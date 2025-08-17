Berikut Cara Install Notes di PC dan Laptop(freepik)

APLIKASI Notes adalah aplikasi digital yang berfungsi untuk menulis, menyimpan, dan mengelola catatan secara praktis di perangkat seperti smartphone, tablet, maupun komputer.

Aplikasi ini menggantikan fungsi buku catatan konvensional, tetapi lebih fleksibel karena bisa menambahkan teks, gambar, suara, bahkan link atau file.

Berikut Cara Install Notes di PC dan Laptop

1. Menggunakan Sticky Notes

Tekan Start Menu.

Cari Sticky Notes.

Klik untuk membuka, lalu bisa langsung menulis catatan singkat.

Kalau belum ada, bisa install lewat Microsoft Store.

2. Menggunakan Microsoft OneNote

Buka Microsoft Store atau App Store.

Cari OneNote.

Klik Install.

Login dengan akun Microsoft agar catatan bisa tersinkron di HP dan PC.

3. Menggunakan Google Keep di PC dan Laptop

Buka browser.

Kunjungi keep.google.com.

Login dengan akun Google.

Jika pakai Chrome, bisa dijadikan shortcut aplikasi.

4. Menggunakan Evernote

Buka situs resmi evernote.com.

Unduh aplikasi untuk Windows atau Mac.

Install seperti biasa.

Login dengan akun Evernote dan catatan bisa otomatis sinkron ke HP.

5. Menggunakan Aplikasi Notes Lain

Simplenote: Lebih ringan dan gratis.

Notion: Sangat powerful untuk catatan, project, dan database.

Zoho Notebook: Alternatif menarik, gratis dan banyak fitur.

Aplikasi Notes adalah aplikasi pencatat digital yang memudahkan pengguna untuk mencatat dan mengelola informasi secara lebih cepat, terorganisir, dan mudah diakses dibanding catatan manual. (Z-4)