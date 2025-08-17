Headline
Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

5 Aplikasi Booking Hotel Terbaik dan Lengkap untuk HP Android

Reynaldi Andrian Pamungkas
17/8/2025 17:30
5 Aplikasi Booking Hotel Terbaik dan Lengkap untuk HP Android
Berikut Aplikasi Booking Hotel Terbaik(freepik)

APLIKASI booking hotel adalah aplikasi digital yang digunakan untuk memesan kamar hotel atau penginapan secara online, cepat, dan praktis.

Aplikasi ini bisa mencari hotel dan penginapan sesuai lokasi yang diinginkan dan dapat melihat harga, rating hingga fasilitasnya.

Berikut 5 Aplikasi Booking Hotel Terbaik

1. Traveloka

  • Fitur: Booking hotel, tiket pesawat, kereta, bus, rental mobil, hingga aktivitas dan atraksi.
  • Kelebihan: Banyak promo dan diskon, pilihan hotel sangat lengkap di Indonesia dan luar negeri.
  • Cocok untuk: Pengguna yang butuh aplikasi all-in-one untuk perjalanan.

2. Agoda

  • Fitur: Pemesanan hotel, apartemen, villa, dan penginapan unik lainnya.
  • Kelebihan: Harga kompetitif, sering ada flash sale dan promo eksklusif di aplikasi.
  • Cocok untuk: Traveler yang mencari hotel internasional dengan harga murah.

3. Booking.com

  • Fitur: Booking hotel, apartemen, hostel, dan guest house di seluruh dunia.
  • Kelebihan: Banyak pilihan akomodasi, bebas biaya pemesanan, sebagian besar bisa cancel gratis.
  • Cocok untuk: Traveler internasional yang suka fleksibilitas.

4. Tiket.com

  • Fitur: Pemesanan hotel, tiket pesawat, kereta, bus, sewa mobil, dan hiburan.
  • Kelebihan: Layanan lengkap, ada Tiket PayLater, banyak promo bundling tiket + hotel.
  • Cocok untuk: Pengguna di Indonesia yang ingin paket perjalanan lengkap.

5. Airbnb

  • Fitur: Sewa apartemen, rumah, villa, hingga glamping atau penginapan unik.
  • Kelebihan: Bisa pilih penginapan yang berasa seperti di rumah sendiri, cocok untuk long stay.
  • Cocok untuk: Traveler yang ingin pengalaman lokal atau liburan keluarga.

Aplikasi booking hotel mempermudah traveler dalam merencanakan perjalanan karena cukup lewat HP, bisa langsung pesan, bayar, dan dapat konfirmasi instan. (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved