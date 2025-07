Lima Fakta Spesifikasi Nothing Phone 3, Ponsel Murah Penantang Flagship Kelas Atas

Nothing Phone 3(Dok Nothing Phone 3)

BELUM lama ini perusahaan teknologi, Nothing Technology, merilis ponsel teranyar mereka yaitu Nothing Phone 3, ini menjadi seri lanjutan dari ponsel sebelumnya Nothing Phone 1 (2022) dan Nothing Phone 2 (2023). Ponsel ini digadang-gadang mampu menjadi penantang flagship kelas atas.

Seperti seri sebelum, Nothing Technology kembali membawa ponsel berdesain unik dan bertenaga untuk ponsel terbarunya ini. Seperti namanya 'Nothing Phone' perangkat itu hadir dengan bodi bagian belakang yang transparan.

Melihat lebih jauh spesifikasi Nothing Phone 3, berikut rangkumannya:

Desain Dikutip dari GSM Arena, Nothing Phone 3 tetap mempertahankan desain transparan khas mereka. Tidak ada perubahan signifikan secara tampilan dari ponsel edisi sebelumnya, hanya saja penambahan Glyph Matrix di bagian belakang, sebuah panel LED monokrom yang menampilkan dot-matrix dengan kumpulan gambar unik yang berfungsi menampilkan notifikasi. Baca juga : Bocoran Chipset Ponsel Lipat Tiga Samsung Beredar, Gunakan Qualcomm? Hadir dengan pilihan warna hitam dan putih, Nothing Phone 3 tampil premium dengan desain sasis yang lebih datar dan lebih bersudut di bagian belakang, dilapisi Gorilla Glass Victus, membuat ponsel ini tampil dengan gaya futuristik. Bagian depan ponsel hadir dengan layar OLED 6,67 inchi serta dilapisi Gorilla Glass 7i, membuatnya lebih tahan banting.

Chipset Bertenaga Salah satu hal yang membuat ponsel ini digadang-gadang sebagai penantang flagship kelas atas adalah kehadiran chipsetnya yang tangguh, Nothing Phone 3 memakai chipset Snapdragon 8s Gen 4 yang. Chipset ini dipadukan dengan RAM hingga 16GB. Chipset itu disebut mampu menghadirkan efisiensi luar biasa, dengan peningkatan performa 31% dan kecepatan puncak 3,2 GHz. Chipset ini juga menawarkan peningkatan efisiensi daya untuk bermain game, streaming, browsing, dan aktivitas lainnya secara berkelanjutan. Baca juga : Rilis Pekan Depan, Intip Bocoran Spesifikasi Poco F7

Kamera Mempuni Selain dapur pacu, hal lain yang juga membuat ponsel ini digadang-gadang mampu jadi penantang flagship adalah dari segi kamera, Nothing Technology dengan berani menghadirkan tiga lensa kamera mempuni. Ada kamera utama beresolusi 50MP, kamera ultrawide 50MP dan hadir kamera telefoto periskop 50MP dengan Zoom 3x.

Daya Tahan Baterai Nothing Phone 3 hadir dengan kapasitas batera yang cukup besar yakni 5.150mAh, sebuah peningkatan yang signifikan dibandingkan model sebelumnya. Pun ditunjang fitur pengisian daya 65W yang baru menjanjikan pengisian daya yang cepat. Sebagai tambahan, perangkat ini hadir dengan IP68, yang berarti Nothing Phone 3 kedap debu dan tahan air, terendam hingga kedalaman 1,5 m selama 30 menit.

Harga Dengan rincian spesifikasi diatas, Nothing Phone 3 dibandrol dengan harga US$799 (Rp12 jutaan). Ada opsi warna Putih tau Hitam, dengan RAM 12GB dan kapasitas penyimpanan 256GB.(H-2)