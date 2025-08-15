Kolaborasi Strategis Percepat Adopsi Generatif AI di RI

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
ICS Compute, AWS Advanced Partner di Indonesia, menandatangani perjanjian kolaborasi strategis (SCA) dengan Amazon Web Services, Inc. (AWS) dalam acara AWS Summit di Jakarta. Kolaborasi ini akan mempercepat adopsi kecerdasan buatan (AI) generatif di Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur cloud dari AWS di dalam platform Redpumpkin.AI.
"Dengan semakin memperkuat kolaborasi kami dengan AWS, kami mengambil langkah penting lainnya untuk membuat generatif AI lebih mudah diakses dan praktis bagi bisnis di seluruh Indonesia," kata Pendiri & CEO ICS Compute & Redpumpkin.AI Budhi Wibawa dalam keterangan resmi.
Kolaborasi ini, lanjutnya, sejalan dengan peta jalan Making Indonesia 4.0 dan Strategi AI Nasional Indonesia dengan menggabungkan keahlian cloud AWS dengan kemampuan rekayasa produk ICS Compute. Dengan dukungan ini, ICS bermaksud untuk merilis agen AI baru yang berfokus pada industri lebih cepat.
Setiap agen akan diperiksa berdasarkan panduan praktik terbaik AWS sebelum sampai ke pengguna sebagai bagian dari proyek inovasi Redpumpkin.AI.
Sebagai bagian dari SCA, AWS akan bekerja sama dengan ICS untuk membangun wadah inovasi (innovation sandbox) yang memungkinkan pembuatan prototipe dan pengujian solusi AI yang cepat dalam lingkungan yang aman dan terisolasi. Hal ini akan memungkinkan pengguna untuk menguji fitur GenAI, mengadopsinya pada waktu yang sesuai dengan kesiapan mereka sendiri, dan mengoperasikan setiap beban kerja dengan keamanan dan kepatuhan bawaan, serta memenuhi kebutuhan residensi data lokal sejak awal.
Diluncurkan pada April 2024, Redpumpkin.AI mampu menghadirkan solusi AI Agentic, sebuah sistem perangkat lunak otonom yang memanfaatkan AI untuk penalaran, perencanaan, dan penyelesaian tugas atas nama manusia atau sistem.
Dengan Amazon Bedrock, Amazon Q, dan Amazon SageMaker, pelanggan dapat secara dinamis menugaskan tugas ke agen khusus, dengan Retrieval-Augmented Generation (RAG) untuk pencarian data yang aman, analisis data untuk wawasan waktu nyata, dan kemampuan multimodal untuk gambar atau dokumen.
Redpumpkin.AI dinilai telah menunjukkan fleksibilitasnya di berbagai sektor, memberikan solusi yang disesuaikan seperti credit performance monitoring untuk cabang FSI, sistem medical workflow berbasis OCR untuk klaim asuransi kesehatan dan operasional farmasi, serta real-time product performance & demand forecasting untuk sektor ritel.
Selain aplikasi spesifik industri, Redpumpkin.AI juga menawarkan solusi di seluruh perusahaan, termasuk Legal Assistant dan HR Assistant, yang mengatasi kebutuhan bisnis umum sambil menjaga standar keamanan data yang ketat. SCA baru ini dibangun di atas kolaborasi sukses yang dimulai antara ICS Compute dan AWS pada tahun 2022. Sejak perjanjian awal, ICS Compute telah secara signifikan memperluas operasional bisnisnya, mencapai pertumbuhan sebesar 378% dalam waktu kurang dari dua tahun. (E-4)
Wardah Skinverse Clinic 2025 mencatatkan Rekor Muri atas “Pemanfaatan Teknologi AI Terbanyak dalam Event Skincare di Indonesia.”
Setiap perangkat dalam ASUS Expert Series dirancang sebagai partner produktivitas yang tangguh, ringan, dan aman.
Memiliki sederet fitur AI yang canggih, seperti meringkas catatan secara instan, menerjemahkan materi dari bahasa asing, hingga mengubah rekaman menjadi teks
Sebagai bagian dari teknologi AIvolusi5G yang gabungkan kecanggihan AI dan jaringan 5G, fitur SATSPAM jadi proteksi dari ancaman spam dan scam melalui ponsel
Survei menunjukkan 82% dari peserta tidak mampu mengucapkan kosakata sederhana dengan artikulasi yang tepat, termasuk dalam penggunaan tekanan kata
DALAM era teknologi kecerdasan buatan generatif (generative AI/GenAI) merevolusi cara kerja, dunia human resources (HR) dituntut bertransformasi lebih cepat dan cerdas.
VEO 3, model AI Google yang bisa membuat video hanya pakai perintah teks baru saja dirilis. Perilisan Veo 3 tersebut dirilis pada acara tahunan Google I/O 2025
Perlu meningkatkan kompetensi kehumasan terutama dalam kemampuan analisis data.
Di negara-negara global north atau negara maju dengan pendapatan tinggi, keberadaan artificial intelligence (AI) telah memberi dampak bagi 60% pekerjaan.
Solusi ini memastikan bahwa semua penggunaan dan pemrosesan data sensitif dan pribadi tetap terjaga kerahasiaannya, sehingga secara signifikan mengurangi risiko pembobolan data.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved