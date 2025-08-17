6 Rekomendasi HP Android dengan Kamera Terbaik, Berikut Harganya

Headline
Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

Berikut Rekomendasi HP Android dengan Kamera Terbaik(freepik)

KAMERA HP adalah fitur kamera yang terpasang pada smartphone untuk mengambil gambar maupun merekam video secara digital.

Kamera pada HP menjadi salah satu komponen utama yang terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan fotografi dan videografi sehari-hari.

Berikut 6 Rekomendasi HP Android dengan Kamera Terbaik

1. Samsung Galaxy S25 Ultra

  • Kamera: Quad Camera
  • 200 MP wide, OIS
  • 50 MP ultrawide
  • 50 MP telefoto 3x zoom, OIS
  • 50 MP telefoto periskop 5x zoom, OIS
  • Kamera Depan: 12 MP
  • Layar: 6.8" QHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz
  • Chipset: Snapdragon 8 Gen 4
  • RAM/ROM: 12 GB / 256-1 TB
  • Baterai: 5.000 mAh, 45W fast charging
  • Harga: Rp21-23 juta

2. Xiaomi 14 Ultra

  • Kamera: Quad Camera Leica
  • 50 MP wide, sensor 1 inci, OIS
  • 50 MP ultrawide, OIS
  • 50 MP telefoto 3.2x zoom, OIS
  • 50 MP periskop 5x zoom, OIS
  • Kamera Depan: 32 MP
  • Layar: 6.73" LTPO AMOLED, QHD+, 120Hz, HDR10+
  • Chipset: Snapdragon 8 Gen 3
  • RAM/ROM: 12-16 GB / 256 GB - 1 TB
  • Baterai: 5.300 mAh, 90W fast charging, 50W wireless
  • Harga: Rp23-24 juta

3. Google Pixel 9 Pro

  • Kamera: Triple Camera
  • 50 MP wide, OIS
  • 48 MP ultrawide, OIS
  • 48 MP telefoto 5x zoom, OIS
  • Kamera Depan: 42 MP
  • Layar: 6.7" LTPO OLED, QHD+, 120Hz
  • Chipset: Google Tensor G4
  • RAM/ROM: 12 GB / 128-512 GB
  • Baterai: 5.100 mAh, 30W fast charging, 23W wireless
  • Harga: Rp16-17 juta

4. Oppo Find X7 Ultra

  • Kamera: Quad Camera Hasselblad
  • 50 MP wide, 1 inci, OIS
  • 50 MP ultrawide, OIS
  • 50 MP telefoto 3x zoom, OIS
  • 50 MP periskop 6x zoom, OIS
  • Kamera Depan: 32 MP
  • Layar: 6.82" AMOLED, QHD+, 120Hz
  • Chipset: Snapdragon 8 Gen 3
  • RAM/ROM: 12-16 GB / 256 GB - 1 TB
  • Baterai: 5.000 mAh, 100W fast charging, 50W wireless
  • Harga: Rp19-20 juta

5. Vivo X100 Pro

  • Kamera: Triple Camera Zeiss
  • 50 MP wide, OIS
  • 50 MP ultrawide
  • 50 MP periskop telefoto 4.3x zoom, OIS
  • Kamera Depan: 32 MP
  • Layar: 6.78" LTPO AMOLED, 120Hz
  • Chipset: MediaTek Dimensity 9300
  • RAM/ROM: 12-16 GB / 256 GB - 1 TB
  • Baterai: 5.400 mAh, 100W fast charging, 50W wireless
  • Harga: Rp18-19 juta

6. Honor Magic 6 Pro

  • Kamera: Triple Camera
  • 50 MP wide, OIS
  • 50 MP ultrawide
  • 180 MP telefoto periskop, 2.5x zoom, OIS
  • Kamera Depan: 50 MP + 3D ToF sensor
  • Layar: 6.8" OLED, QHD+, 120Hz, HDR10+
  • Chipset: Snapdragon 8 Gen 3
  • RAM/ROM: 12 GB / 256-1 TB
  • Baterai: 5.600 mAh, 80W fast charging, 66W wireless
  • Harga: Rp17-18 juta

Kamera HP adalah kamera digital mini yang ditanamkan ke dalam smartphone, dan kini kualitasnya sudah bisa menyaingi bahkan menggantikan kamera profesional dalam kondisi tertentu. (Z-4)



