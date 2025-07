Apa Itu Read More WhatsApp dan Cara Membuatnya

Read more whatsapp(Freepik)

WHATSAAPP punya fitur menarik bernama read more WhatsApp yang bikin chat jadi lebih seru. Fitur ini memungkinkan kamu menyembunyikan bagian pesan panjang di balik tulisan "Baca Selengkapnya" atau "Read More". Cocok untuk bikin teman penasaran atau sekadar bercanda. Artikel ini akan menjelaskan apa itu read more WhatsApp dan bagaimana cara membuatnya dengan mudah.

Apa Itu Read More WhatsApp?

Read more WhatsApp adalah fitur yang otomatis muncul saat kamu mengirim pesan panjang di WhatsApp. Pesan akan terpotong dengan tulisan "Read More" berwarna biru yang bisa diklik untuk melihat isi lengkapnya. Fitur ini membantu menghemat ruang di layar chat dan membuat pesan lebih rapi. Selain itu, kamu juga bisa membuat read more WhatsApp secara manual untuk keperluan hiburan, seperti prank atau menyembunyikan pesan lucu.

Keunggulan Fitur Read More WhatsApp

Menghemat Ruang: Pesan panjang tidak memenuhi layar chat.

Pesan panjang tidak memenuhi layar chat. Meningkatkan Keterbacaan: Membuat chat lebih mudah dibaca.

Membuat chat lebih mudah dibaca. Menarik Perhatian: Bikin penerima penasaran untuk klik "Read More".

Bikin penerima penasaran untuk klik "Read More". Cegah Spam: Penerima bisa skip pesan panjang yang kurang penting.

Kamu bisa membuat read more WhatsApp dengan dua cara: manual atau menggunakan alat bantu online. Berikut langkah-langkahnya yang cocok untuk pemula.

1. Cara Manual Membuat Read More WhatsApp

Untuk membuat read more WhatsApp secara manual, kamu perlu menulis pesan yang sangat panjang hingga WhatsApp otomatis menampilkannya. Berikut caranya:

Buka aplikasi WhatsApp dan masuk ke chat atau grup. Ketik pesan panjang, minimal 10 paragraf atau sekitar 4000 karakter. Kamu bisa menyalin teks dari artikel atau membuat cerita panjang. Kirim pesan tersebut. WhatsApp akan otomatis memotong pesan dengan tulisan "Baca Selengkapnya". Penerima bisa klik "Read More" untuk melihat pesan lengkap.

Catatan: Cara ini kurang praktis karena butuh waktu untuk menulis pesan panjang.

2. Cara Mudah dengan Alat Bantu Online

Jika ingin cepat, kamu bisa menggunakan situs pembuat read more WhatsApp seperti Dardura atau lainnya. Berikut langkah-langkahnya:

Buka browser di ponsel atau komputer, lalu kunjungi situs seperti Dardura. Masukkan kata depan (pesan yang terlihat awal) dan kata belakang (pesan tersembunyi) di kolom yang tersedia. Klik tombol "Buat" atau "Generate" untuk membuat pesan. Salin teks yang dihasilkan, lalu tempel di chat WhatsApp. Kirim pesan. Kata depan akan terlihat, dan kata belakang tersembunyi di balik "Read More".

Contoh: Ketik "Aku punya rahasia!" sebagai kata depan dan "Tapi bohong, hehe" sebagai kata belakang. Hasilnya, temanmu hanya melihat "Aku punya rahasia!" dan harus klik "Read More" untuk melihat sisanya.

Tips Membuat Read More WhatsApp yang Menarik

Gunakan kata depan yang bikin penasaran, seperti "Kamu tidak akan percaya..."

Tambahkan spasi setelah kata depan agar pesan rapi.

Jangan terlalu sering pakai fitur ini agar tidak mengganggu teman.

Kapan Harus Menggunakan Read More WhatsApp?

Fitur read more WhatsApp cocok untuk berbagai situasi, seperti:

Mengirim cerita panjang di grup tanpa memenuhi layar.

Membuat prank lucu untuk teman.

Menyampaikan informasi penting dengan ringkas di awal pesan.

Namun, hindari penggunaan berlebihan karena bisa membuat penerima jengkel, terutama jika pesan tersembunyi tidak penting.

Kesimpulan

Read more WhatsApp adalah fitur sederhana namun menarik untuk membuat chat lebih rapi dan seru. Kamu bisa membuatnya secara manual dengan pesan panjang atau menggunakan alat bantu online untuk hasil cepat. Dengan langkah-langkah di atas, kamu bisa langsung mencoba fitur ini untuk bercanda dengan teman atau menyampaikan pesan secara kreatif. Yuk, coba buat read more WhatsApp sekarang dan lihat reaksi temanmu! (Z-10)