Kolaborasi Strategis Percepat Adopsi Generatif AI di RI

Ilustrasi(Dok AWS)

ICS Compute, AWS Advanced Partner di Indonesia, menandatangani perjanjian kolaborasi strategis (SCA) dengan Amazon Web Services, Inc. (AWS) dalam acara AWS Summit di Jakarta. Kolaborasi ini akan mempercepat adopsi kecerdasan buatan (AI) generatif di Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur cloud dari AWS di dalam platform Redpumpkin.AI.



"Dengan semakin memperkuat kolaborasi kami dengan AWS, kami mengambil langkah penting lainnya untuk membuat generatif AI lebih mudah diakses dan praktis bagi bisnis di seluruh Indonesia," kata Pendiri & CEO ICS Compute & Redpumpkin.AI Budhi Wibawa dalam keterangan resmi.



Kolaborasi ini, lanjutnya, sejalan dengan peta jalan Making Indonesia 4.0 dan Strategi AI Nasional Indonesia dengan menggabungkan keahlian cloud AWS dengan kemampuan rekayasa produk ICS Compute. Dengan dukungan ini, ICS bermaksud untuk merilis agen AI baru yang berfokus pada industri lebih cepat.



Setiap agen akan diperiksa berdasarkan panduan praktik terbaik AWS sebelum sampai ke pengguna sebagai bagian dari proyek inovasi Redpumpkin.AI.



Sebagai bagian dari SCA, AWS akan bekerja sama dengan ICS untuk membangun wadah inovasi (innovation sandbox) yang memungkinkan pembuatan prototipe dan pengujian solusi AI yang cepat dalam lingkungan yang aman dan terisolasi. Hal ini akan memungkinkan pengguna untuk menguji fitur GenAI, mengadopsinya pada waktu yang sesuai dengan kesiapan mereka sendiri, dan mengoperasikan setiap beban kerja dengan keamanan dan kepatuhan bawaan, serta memenuhi kebutuhan residensi data lokal sejak awal.



Diluncurkan pada April 2024, Redpumpkin.AI mampu menghadirkan solusi AI Agentic, sebuah sistem perangkat lunak otonom yang memanfaatkan AI untuk penalaran, perencanaan, dan penyelesaian tugas atas nama manusia atau sistem.



Dengan Amazon Bedrock, Amazon Q, dan Amazon SageMaker, pelanggan dapat secara dinamis menugaskan tugas ke agen khusus, dengan Retrieval-Augmented Generation (RAG) untuk pencarian data yang aman, analisis data untuk wawasan waktu nyata, dan kemampuan multimodal untuk gambar atau dokumen.



Redpumpkin.AI dinilai telah menunjukkan fleksibilitasnya di berbagai sektor, memberikan solusi yang disesuaikan seperti credit performance monitoring untuk cabang FSI, sistem medical workflow berbasis OCR untuk klaim asuransi kesehatan dan operasional farmasi, serta real-time product performance & demand forecasting untuk sektor ritel.



Selain aplikasi spesifik industri, Redpumpkin.AI juga menawarkan solusi di seluruh perusahaan, termasuk Legal Assistant dan HR Assistant, yang mengatasi kebutuhan bisnis umum sambil menjaga standar keamanan data yang ketat. SCA baru ini dibangun di atas kolaborasi sukses yang dimulai antara ICS Compute dan AWS pada tahun 2022. Sejak perjanjian awal, ICS Compute telah secara signifikan memperluas operasional bisnisnya, mencapai pertumbuhan sebesar 378% dalam waktu kurang dari dua tahun. (E-4)