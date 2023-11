BinaryX Rilis Gim Pancake Mayor, Belromba Bangun Kota Impian

PEMGEMBANG gim, BinaryZ merilis Pancake Mayor, gim simulator pembangunan kota yang dapat dimainkan secara gratis (free-to-play). Dalam gim Pancake Mayor, pemain dapat membangun kota impian mereka sendiri, atau terinspirasi oleh kota-kota terkenal di seluruh dunia. Pemain dapat mengumpulkan mata uang dalam permainan, Mayor Cash, untuk meningkatkan kota mereka dengan bangunan, fasilitas, dan infrastruktur baru. Mayor Cash dapat diperoleh dengan memainkan berbagai permainan mini, seperti spin-the-wheel, menyerang kota pemain lain, dan berpartisipasi dalam event khusus. Baca juga : Bold Battle of Legends 20223 Rampung, Lima Pemain Jalani Trial Jadi Pro Player di RRQ “Pancake Mayor adalah game kasual yang mudah dimainkan dan cocok untuk pemain dari segala usia dan tingkat keterampilan. Permainan ini menawarkan berbagai cara untuk menghasilkan uang dari rewards Mayor Cash yang diterima, menjadikannya pilihan yang baik untuk pemain yang ingin mendapatkan imbalan sambil bersenang-senang,” kata Rudy S, Head of Growth BinaryX. Pancake Mayor diklaim mudah dimainkan dan menawarkan berbagai keseruan karena pemain tidak perlu keterampilan atau pengalaman khusus untuk memulai. Baca juga : Trailer Gim Terbaru Seri Grand Theft Auto akan Dirilis Desember "Kami merancang Pancake Mayor untuk dapat dimainkan sehari-hari - permainan ini menawarkan pengalaman yang menyenangkan, ringan, dan memberikan imbalan bagi pengguna kami," kata Rudy S. "Pancake Mayor adalah salah satu dari banyak permainan kasual yang akan dikembangkan BinaryX di ruang bermain untuk mendapatkan imbalan. “Ini akan memberikan pemain kami cara baru untuk menggunakan, terlibat, dan mendapatkan imbalan dengan BinaryX. Kami sangat senang meluncurkannya di PancakeSwap Gaming Marketplace untuk membawa Pancake Mayor ke lebih banyak pengguna baru,” imbuh Rudy. BinaryX juga bekerja sama dengan Tokocrypto untuk meningkatkan pengalaman bermain Pancake Mayor. Token asli BinaryX, BNX telah listing di Tokocrypto, sehingga memudahkan pemain untuk membeli BNX untuk digunakan di gim. Pancake Mayor diluncurkan di PancakeSwap Gaming Marketplace, platform yang didedikasikan untuk gim GameFi dan play-to-earn. PancakeSwap Gaming Marketplace bertujuan untuk menjadi pusat untuk game Web3 yang inovatif dan menyenangkan. "Pasar Gaming PancakeSwap menandai babak baru yang menarik dalam komitmen berkelanjutan kami untuk inovasi dan meningkatkan pengalaman pengguna," kata Chef Mochi, Head of PancakeSwap. "Kami mengundang komunitas kami, para pemain, dan pengembang game untuk bergabung dengan kami dalam menciptakan ekosistem game yang berwarna, inovatif, dan, yang terpenting, sangat menyenangkan,” imbuhnya. Pancake Mayor akan diluncurkan dalam OpenTest yang berlangsung selama tujuh hari mulai dari 15 November 2023, pukul 20:00 WIB hingga 21 November 2023, pukul 20:00 WIB. Selama periode itu, para pemain dapat menikmati semua konten permainan secara gratis, termasuk turnamen, permainan Crazy Vault, kegiatan poin, dan lainnya. Setelah uji coba selesai, permainan akan dihapus dan direset. (Z-5)

