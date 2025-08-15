Cara Melihat Password Gmail Sendiri di HP dan Laptop dengan Mudah

Cara lihat password gmail sendiri.(Freepik)

MENGETAHUI cara melihat password Gmail sendiri di HP atau laptop bisa sangat membantu, terutama jika Anda lupa kata sandi tetapi masih login di perangkat. Artikel ini akan memandu Anda dengan langkah-langkah sederhana dan aman untuk melihat password Gmail Anda. Kami menjelaskan metode untuk HP Android, iPhone, dan laptop, sehingga Anda bisa memilih cara yang sesuai.

Mengapa Perlu Melihat Password Gmail Sendiri?

Lupa kata sandi adalah masalah umum. Mungkin Anda ingin login di perangkat baru, atau sekadar memastikan kata sandi yang tersimpan. Dengan mengetahui cara melihat password Gmail sendiri di HP atau laptop, Anda bisa mengakses akun tanpa perlu reset kata sandi, yang kadang memakan waktu.

1. Cara Melihat Password Gmail Sendiri di HP Android

Jika Anda menggunakan HP Android, kata sandi Gmail sering tersimpan di pengaturan akun. Berikut langkah-langkahnya:

Buka Pengaturan di HP Android Anda. Pilih Akun atau Akun dan Sinkronisasi. Pilih Google, lalu pilih akun Gmail yang ingin Anda cek. Ketuk Kelola Akun Google Anda. Pergi ke tab Keamanan, lalu gulir ke Manajer Kata Sandi Google. Cari Google di daftar aplikasi, lalu ketuk untuk melihat kata sandi. Anda mungkin perlu memasukkan PIN atau sidik jari untuk verifikasi.

Catatan: Pastikan Anda masih login di akun Google tersebut untuk menggunakan metode ini.

2. Cara Melihat Password Gmail Sendiri di iPhone

Pengguna iPhone juga bisa melihat kata sandi Gmail yang tersimpan di perangkat. Berikut caranya:

Buka aplikasi Pengaturan di iPhone. Gulir ke bawah dan pilih Kata Sandi. Autentikasi menggunakan Face ID, Touch ID, atau kode sandi iPhone Anda. Cari accounts.google.com di daftar situs web. Ketuk untuk melihat kata sandi Gmail Anda.

Tips: Jika tidak menemukan kata sandi, pastikan Anda telah menyimpan kata sandi di iCloud Keychain.

3. Cara Melihat Password Gmail Sendiri di Laptop

Untuk laptop, Anda bisa memeriksa kata sandi yang tersimpan di browser seperti Google Chrome. Berikut langkah-langkahnya:

Buka Google Chrome di laptop Anda. Klik ikon titik tiga di kanan atas, lalu pilih Pengaturan. Pilih Isi Otomatis, lalu klik Manajer Kata Sandi. Cari accounts.google.com di daftar situs. Klik ikon mata untuk menampilkan kata sandi. Anda mungkin perlu memasukkan kata sandi laptop untuk verifikasi.

Catatan: Metode ini hanya berfungsi jika Anda menyimpan kata sandi di browser.

Tips Keamanan Saat Melihat Password Gmail

Jangan bagikan kata sandi Anda dengan siapa pun.

Gunakan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun Gmail Anda.

Perbarui kata sandi secara berkala untuk keamanan ekstra.

Kesimpulan

Mengetahui cara melihat password Gmail sendiri di HP dan laptop sangat mudah jika Anda mengikuti langkah-langkah di atas. Baik di Android, iPhone, atau laptop, pastikan Anda menggunakan perangkat tepercaya untuk menjaga keamanan akun. Jika Anda tidak bisa melihat kata sandi, pertimbangkan untuk meresetnya melalui opsi pemulihan akun Google.

Coba langkah-langkah ini sekarang dan akses akun Gmail Anda dengan mudah! (Z-10)