampilan yang sangat berguna, baik untuk keperluan pendidikan, presentasi, maupun pembuatan konten.
