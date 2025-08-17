15 Cara Download Lagu dari YouTube dengan Mudah dan Cepat

Cara download lagu dari YouTube.(Freepik)

MENDENGARKAN musik di YouTube memang menyenangkan, tapi bagaimana kalau kamu ingin menyimpan lagu favoritmu untuk didengar offline? Tenang, ada banyak cara download lagu dari YouTube yang mudah dan aman! Artikel ini akan memandu kamu dengan 15 metode sederhana yang bisa kamu coba, mulai dari aplikasi, situs web, hingga ekstensi browser. Semua langkah dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, cocok untuk pemula. Yuk, simak caranya!

Kenapa Harus Download Lagu dari YouTube?

YouTube adalah platform terbesar untuk streaming musik, tapi tidak selalu praktis kalau kamu tidak punya koneksi internet. Dengan tahu cara download lagu dari YouTube, kamu bisa:

Mendengarkan musik kapan saja tanpa internet.

Menghemat kuota data.

Membuat playlist offline untuk perjalanan atau olahraga.

Penting: Pastikan kamu hanya mengunduh lagu untuk penggunaan pribadi dan menghormati hak cipta!

15 Cara Download Lagu dari YouTube

1. Menggunakan YouTube Premium

YouTube Premium memungkinkan kamu mengunduh video dan lagu secara legal untuk didengar offline. Caranya:

Berlangganan YouTube Premium. Buka aplikasi YouTube, cari lagu, dan klik tombol "Download". Lagu akan tersimpan di perangkatmu untuk diputar offline.

Kelebihan: Legal dan aman. Kekurangan: Berbayar.

2. Pakai Situs Y2Mate

Y2Mate adalah situs populer untuk download lagu dari YouTube. Langkahnya:

Buka YouTube, salin link video lagu. Kunjungi situs Y2Mate, tempel link di kolom yang tersedia. Pilih format MP3, lalu klik "Download".

Tips: Pastikan situsnya aman dan hindari iklan mencurigakan.

3. Gunakan 4K Video Downloader

4K Video Downloader adalah aplikasi yang mudah digunakan untuk mengunduh lagu. Caranya:

Unduh dan instal aplikasi dari situs resminya. Salin link video YouTube, lalu buka aplikasi. Pilih format MP3 dan klik "Download".

Kelebihan: Bisa unduh playlist sekaligus!

4. Coba SnapDownloader

SnapDownloader mendukung unduhan dari YouTube dengan kualitas tinggi. Langkahnya mirip dengan 4K Video Downloader.

5. Pakai Ekstensi Browser

Ekstensi seperti "YouTube Downloader" untuk Chrome atau Firefox bisa mempermudah proses. Instal ekstensi, lalu klik ikonnya saat menonton video untuk mengunduh dalam format MP3.

6. Gunakan VLC Media Player

VLC bukan cuma pemutar media, tapi juga bisa download lagu dari YouTube. Caranya:

Buka VLC, pilih "Media" > "Open Network Stream". Tempel link YouTube, lalu konversi ke MP3.

7. Aplikasi Android: TubeMate

TubeMate adalah aplikasi Android populer untuk mengunduh lagu. Install dari situs resminya, cari lagu di YouTube, dan pilih format MP3.

8. Aplikasi iOS: Documents by Readdle

Pengguna iPhone bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengunduh lagu dari situs seperti Y2Mate melalui browser bawaan aplikasi.

9. Gunakan SaveFrom.net

Situs ini mirip Y2Mate. Cukup salin link video, tempel di SaveFrom.net, dan pilih format MP3.

10. Coba OnlineVideoConverter

Situs ini memungkinkan konversi video YouTube ke MP3 dengan cepat tanpa perlu instal aplikasi.

11. Pakai Command Line (youtube-dl)

Untuk yang suka coding, gunakan youtube-dl di terminal. Instal youtube-dl, lalu ketik perintah dengan link video untuk unduh MP3.

12. Gunakan Freemake YouTube to MP3 Boom

Aplikasi ini dirancang khusus untuk mengunduh lagu dari YouTube dengan antarmuka sederhana.

13. Aplikasi Any Video Converter

Aplikasi ini mendukung konversi video YouTube ke MP3 dengan banyak opsi format.

14. Coba MP3Juices

Situs ini memungkinkan kamu mencari lagu langsung dari YouTube dan mengunduhnya sebagai MP3.

15. Gunakan Bot Telegram

Beberapa bot Telegram seperti @YouTubeAudioDownloader bisa membantu kamu mengunduh lagu hanya dengan mengirim link video.

Tips Aman Saat Download Lagu dari YouTube

Gunakan situs atau aplikasi terpercaya untuk menghindari malware.

Periksa izin aplikasi sebelum menginstal.

Hormati hak cipta dan unduh hanya untuk penggunaan pribadi.

Kesimpulan

Dengan 15 cara download lagu dari YouTube di atas, kamu bisa memilih metode yang paling cocok, baik menggunakan aplikasi, situs web, atau ekstensi. Pastikan kamu mengunduh dengan aman dan legal. Selamat menikmati musik favoritmu kapan saja!