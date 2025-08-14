13 Fitur Google Kalender yang Jarang Diketahui

A- A+

Berikut Fitur Google Kalender(Doc Microsoft Store)

GOOGLE Kalender adalah layanan kalender digital gratis dari Google yang memungkinkan pengguna untuk mencatat, mengatur, dan mengelola jadwal atau acara secara online.

Kalender ini bisa diakses melalui web maupun aplikasi di perangkat Android dan iOS.

Berikut 13 Fitur Google Kalender

1. Penjadwalan Waktu Bebas

Membantu mencari waktu yang cocok untuk semua peserta rapat secara otomatis.

2. Tentukan Zona Waktu Berbeda

Bisa mengatur acara dengan dua zona waktu, berguna untuk rapat internasional.

3. Peringatan Berulang Kustom

Atur pengingat berulang dengan pola unik misal, setiap 2 minggu sekali pada hari Senin dan Kamis.

4. Tambahkan Lampiran ke Acara

Bisa melampirkan dokumen, presentasi, atau file dari Google Drive langsung ke agenda.

5. Mode Offline

Akses kalender tanpa internet melalui aplikasi atau pengaturan offline di browser.

6. Tampilkan Beberapa Kalender Sekaligus

Sinkronkan beberapa kalender dalam satu tampilan.

7. Integrasi dengan Google Tasks

Tampilkan daftar tugas dan tandai sebagai selesai langsung dari kalender.

8. Shortcut Keyboard

Gunakan kombinasi tombol cepat seperti C untuk membuat acara baru atau Q untuk quick add.

9. Penjadwalan dengan Out of Office

Blokir waktu tertentu agar orang lain tahu kamu tidak tersedia.

10. Lihat Prakiraan Cuaca

Tambahkan informasi cuaca ke tampilan kalender, fitur ini tersedia lewat integrasi pihak ketiga.

11. Agenda Harian via Email

Terima ringkasan kegiatan harian setiap pagi di email.

12. Color Coding Pintar

Gunakan warna berbeda untuk membedakan kategori acara atau tingkat prioritas.

13. Integrasi dengan Aplikasi Pihak Ketiga

Hubungkan ke Zoom, Trello, Slack, atau aplikasi lain untuk penjadwalan otomatis.

Google Kalender ini bisa diakses secara gratis dan mudah digunakan. Bisa dipakai untuk keperluan pribadi, bisnis, maupun tim, serta mendukung integrasi dengan banyak aplikasi pihak ketiga. (Z-4)