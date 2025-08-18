10 Cara Mudah Screen Record di Laptop untuk Pemula

Cara screen record laptop.(Freepik)

MEREKAM layar laptop kini jadi kebutuhan, baik untuk membuat tutorial, presentasi, atau merekam gameplay. Artikel ini akan membahas cara screen record di laptop dengan langkah-langkah sederhana yang cocok untuk pemula. Kami akan membahas berbagai metode, mulai dari fitur bawaan hingga aplikasi gratis, untuk Windows, Mac, dan Linux.

Apa Itu Screen Record dan Mengapa Penting?

Screen record adalah proses merekam aktivitas layar laptop Anda. Ini berguna untuk berbagi informasi, membuat konten, atau menyimpan momen penting. Dengan panduan ini, Anda akan tahu cara screen record di laptop tanpa ribet.

1. Gunakan Fitur Bawaan Windows: Xbox Game Bar

Pada Windows 10 dan 11, Xbox Game Bar adalah alat gratis untuk merekam layar. Berikut langkah-langkahnya:

Baca juga : Cara Screen Record di Laptop dengan Mudah dan Praktis, Panduan Bagi Pengguna MacOS dan Windows!

Tekan Win + G untuk membuka Xbox Game Bar.

untuk membuka Xbox Game Bar. Klik tombol Record (ikon lingkaran).

(ikon lingkaran). Pilih area layar yang ingin direkam.

Simpan rekaman di folder Videos.

Catatan: Fitur ini tidak bisa merekam desktop atau File Explorer.

2. Pakai Fitur Bawaan Mac: QuickTime Player

Untuk pengguna Mac, QuickTime Player adalah pilihan mudah untuk cara screen record di laptop. Caranya:

Buka QuickTime Player.

Pilih File > New Screen Recording .

. Klik tombol merah untuk mulai merekam.

Simpan file setelah selesai.

3. Gunakan OBS Studio (Gratis untuk Semua OS)

OBS Studio adalah aplikasi gratis yang populer untuk merekam layar di Windows, Mac, atau Linux. Kelebihannya adalah fleksibilitas dan fitur edit dasar. Berikut caranya:

Baca juga : Cara Record di Laptop: Panduan Mudah dengan dan Tanpa Aplikasi

Unduh dan instal OBS Studio.

Tambahkan sumber Display Capture .

. Atur pengaturan resolusi dan format.

Klik Start Recording.

4. Coba Bandicam (Windows)

Bandicam adalah aplikasi berbayar dengan versi gratis yang cukup untuk kebutuhan dasar. Caranya:

Instal Bandicam dari situs resminya.

Pilih mode Screen Recording .

. Tentukan area layar dan mulai rekam.

5. Gunakan ShareX (Windows, Gratis)

ShareX adalah alat open-source yang ringan untuk merekam layar. Cocok untuk pengguna Windows yang ingin cara screen record di laptop tanpa biaya. Langkah-langkahnya:

Unduh ShareX.

Pilih Screen Recording dari menu.

dari menu. Atur area rekaman dan simpan.

6. Fitur Bawaan Linux: SimpleScreenRecorder

Pengguna Linux bisa menggunakan SimpleScreenRecorder. Caranya:

Instal dari software center atau terminal.

Pilih area layar untuk direkam.

Klik Record dan simpan hasilnya.

7. Gunakan Camtasia (Berbayar, Windows & Mac)

Camtasia menawarkan fitur lengkap dengan editor video bawaan. Meski berbayar, ini cocok untuk profesional. Langkah-langkahnya:

Instal Camtasia.

Pilih Record Screen .

. Edit dan simpan video.

8. Coba Apowersoft Free Online Screen Recorder

Tanpa instalasi, Apowersoft menawarkan solusi berbasis web. Caranya:

Kunjungi situs Apowersoft.

Klik Start Recording dan izinkan akses.

dan izinkan akses. Pilih area layar dan rekam.

9. Gunakan VLC Media Player

VLC bukan hanya pemutar video, tapi juga bisa merekam layar. Caranya:

Buka VLC, pilih Media > Open Capture Device .

. Pilih Desktop sebagai sumber.

sebagai sumber. Klik Stream untuk merekam.

10. Pakai Screencast-O-Matic

Screencast-O-Matic adalah alat berbasis web dengan versi gratis dan berbayar. Caranya:

Kunjungi situsnya dan mulai rekam.

Pilih area layar dan simpan video.

Tips Tambahan untuk Screen Record di Laptop

Pastikan laptop memiliki ruang penyimpanan cukup.

Gunakan mikrofon eksternal untuk audio lebih jernih.

Cek pengaturan resolusi agar hasil rekaman tajam.

Kesimpulan

Dengan 10 cara screen record di laptop di atas, Anda bisa memilih metode yang paling cocok, baik menggunakan fitur bawaan, aplikasi gratis, atau berbayar. Mulailah dengan yang paling sederhana seperti Xbox Game Bar atau QuickTime, lalu coba aplikasi lain jika perlu fitur lebih canggih. Selamat merekam!