Cara Melihat Password Gmail Sendiri di HP dan Laptop dengan Mudah

MENGETAHUI cara melihat password Gmail sendiri di HP atau laptop bisa sangat membantu, terutama jika Anda lupa kata sandi tetapi masih login di perangkat. Artikel ini akan memandu Anda dengan langkah-langkah sederhana dan aman untuk melihat password Gmail Anda. Kami menjelaskan metode untuk HP Android, iPhone, dan laptop, sehingga Anda bisa memilih cara yang sesuai.
Lupa kata sandi adalah masalah umum. Mungkin Anda ingin login di perangkat baru, atau sekadar memastikan kata sandi yang tersimpan. Dengan mengetahui cara melihat password Gmail sendiri di HP atau laptop, Anda bisa mengakses akun tanpa perlu reset kata sandi, yang kadang memakan waktu.
Jika Anda menggunakan HP Android, kata sandi Gmail sering tersimpan di pengaturan akun. Berikut langkah-langkahnya:
Catatan: Pastikan Anda masih login di akun Google tersebut untuk menggunakan metode ini.
Pengguna iPhone juga bisa melihat kata sandi Gmail yang tersimpan di perangkat. Berikut caranya:
Tips: Jika tidak menemukan kata sandi, pastikan Anda telah menyimpan kata sandi di iCloud Keychain.
Untuk laptop, Anda bisa memeriksa kata sandi yang tersimpan di browser seperti Google Chrome. Berikut langkah-langkahnya:
Catatan: Metode ini hanya berfungsi jika Anda menyimpan kata sandi di browser.
Mengetahui cara melihat password Gmail sendiri di HP dan laptop sangat mudah jika Anda mengikuti langkah-langkah di atas. Baik di Android, iPhone, atau laptop, pastikan Anda menggunakan perangkat tepercaya untuk menjaga keamanan akun. Jika Anda tidak bisa melihat kata sandi, pertimbangkan untuk meresetnya melalui opsi pemulihan akun Google.
Coba langkah-langkah ini sekarang dan akses akun Gmail Anda dengan mudah! (Z-10)
