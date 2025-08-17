Headline
Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

Cara Install Notes di PC dan Laptop

Reynaldi Andrian Pamungkas
17/8/2025 18:30
Berikut Cara Install Notes di PC dan Laptop

APLIKASI Notes adalah aplikasi digital yang berfungsi untuk menulis, menyimpan, dan mengelola catatan secara praktis di perangkat seperti smartphone, tablet, maupun komputer.

Aplikasi ini menggantikan fungsi buku catatan konvensional, tetapi lebih fleksibel karena bisa menambahkan teks, gambar, suara, bahkan link atau file.

Berikut Cara Install Notes di PC dan Laptop

1. Menggunakan Sticky Notes

  • Tekan Start Menu.
  • Cari Sticky Notes.
  • Klik untuk membuka, lalu bisa langsung menulis catatan singkat.
  • Kalau belum ada, bisa install lewat Microsoft Store.

2. Menggunakan Microsoft OneNote

  • Buka Microsoft Store atau App Store.
  • Cari OneNote.
  • Klik Install.
  • Login dengan akun Microsoft agar catatan bisa tersinkron di HP dan PC.

3. Menggunakan Google Keep di PC dan Laptop

  • Buka browser.
  • Kunjungi keep.google.com.
  • Login dengan akun Google.
  • Jika pakai Chrome, bisa dijadikan shortcut aplikasi.

4. Menggunakan Evernote

  • Buka situs resmi evernote.com.
  • Unduh aplikasi untuk Windows atau Mac.
  • Install seperti biasa.
  • Login dengan akun Evernote dan catatan bisa otomatis sinkron ke HP.

5. Menggunakan Aplikasi Notes Lain

  • Simplenote: Lebih ringan dan gratis.
  • Notion: Sangat powerful untuk catatan, project, dan database.
  • Zoho Notebook: Alternatif menarik, gratis dan banyak fitur.

Aplikasi Notes adalah aplikasi pencatat digital yang memudahkan pengguna untuk mencatat dan mengelola informasi secara lebih cepat, terorganisir, dan mudah diakses dibanding catatan manual. (Z-4)



Editor : Reynaldi
