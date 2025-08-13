Cara Record di Laptop: Panduan Mudah dengan dan Tanpa Aplikasi

Ilustrasi.(Freepik)

Merekam layar atau suara di laptop kini semakin mudah, baik dengan aplikasi bawaan maupun tanpa aplikasi tambahan. Artikel ini akan memandu Anda langkah demi langkah tentang cara record di laptop dengan metode sederhana yang cocok untuk pemula. Tidak perlu keahlian teknis, cukup ikuti panduan ini!

Mengapa Anda Perlu Merekam di Laptop?

Merekam layar atau suara di laptop berguna untuk berbagai keperluan, seperti membuat tutorial, merekam rapat online, atau menyimpan momen penting di game. Dengan mengetahui cara record di laptop, Anda bisa menghasilkan konten berkualitas tanpa perlu perangkat mahal.

Cara Record di Laptop Tanpa Aplikasi

Banyak laptop modern memiliki fitur bawaan untuk merekam layar tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan. Berikut adalah dua metode populer:

1. Menggunakan Fitur Bawaan Windows (Game Bar)

Pada Windows 10 dan 11, fitur Xbox Game Bar memungkinkan Anda merekam layar dengan mudah. Berikut langkah-langkahnya:

Tekan tombol Windows + G untuk membuka Xbox Game Bar.

untuk membuka Xbox Game Bar. Klik ikon kamera atau tombol Record untuk mulai merekam.

untuk mulai merekam. Pilih area layar yang ingin direkam, lalu klik Start Recording .

. Setelah selesai, klik Stop Recording. Video akan tersimpan di folder Videos > Captures.

Fitur ini sangat cocok untuk merekam game atau aplikasi tertentu. Namun, Xbox Game Bar tidak bisa merekam desktop atau File Explorer.

2. Menggunakan QuickTime Player (Mac)

Bagi pengguna Mac, QuickTime Player adalah alat bawaan yang bisa digunakan untuk merekam layar. Berikut caranya:

Buka QuickTime Player dari folder Applications.

dari folder Applications. Klik File > New Screen Recording .

. Pilih opsi untuk merekam seluruh layar atau sebagian layar.

Klik Record , dan hentikan dengan menekan Command + Control + Esc .

, dan hentikan dengan menekan . Simpan video dengan memilih File > Save.

QuickTime juga memungkinkan Anda merekam suara jika mikrofon tersedia.

Cara Record di Laptop dengan Aplikasi

Jika fitur bawaan tidak cukup, Anda bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk hasil lebih profesional. Berikut beberapa aplikasi populer untuk cara record di laptop:

1. OBS Studio

OBS Studio adalah aplikasi gratis yang powerful untuk merekam layar dan streaming. Cocok untuk pemula maupun profesional. Langkah-langkahnya:

Unduh dan instal OBS Studio dari situs resminya.

Buka aplikasi, lalu tambahkan sumber ( Display Capture untuk layar penuh).

untuk layar penuh). Atur pengaturan suara dan kualitas video di menu Settings .

. Klik Start Recording untuk memulai, dan Stop Recording untuk mengakhiri.

OBS Studio mendukung perekaman dalam berbagai format dan kualitas tinggi.

2. Camtasia

Camtasia adalah aplikasi berbayar dengan antarmuka yang ramah pengguna. Cocok untuk membuat tutorial dengan fitur edit video. Caranya:

Instal Camtasia dan buka aplikasi.

Pilih Record Screen dan tentukan area perekaman.

dan tentukan area perekaman. Rekam layar dan suara, lalu edit video di dalam aplikasi.

Simpan atau ekspor video dalam format pilihan Anda.

Meski berbayar, Camtasia menawarkan fitur lengkap untuk hasil profesional.

Tips untuk Hasil Rekaman Terbaik

Agar hasil rekaman Anda optimal, ikuti tips berikut:

Gunakan mikrofon eksternal untuk kualitas suara yang lebih jernih.

untuk kualitas suara yang lebih jernih. Periksa ruang penyimpanan sebelum merekam untuk menghindari kehabisan memori.

sebelum merekam untuk menghindari kehabisan memori. Atur resolusi agar sesuai dengan kebutuhan, misalnya 720p untuk ukuran file kecil.

agar sesuai dengan kebutuhan, misalnya 720p untuk ukuran file kecil. Tes rekaman terlebih dahulu untuk memastikan suara dan video sinkron.

Kesimpulan

Merekam layar di laptop kini sangat mudah, baik dengan fitur bawaan seperti Xbox Game Bar atau QuickTime, maupun dengan aplikasi seperti OBS Studio dan Camtasia. Pilih metode yang sesuai dengan kebutuhan Anda untuk hasil terbaik. Dengan mengikuti panduan cara record di laptop ini, Anda bisa membuat konten berkualitas tanpa kesulitan!