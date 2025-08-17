6 Rekomendasi HP Android dengan Kamera Terbaik, Berikut Harganya

Berikut Rekomendasi HP Android dengan Kamera Terbaik(freepik)

KAMERA HP adalah fitur kamera yang terpasang pada smartphone untuk mengambil gambar maupun merekam video secara digital.

Kamera pada HP menjadi salah satu komponen utama yang terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan fotografi dan videografi sehari-hari.

Berikut 6 Rekomendasi HP Android dengan Kamera Terbaik

1. Samsung Galaxy S25 Ultra

Kamera: Quad Camera

200 MP wide, OIS

50 MP ultrawide

50 MP telefoto 3x zoom, OIS

50 MP telefoto periskop 5x zoom, OIS

Kamera Depan: 12 MP

Layar: 6.8" QHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz

Chipset: Snapdragon 8 Gen 4

RAM/ROM: 12 GB / 256-1 TB

Baterai: 5.000 mAh, 45W fast charging

Harga: Rp21-23 juta

2. Xiaomi 14 Ultra

Kamera: Quad Camera Leica

50 MP wide, sensor 1 inci, OIS

50 MP ultrawide, OIS

50 MP telefoto 3.2x zoom, OIS

50 MP periskop 5x zoom, OIS

Kamera Depan: 32 MP

Layar: 6.73" LTPO AMOLED, QHD+, 120Hz, HDR10+

Chipset: Snapdragon 8 Gen 3

RAM/ROM: 12-16 GB / 256 GB - 1 TB

Baterai: 5.300 mAh, 90W fast charging, 50W wireless

Harga: Rp23-24 juta

3. Google Pixel 9 Pro

Kamera: Triple Camera

50 MP wide, OIS

48 MP ultrawide, OIS

48 MP telefoto 5x zoom, OIS

Kamera Depan: 42 MP

Layar: 6.7" LTPO OLED, QHD+, 120Hz

Chipset: Google Tensor G4

RAM/ROM: 12 GB / 128-512 GB

Baterai: 5.100 mAh, 30W fast charging, 23W wireless

Harga: Rp16-17 juta

4. Oppo Find X7 Ultra

Kamera: Quad Camera Hasselblad

50 MP wide, 1 inci, OIS

50 MP ultrawide, OIS

50 MP telefoto 3x zoom, OIS

50 MP periskop 6x zoom, OIS

Kamera Depan: 32 MP

Layar: 6.82" AMOLED, QHD+, 120Hz

Chipset: Snapdragon 8 Gen 3

RAM/ROM: 12-16 GB / 256 GB - 1 TB

Baterai: 5.000 mAh, 100W fast charging, 50W wireless

Harga: Rp19-20 juta

5. Vivo X100 Pro

Kamera: Triple Camera Zeiss

50 MP wide, OIS

50 MP ultrawide

50 MP periskop telefoto 4.3x zoom, OIS

Kamera Depan: 32 MP

Layar: 6.78" LTPO AMOLED, 120Hz

Chipset: MediaTek Dimensity 9300

RAM/ROM: 12-16 GB / 256 GB - 1 TB

Baterai: 5.400 mAh, 100W fast charging, 50W wireless

Harga: Rp18-19 juta

6. Honor Magic 6 Pro

Kamera: Triple Camera

50 MP wide, OIS

50 MP ultrawide

180 MP telefoto periskop, 2.5x zoom, OIS

Kamera Depan: 50 MP + 3D ToF sensor

Layar: 6.8" OLED, QHD+, 120Hz, HDR10+

Chipset: Snapdragon 8 Gen 3

RAM/ROM: 12 GB / 256-1 TB

Baterai: 5.600 mAh, 80W fast charging, 66W wireless

Harga: Rp17-18 juta

Kamera HP adalah kamera digital mini yang ditanamkan ke dalam smartphone, dan kini kualitasnya sudah bisa menyaingi bahkan menggantikan kamera profesional dalam kondisi tertentu. (Z-4)