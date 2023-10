YouTube Tegaskan Komitmen Hadirkan Konten Sesuai Pedoman dan Aturan

PLATFORM berbagi video YouTube menyatakan terus berkomitmen menghadirkan beragam konten bagi masyarakat Indonesia yang sesuai dengan pedoman komunitas, kebijakan penggunanya, dan aturan hukum yang berlaku di Tanah Air.

"YouTube selalu memperhatikan keselamatan pengguna dan pengiklan serta seluruh sistem kami yang sebagian digerakkan oleh mesin dan sebagian lagi oleh manusia untuk memastikan bahwa apa pun yang ada di YouTube mematuhi pedoman komunitas dan kebijakan pengguna kami serta hukum yang ada," ucap Regional Director YouTube Asia-Pacific Ajay Vidyasagar dalam acara Media Briefing YouTube Works Awards Southeast Asia: The Finale 2023 di Jakarta, Kamis (12/10).

Di samping itu, lanjut Ajay, YouTube juga senantiasa bergerak cepat dalam menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat terkait dengan konten yang diduga tidak sesuai dengan pedoman komunitas, kebijakan pengguna, ataupun aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Kami menindaklanjutinya dengan sangat cepat, lebih dari 99% dari semua konten yang dilaporkan telah ditindaklanjuti," ujar dia.

Ajay juga menyampaikan, dalam lima tahun terakhir, YouTube selalu berupaya memastikan pengguna bahkan pengiklan di dalam platform tersebut tetap aman dari berbagai konten buruk.

Dalam kesempatan yang sama, pembuat konten YouTube Nessie Judge mengakui platform tersebut menerapkan penilaian yang ketat terkait dengan video yang dapat diunggah oleh pembuat konten.

Ia mengatakan YouTube bertindak sangat ketat dalam memastikan video yang akan diunggah pembuat konten sesuai dengan pedoman komunitas.

Selaku pembuat konten, Nessie mengungkapkan YouTube menyediakan Creator Manager, yang siap sedia selama 24 jam, untuk membantu pembuat konten memastikan kelayakan dan keamanan suatu video untuk dipublikasikan.

"Jadi, kami punya Creator Manager yang itu 24 jam bisa dikontak ketika kita tidak yakin, bahkan untuk video-video yang lebih berisiko, mereka bisa memberi tahu dari sisi hukum bagaimana," ucapnya.

Nessie juga menyampaikan belum ada platform lain selain YouTube yang melakukan hal tersebut.

"Enggak ada platform lainnya yang melakukan hal itu. That's for sure," pungkas Nessie. (Ant/Z-1)