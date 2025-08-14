13 Fitur Google Kalender yang Jarang Diketahui

Headline
GOOGLE Kalender adalah layanan kalender digital gratis dari Google yang memungkinkan pengguna untuk mencatat, mengatur, dan mengelola jadwal atau acara secara online.
Kalender ini bisa diakses melalui web maupun aplikasi di perangkat Android dan iOS.
Membantu mencari waktu yang cocok untuk semua peserta rapat secara otomatis.
Bisa mengatur acara dengan dua zona waktu, berguna untuk rapat internasional.
Atur pengingat berulang dengan pola unik misal, setiap 2 minggu sekali pada hari Senin dan Kamis.
Bisa melampirkan dokumen, presentasi, atau file dari Google Drive langsung ke agenda.
Akses kalender tanpa internet melalui aplikasi atau pengaturan offline di browser.
Sinkronkan beberapa kalender dalam satu tampilan.
Tampilkan daftar tugas dan tandai sebagai selesai langsung dari kalender.
Gunakan kombinasi tombol cepat seperti C untuk membuat acara baru atau Q untuk quick add.
Blokir waktu tertentu agar orang lain tahu kamu tidak tersedia.
Tambahkan informasi cuaca ke tampilan kalender, fitur ini tersedia lewat integrasi pihak ketiga.
Terima ringkasan kegiatan harian setiap pagi di email.
Gunakan warna berbeda untuk membedakan kategori acara atau tingkat prioritas.
Hubungkan ke Zoom, Trello, Slack, atau aplikasi lain untuk penjadwalan otomatis.
Google Kalender ini bisa diakses secara gratis dan mudah digunakan. Bisa dipakai untuk keperluan pribadi, bisnis, maupun tim, serta mendukung integrasi dengan banyak aplikasi pihak ketiga. (Z-4)
Dengan Google Kalender, kamu bisa mencatat berbagai kegiatan seperti rapat, acara ulang tahun, tugas, janji temu, dan lainnya lengkap dengan pengingat otomatis.
