6 Rekomendasi HP Android dengan Kamera Terbaik, Berikut Harganya

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
KAMERA HP adalah fitur kamera yang terpasang pada smartphone untuk mengambil gambar maupun merekam video secara digital.
Kamera pada HP menjadi salah satu komponen utama yang terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan fotografi dan videografi sehari-hari.
Kamera HP adalah kamera digital mini yang ditanamkan ke dalam smartphone, dan kini kualitasnya sudah bisa menyaingi bahkan menggantikan kamera profesional dalam kondisi tertentu. (Z-4)
Kamera ini menjadi salah satu fitur paling penting dan populer dalam smartphone modern karena memungkinkan pengguna mengabadikan momen kapan saja
Kamera HP kini sudah menjadi fitur penting dalam ponsel modern, dengan kualitas yang terus meningkat sehingga mampu menghasilkan gambar yang tajam, jernih
Kamera pada HP saat ini telah berkembang pesat hingga mampu menyaingi kamera digital profesional, terutama pada ponsel kelas flagship.
Kamera ini terdiri dari lensa, sensor gambar (seperti CMOS), dan perangkat lunak pemrosesan gambar (image processing) yang bekerja bersama untuk menghasilkan gambar.
Kamera ini biasanya terletak di bagian depan (kamera selfie) dan/atau belakang (kamera utama) dari HP.
