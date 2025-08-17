5 Aplikasi Booking Hotel Terbaik dan Lengkap untuk HP Android

Berikut Aplikasi Booking Hotel Terbaik(freepik)

APLIKASI booking hotel adalah aplikasi digital yang digunakan untuk memesan kamar hotel atau penginapan secara online, cepat, dan praktis.

Aplikasi ini bisa mencari hotel dan penginapan sesuai lokasi yang diinginkan dan dapat melihat harga, rating hingga fasilitasnya.

Berikut 5 Aplikasi Booking Hotel Terbaik

1. Traveloka

Fitur: Booking hotel, tiket pesawat, kereta, bus, rental mobil, hingga aktivitas dan atraksi.

Kelebihan: Banyak promo dan diskon, pilihan hotel sangat lengkap di Indonesia dan luar negeri.

Cocok untuk: Pengguna yang butuh aplikasi all-in-one untuk perjalanan.

2. Agoda

Fitur: Pemesanan hotel, apartemen, villa, dan penginapan unik lainnya.

Kelebihan: Harga kompetitif, sering ada flash sale dan promo eksklusif di aplikasi.

Cocok untuk: Traveler yang mencari hotel internasional dengan harga murah.

3. Booking.com

Fitur: Booking hotel, apartemen, hostel, dan guest house di seluruh dunia.

Kelebihan: Banyak pilihan akomodasi, bebas biaya pemesanan, sebagian besar bisa cancel gratis.

Cocok untuk: Traveler internasional yang suka fleksibilitas.

4. Tiket.com

Fitur: Pemesanan hotel, tiket pesawat, kereta, bus, sewa mobil, dan hiburan.

Kelebihan: Layanan lengkap, ada Tiket PayLater, banyak promo bundling tiket + hotel.

Cocok untuk: Pengguna di Indonesia yang ingin paket perjalanan lengkap.

5. Airbnb

Fitur: Sewa apartemen, rumah, villa, hingga glamping atau penginapan unik.

Kelebihan: Bisa pilih penginapan yang berasa seperti di rumah sendiri, cocok untuk long stay.

Cocok untuk: Traveler yang ingin pengalaman lokal atau liburan keluarga.

Aplikasi booking hotel mempermudah traveler dalam merencanakan perjalanan karena cukup lewat HP, bisa langsung pesan, bayar, dan dapat konfirmasi instan. (Z-4)